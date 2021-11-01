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Политика Сегодня, 16:5322
Представление в Раду о назначении трех новых министров внес Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду Украины о назначении кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.

Так, должности в правительстве займут следующие кандидаты:

  1. Ирины Верещук - министром по делам оккупированных территорий.
  2. Павла Рябикина - министром по стратегическим отраслям.
  3. Юлию Свириденко - министром экономики.

Ранее кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны внёс президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом завтра будут голосовать за четырёх министров.

Место министра экологии пока остаётся вакантным.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, Шмыгаль, Министры, 7dniv, 7dnivinfo  
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