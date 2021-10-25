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Политика Вчера, 23:0177
Аваков сравнил Зеленского с его предшественником

Арсен Аваков в первом интервью после отставки с должности министра внутренних дел сравнил Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Сравнение вышло не в пользу нынешнего президента.

Свое мнение о политиках Аваков высказал ведущей программы "Народ против" Наталье Влащенко на телеканале "Украина 24". 

"Порошенко очень хотел влиять на МВД и он это постоянно делал... Но у Петра Алексеевича был баланс в парламенте и во власти. Поэтому мы с ним могли разговаривать очень спокойно. Он мог устраивать политические провокации, но это не было эффективное давление", - заявил экс-министр.

По его словам, при Зеленском он "увидел, что все это выветривается в интриги".

"Меня спросили, почему полицейские останавливают специально депутатов от "Слуги народа". Я говорю: потому что это их работа. Вы думайте, как подбирать депутатов адекватных!" - рассказал Аваков ведущей и гостям студии.

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Теги: news, новости, Украина, Аваков, Зеленский, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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