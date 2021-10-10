Итоги выборов мэра Харькова Михаил Добкин будет оспаривать в суде

Занявший второе место на выборах мэра Харькова Михаил Добкин обьявил о намерениях оспорить в суде итоги выборов, на которых официально объявлен победителем Игорь Терехов с результатом в 50,66%.

Об этом 1 ноября сообщил в Facebook сам Михаил Добкин.

По словам проигравшего борьбу за пост мэра Харькова кандидата, результаты выборов городского головы Первой столицы - фальсифицированы.

Политик намерен оспорить в суде итоги выборов, и призывает всех кандидатов в мэры, независимо от их политической направленности, а также все украинские общественные организации и СМИ не оставаться в стороне и внимательно следить за будущим судебным разбирательством.