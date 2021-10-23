Внеочередное заседание Рады состоится завтра. Рассмотрят суды и запреты для непривитых нардепов

Во вторник, 2 ноября, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Соответствующее распоряжение подписал спикер ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает в Telegram спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в понедельник, 1 ноября.

Один из заявленных в повестке дня документов - законопроект №5067 "О подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции".

Законопроектом №5067, инициатором которого является Владимир Зеленский, предлагается забрать у Окружного админсуда Киева и передать Верховному суду право рассматривать иски по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, министерств, других центральных органов исполнительной власти, Нацбанка или иного объекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю Украину.

Депутаты также рассмотрят проект постановления об ограничении доступа в Верховную Раду лиц без ковид-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов, а также законопроект, который усиливает ответственность за использование поддельных документов о вакцинации.

Детали этого проекта:

1. За использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок - штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

2. За внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней - штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до двух лет.

3. За изготовление и сбыт поддельных документов - штраф от 85-170 тысяч грн или лишение свободы сроком до трех лет.

Кроме того, по словам спикера Палийчук, будут рассмотрены законопроекты о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства, об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения, о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана, о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" для приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.