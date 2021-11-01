Представление в Раду о назначении трех новых министров внес Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду Украины о назначении кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.
Так, должности в правительстве займут следующие кандидаты:
- Ирины Верещук - министром по делам оккупированных территорий.
- Павла Рябикина - министром по стратегическим отраслям.
- Юлию Свириденко - министром экономики.
Ранее кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны внёс президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом завтра будут голосовать за четырёх министров.
Место министра экологии пока остаётся вакантным.