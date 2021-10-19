 

Новые полномочия местных властей утвердил кабинет министров

Политика Сегодня, 19:4358
Новые полномочия местных властей утвердил кабинет министров

В среду, 3 ноября, Кабинет министров утвердил два законопроекта, которыми вносится ряд изменений в законы по децентрализации и ряд других законов.

В частности, изменились правила отзыва депутатов.

Соответствующие документы были утверждены на очередном заседании правительства.

Было утверждено два законопроекта. В них, среди прочего, прописано, что решения на местах принимают администрации территориальных общих (последних создано более 1400). Это касается, к примеру, создания домов семейного типа, социальных вопросов и др.

Также есть пояснения по наследству - обращаться нужно будет к нотариусам по месту или, если их нет - к уполномоченным местной общиной лицам.

Территориальные общины получат право создавать пожарные спасательные службы, принимать решения по детсадам (ранее это делали не местные, а районные администрации) и др.

Кроме того, изменились правила отзыва депутатов. Сейчас для отзыва депутата нужно решение собрания избирателей не менее чем из 100 человек для райцентров и 300 - для областных центров. По новой схеме количество недовольных избирателей привяжут к численности населения. Если в городе до 100 тысяч населения, достаточно будет собрать 100 голосов "против", если больше - 300 голосов.

Вторым проектом разграничиваются полномочия администраций. В финансово-экономических расчетах прописано, что будет расти количество территориальных общин - с 1438 в этом году до 1470 к 2024 году. Число районных советов вырастет со 119 до 136. При этом из действующего законодательства хотят убрать нормы по численности работников органов местного самоуправления - штатное расписание будет утверждаться на местах. НА местах также станут принимать решения об установке памятников и монументов, вести учет недвижимости, менять адреса, обеспечивать деятельность школ, ПТУ, разрабатывать образовательные и культурные программы, поддерживать туризм и курировать вопрос развития украинского языка как государственного и пр.

Существенно расширятся полномочия местных властей по социальным вопросам - именно на местах станут решать проблемы с предоставлением льгот работникам образования, обеспечением служебным жильем, финансовой поддержке ветеранских организаций и др.

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