 

Итоги выборов мэра Харькова Михаил Добкин будет оспаривать в суде

Политика Сегодня, 09:1973
Итоги выборов мэра Харькова Михаил Добкин будет оспаривать в суде

Занявший второе место на выборах мэра Харькова Михаил Добкин обьявил о намерениях оспорить в суде итоги выборов, на которых официально объявлен победителем Игорь Терехов с результатом в 50,66%.

Об этом 1 ноября сообщил в Facebook сам Михаил Добкин.

По словам проигравшего борьбу за пост мэра Харькова кандидата, результаты выборов городского головы Первой столицы - фальсифицированы.

Политик намерен оспорить в суде итоги выборов, и призывает всех кандидатов в мэры, независимо от их политической направленности, а также все украинские общественные организации и СМИ не оставаться в стороне и внимательно следить за будущим судебным разбирательством.

Итоги выборов мэра Харькова Михаил Добкин будет оспаривать в суде

 

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Теги: news, новости, Украина, Добкин, 7dniv, 7dnivinfo, выборы  
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