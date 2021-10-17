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Политика Сегодня, 17:2573
Полиция в Киеве задержала нардепа Киву

В понедельник, 1 ноября, в Киеве патрульные остановили народного депутата от "ОПЗЖ" Илью Киву из-за подозрения в наличии незарегистрированного оружия. В ответ нардеп вызвал "102".

Об этом Кива рассказал "Стране".

"Мою машину остановили сотрудники национальной полиции. Они сказали, что документы на мою машину поддельны, и я с их слов, совершил дорожно транспортное происшествие. Якобы у них есть подозрение, что у меня в машине есть не зарегистрированное оружие. Я вызвал 102, так как считаю, что действия сотрудников полиции являются нарушением закона и превышением их должностных обязанностей. После приезда следственно-оперативной группы были проверены все документы, была установлена истина, документы все в порядке, незаконного оружия не оказалось", — заявил "Стране" Илья Кива.

По его словам, все это — провокация со стороны власти.

"Они пытаются спровоцировать меня на конфликт, но я остаюсь в рамках закона. В отношении действий сотрудников полиции написано заявление на имя генпрокурора Украины. Как по мне, они пытались получить доступ к автомобилю, чтобы подкинуть какие-то незаконные вещи и получить возможность моего уголовного преследования", — считает Кива.

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