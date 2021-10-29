 

Украина должна быть страной свободы слова, безопасной для работы журналистов

Политика Сегодня, 16:3551
Украина должна быть страной свободы слова, безопасной для работы журналистов

Заявление партии к Международному дню прекращения безнаказанности преступлений против журналистов.

Сегодня одним из самых острых вызовов для демократического развития Украины является подавление свободы слова. Граждане лишаются правдивой информации. Чиновники упиваются своей безнаказанностью, и количество злоупотреблений растет. Заблокирована возможность общественного диалога, углубляются линии раскола украинского общества.

Вопреки Конституции, без суда и следствия, по произволу бюрократических структур закрываются оппозиционные телеканалы, блокируется их выход в эфир, вводятся санкции против ведущих интернет СМИ и видеоблогеров. Журналисты и редакции независимых массмедиа подвергаются угрозам, незаконным проверкам и штрафам. Чиновники препятствуют работе журналистов-расследователей. Радикалы безнаказанно нападают на журналистов. За обстрел телеканала из гранатомета дают условные сроки, а большинство преступлений против работников СМИ остаются нераскрытыми.

Все это происходит при активном участии или явном попустительстве действующей власти. Не выполнив ни одного предвыборного обещания, власть утратила доверие граждан. Сейчас она уничтожает свободу слова и подавляет СМИ, пытаясь репрессиями и угрозами сбить волну критики и недовольства. Ситуация стала настолько угрожающей и возмутительной, что о сворачивании демократии и преступлениях против журналистов говорят уже не только внутри Украины, но и за ее пределами.

В Международный день прекращения безнаказанности преступлений против журналистов ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выражает солидарность и поддержку всем украинским журналистам. Мы требуем обеспечить безопасность работы журналистов в Украине. ВСЕ преступления против представителей масс медиа должны быть расследованы, а виновные наказаны.

Требуем прекращения санкционного террора власти против оппозиционных СМИ и видеоблогеров. Требуем отмены незаконных санкций, снятия запрета на работу телеканалов «112-Украина», «NewsOne», «ZIK», обеспечение полноценного эфирного вещания канала "Перший незалежний" и прекращения блокировок интернет - порталов «Страна.ua», «Шарий.net».

Украина должна быть страной свободы слова, безопасной для работы журналистов!

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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