Юрий Бойко: ОП-ЗЖ категорически против усиления налогового давления на людей

Законопроект №5600 позволит власти обложить дополнительными налогами украинцев и тем самым увеличить поступления в бюджет не за счет развития экономики, а за счет простых граждан. Ведь именно на них будет переведена дополнительная налоговая нагрузка. Об этом заявил Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Речь идет о законопроекте, внесенном Кабинетом министров Украины, который предполагает за счет существенного увеличения налоговой нагрузки на бизнес и простых граждан пополнить госбюджет на дополнительные 30 млрд. грн.

Юрий Бойко объяснил, что нормы законопроекта №5600 противоречат Конституции Украины. А сам закон будет иметь катастрофические социальные и экономические последствия, так как увеличивается налоговая нагрузка на бизнес, фермеров, сельхозтоваропроизводителей, а также обычных граждан.

«В частности, увеличение ставки налога на земельные паи приведет не только к росту безработицы в сельской местности, но и оттоку рабочей силы и монополизации сельскохозяйственного производства. Также усилится налоговое давление на людей, которые имеют свой небольшой бизнес в интернете. Повышение налоговой нагрузки и ужесточение налогового администрирования – худшее из возможных решений, которое приведет к дальнейшему ухудшению ожиданий бизнеса и инвесторов», - пояснил оппозиционный политик.

По словам Юрия Бойко, фракция ОП-ЗЖ делает все для того, чтобы защитить простых людей, в отношении которых власть устроила налоговый геноцид. Именно поэтому оппозиционеры не проголосуют за законопроект 5600, если не будут внесены правки от ОП-ЗЖ.

«Каждая фракция вносит свои пять правок. Предложения от ОП-ЗЖ не дадут возможности наложить на людей дополнительные налоги, что предполагается этим законом. Правки оппозиции касаются как налогообложения земли, так и фермеров, фиксированного налога, всего того, что увеличивает налоговую нагрузку. И если наше мнение не будет учтено, проголосуем против. Принятие закона 5600 в нынешнем варианте вернет то, что ранее яростно поддавалось критике. Когда в прежние времена власти облагали налогами каждую яблоню, поросенка, корову. Именно к этому все и идет. Мы не можем с этим согласиться, будем отстаивать интересы людей и бороться против произвола власти», - резюмировал Юрий Бойко.