 

В Раду вместо Верещук зайдет безработный "слуга" из Теплика, который не отвечает на звонки Павлюка

Политика Сегодня, 17:2853
В Раду вместо Верещук зайдет безработный "слуга" из Теплика, который не отвечает на звонки Павлюка

После того, как депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук будет назначена министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, избирательный список партии подвинется, и депутатом станет 140 номер в списке Сергей Кострийчук.

На сайте ЦИК сказано, что на момент баллотирования в Раду он был безработным.

"Кострийчук родился 7 июня 1985 года, гражданин Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в пгт Теплик Винницкой области, судимость отсутствует", - говорится в биографии потенциального депутата.

В феврале 2020 года замглавы фракции Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, что Кострийчук вошёл в высший совет партии и отвечает за организационно-массовую работу.

Имя Кострийчука недавно фигурировало в скриншотах из чата депутатов фракции "Слуга народа", в СМИ публиковали сообщение Александра Корниенко о том, что Кострийчука в список партии внёс Илья Павлюк (нардеп, друг президента, который, как считается, имеет очень большое влияние на процессы на таможне - Ред.), но с пометкой, что тот "уже не берет от него трубку".

Фамилия Кострийчук после выборов фигурировала в расследовании "Слідство.інфо". Некая Елена Владимировна Кострийчук из пгт Теплик (которая может быть женой или сестрой будущего нардепа, который проживал в этом же населенном пункте) делала крупный взнос на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Елена Кострийчук была основателем ОО "Лига волонтеров", которая пожертвовала на кампанию 2 млн грн. Организация была создана буквально за пару месяцев до выборов. Кроме финансирования из избирательной кампании, эта же организация подала в ЦИК кандидатуры около 2 тысяч наблюдателей. Интересно, что после выборов у этой организации возможностей дотировать партию уже не было. Например, в прошлом году "Лига волонтеров" задекларировала доход в сумме всего 600 гривен.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Верещук, Павлюк, Кострийчук, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Корниенко рассказал, сколько денег тратится на работу
Корниенко рассказал, сколько денег тратится на работу "Слуги народа"
10-окт-2021, 10:47
Уже сегодня могут назначить нового спикера Рады
Уже сегодня могут назначить нового спикера Рады
7-окт-2021, 11:02
Президент Зеленский в Трускавце выступил с инициативой для
Президент Зеленский в Трускавце выступил с инициативой для "слуг"
3-окт-2021, 10:15
"Слуга народа" Буймистер об угрозе исключения из фракции: "Хочу, чтобы президент сказал об этом в глаза"
24-сен-2021, 10:47
На довыборах по округу №184 главу Херсонской ОГА Козыря хочет выдвинуть
На довыборах по округу №184 главу Херсонской ОГА Козыря хочет выдвинуть "Слуга народа"
17-сен-2021, 09:26

Последние новости

17:36
События
Почему после скандала с "Байрактаром" в Черное море вошли корабли США
17:34
События
Донбасс и энергетический кризис в Европе в Глазго Зеленский обсудил с Меркель
17:30
Политика
Внеочередное заседание Рады состоится завтра. Рассмотрят суды и запреты для непривитых нардепов
17:28
Политика
В Раду вместо Верещук зайдет безработный "слуга" из Теплика, который не отвечает на звонки Павлюка
17:25
Политика
Полиция в Киеве задержала нардепа Киву
15:21
События
В Киеве октябрь оказался холоднее нормы
15:18
События
В самом центре Киева рестораны не соблюдают ограничения "красной" зоны
15:16
События
Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть
15:13
Политика
В отставку подал вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский
12:32
Экономика
Объем денежных переводов из-за границы в Украину вырос почти на 20%
12:30
События
Отказаться от рабочей силы трудовых мигрантов на стройках хотят в Москве
12:27
События
16-летнюю девушку, которую полиция и волонтеры искали всю ночь нашли мертвой в Днепре
10:15
Политика
Что стало понятно из откровений Анны Скороход о гибели нардепа
10:06
События
Почти 100 млн евро на покупку 10 французских вертолетов потратило МВД
10:04
События
В красную зону карантина перешел сегодня Киев
10:01
События
Вакцину от коронавируса в виде пластыря с микроиглами испытали в Австралии
09:37
События
В Черное море США направили флагманский корабль для проведения операций с союзниками по НАТО
09:25
События
О разочаровании саммитом G20 из-за Китая и России заявил Байден
09:23
События
Кличко заявил что Киев готов развернуть в больницах еще 6 тысяч мест для пациентов с Covid-19, но врачей не хватает
09:20
События
Коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Новости ТОП-7

Почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия10466
Известный инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине4730
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 20212066
Как взяли на взятке в $100 тысяч Никина и почему за него вступилась Руслана1537
Что значит для Украины остановка поставок российского угля1531
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20211397
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20211317

Досуг

ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
Специалист поможет не только справиться с недугом, но и определит причины его появления, а также позволит снизить вероятность рецидивов. Грамотный врач также в обязательном порядке даст рекомендации по профилактике ЛОР-заболеваний.
Сегодня, 18:4349
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Сегодня среди большого разнообразия верхней одежды женщины останавливают свой выбор на стеганом пальто. Такая одежда не только теплая, но и стильная. Главное отличие от классической модели — наличие фактурных строчек.
Сегодня, 12:33168
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Профтруба — це вид сучасного будівельного металевого прокату. Профільні труби використовуються в різних сферах будівництва. Вони можуть бути виготовлені зі сталі та пластику (в залежності від виробника та моделі).
Вчера, 10:50163
Как выбрать воздушные шары
Как выбрать воздушные шары
Ни один праздник не обойдется без ярких и красивых воздушных шариков. Для того чтобы выбрать нужные вам шары, обратите внимание на то, что в продаже есть латексные и фольгированные шарики. Они имеют свои преимущества и недостатки. Перед покупкой вам нужно знать, что вы ищите.
30-окт-2021, 20:41188
Навыки при изучении языков в школе
Навыки при изучении языков в школе
Центр изучения английского в городе Одесса направлен на получение необходимого уровня знаний. Здесь проводятся качественные разговорные тренинги, дающие возможность использовать навыки в своей повседневной жизни.
29-окт-2021, 23:59205
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека. Преимущества и особенности конструкции. Почему выгодно арендовать автокраны Машека. Узнайте где взять автокран в аренду в Киеве и Украине.
29-окт-2021, 18:10231

События

Почему после скандала с "Байрактаром" в Черное море вошли корабли США
Почему после скандала с "Байрактаром" в Черное море вошли корабли США
Вокруг Украины - новый виток военной напряженности, вызванной применением на Донбассе беспилотника "Байрактар". И очередным обострением на фронте.
Сегодня, 17:3672
Донбасс и энергетический кризис в Европе в Глазго Зеленский обсудил с Меркель
Донбасс и энергетический кризис в Европе в Глазго Зеленский обсудил с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе визита в Великобританию, где он участвует в климатическом саммите.
Сегодня, 17:3478
В Киеве октябрь оказался холоднее нормы
В Киеве октябрь оказался холоднее нормы
В Киеве октябрь 2021 года оказался холоднее и гораздо суше климатической нормы.
Сегодня, 15:2163
В самом центре Киева рестораны не соблюдают ограничения "красной" зоны
В самом центре Киева рестораны не соблюдают ограничения "красной" зоны
В понедельник, 1 ноября, в первый день действия ограничений "красной" зоны в Киеве корреспондент "Страны", посетил несколько ресторанов и проверил их на предмет соблюдения карантинных ограничений.
Сегодня, 15:1876
Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть
Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть
Транзит российского природного газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября 2021 года - до 57 млн кубометров в сутки.
Сегодня, 15:1666
Отказаться от рабочей силы трудовых мигрантов на стройках хотят в Москве
Отказаться от рабочей силы трудовых мигрантов на стройках хотят в Москве
Вице-мэр Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев заявил, что власти российской столицы будут работать над тем, чтобы постепенно отказываться от иностранной рабочей силы в пользу местных специалистов.
Сегодня, 12:3077
7 Днів