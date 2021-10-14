Анну Скороход, что она месяц молчала об убийстве возлюбленного Антона Полякова упрекнули в МВД

В МВД отреагировали на заявление в телеэфире депутата Анны Скороход о том, что ее коллегу и возлюбленного Антона Полякова убили.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что Национальная полиция пригласила Скороход для повторного допроса об обстоятельствах смерти Полякова. А заодно обвинил в том, что она не проинформировал правоохранителей раньше.

Об этом Енин сказал в эфире телеканала "Украина24".

По словам чиновника, допрос уже проводится 1 ноября вечером.

Он также заверил, что Нацполиция заинтересована в непредвзятом и объективном расследовании смерти депутата.

"Мы провели около 20 экспертиз и более десяти допросов всех тех, кто общался с Поляковым в последние часы и дни его жизни. Меня несколько удивило то, что заявления о возможном убийстве Полякова прозвучали именно в телеэфире одного из телеканалов. Именно поэтому я хотел бы призвать всех граждан, которые возможно, владеют информацией об обстоятельствах смерти господина Полякова, не ждать месяц, а сразу информировать об этом органы Национальной полиции", - добавил он.

Также Енин показал копию протокола допроса Скороход, проведенного на следующий день после гибели депутата.

"С учетом последних обстоятельств (заявлений - Ред.) народного депутата, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который в эти минуты проводится. С учетом характера этих последних заявлений Нацполиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию, чуть ли не хронометраж последних часов жизни господина Полякова", - пообещал замминистра.