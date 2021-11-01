Как украинец Данченко выдумал историю про вербовку Трампа Кремлем

В США развенчаны обвинения в "сговоре" Трампа с Россией, которые, тем не менее, повлияли на исход прошлогодней президентской гонки. Под следствие попал один из авторов "Рашагейта" - им оказался уроженец Украины, 43-летний Игорь Данченко.

В четверг суд восточного округа в штате Вирджиния арестовал Данченко за дачу ложных показаний об источниках информации для досье о "связях" Трампа с Россией и выпустил под залог в 100 тысяч долларов.

"Русских хакеров" придумала одноклассница Данченко

Данченко - живущий в США политолог и юрист. Он родился в Украине (сам о себе в соцсетях пишет, что "родился в СССР"), жил и учился в России (в Перми), где получил диплом юриста. 20 лет назад переехал в США, отучился на политолога в университетах Луизианы и Джорджтауна, а затем устроился на работу в Институт Брукингса, один из ключевых аналитических центров под крылом Демпартии в Вашингтоне (бывший президент института Строуб Тэлботт - друг Билла Клинтона по колледжу, который работал в госдепартаменте Клинтона).

В институте Данченко профессионально занимался аналитикой для разных проектов, связанных с Россией и соседними странами.

Теперь Данченко - в центре расследования спецпрокурора Джона Дарема, который выясняет, как во время президентской кампании 2016 года и после нее началось и развивалось расследование ФБР попыток России повлиять на исход выборов и предполагавшегося сговора окружения Трампа с Кремлем.

В январе 2017 года, незадолго до инаугурации Трампа, сайт Buzzfeed опубликовал "досье Стила" - скомпилированный британцем Кристофером Стилом доклад, в котором Трамп и его окружение обвинялись в сотрудничестве с российскими спецслужбами, у которых якобы имелся компромат на него.

Самый яркий эпизод из этого набора обвинений - история с московскими проститутками, с которыми якобы развлекался Трамп.

Как утверждается в "досье Стила" Трамп приглашал проституток в президентский номер в отеле "Ритц-Карлтон" в Москве, в котором ранее останавливался президент США Барак Обама и его супруга Мишель. И будущий президент США якобы заставлял проституток делать перед ним «золотой дождь» именно на той кровати, на которой Обама ночевал со своей женой (буквально так и было указано: "заставлял проституток мочиться перед ним на кровать, где ранее спал Обама"). При этом, как писали в "досье", в гостинице ФСБ установила скрытые камеры и все развлечения Трампа снимала на видео, а потом предъявила этот "компромат" и "подвесила" его таким образом на крючок.

Стил - бывший британский шпион, нанятый для проведения исследования через юридическую фирму от имени политических противников Трампа, включая кампанию его соперницы по выборам 2016 года Хиллари Клинтон.

Он действовал по поручению компании Fusion GPS, которую, в свою очередь, наняла юридическая фирма, представлявшая интересы Хиллари Клинтон. Большинство из утверждений из досье Стила и сегодня остаются недоказанными, а некоторые оказались ложными.

Данченко был одним из источников Стила, и в 2017 году сотрудники ФБР несколько раз допрашивали его, пытаясь выяснить, насколько можно верить докладу.

"Летом 2016 году по просьбе Стила Данченко стал часто навещать Россию, где, по собственному признанию, в разговорах с пьяными друзьями в московских барах "собирал" основные пункты "русского досье". А самую скабрезную подробность - о Трампе и проститутках в номере отеля, Данченко просто выдумал - потому что она звучала весело. У Данченко была и помощница по имени Ольга Галкина - тоже родом из Перми. Они учились в одной школе. Позже она переехала на Кипр, где её и взяли в оборот для составления "русского досье". Именно Галкина обвинила "русских хакеров" во взломе сервера Демпартии летом 2016 - якобы этим занималась кипрская фирма, откуда её уволили", - пишет Телеграмм-канал Малека Дудакова.

В прошлом году газета Wall Street Journal по итогам собственного расследования уже сообщала, что часть компромата на окружение Трампа Данченко, возможно, получил от своей землячки Ольги Галкиной, а та, как намекала газета, просто сочинила большую часть этой истории.

Согласно обвинительному заключению, Данченко в беседах с ФБР солгал об источниках своих сведений о контактах соратников Трампа с россиянами, сообщает BBC.

"Во-первых, утверждает спецпрокурор Дарем, Данченко отрицал знакомство с не названным в обвинении по имени руководителем американской PR-фирмы, очень близким к верхушке Демократической партии. хотя, по сведениям спецпрокурора, Данченко получил часть информации (или дезинформации) от него или через него, зная притом о его близости к Хиллари Клинтон. Во-вторых, Данченко заявил, что получил часть информации от человека, который говорил с ним инкогнито, но которого он опознал как председателя Российской-американской торговой палаты. Спецпрокурор уверен, что этого не было", - пишет BBC.

Адвокат Данченко дал понять, что его подзащитный не намерен признавать вину, хотя официально свою позицию он пока не заявил. Прокурор в зале суда сказал, что в случае обвинительного приговора россиянину грозит до пяти лет тюрьмы за каждый из пяти эпизодов дачи ложных показаний (всего 25 лет).

Вспоминает ГКЧП и рассуждает об AUKUS

Любопытно, что вплоть до заседания суда Данченко оставался активен в соцсетях, особенно в "Твиттере" (зарегистрировался год назад), где на русском и английском языках рассуждал на темы политики США и России.

А фотографией обложки на странице своего Facebook на днях выбрал архивное фото передовицы за 21 августа 1991 года советской газеты "Смена" с заголовком "Нобелевская премия мира - тому, кто арестует Янаева" (главу ГКЧП, - Ред.).

До недавнего времени как политолог давал комментарии в СМИ, в том числе русскоязычным. Один из последних - о союзе AUKUS.

В LinkedIn, соцсети профессиональных контактов, он так описывает свои достижения:

"Я получил известность благодаря двум моим проектам, которые стали достоянием общественности. Во-первых, пока мы с Клиффом Гэдди (экономический эксперт, специализирующийся на России, - Ред.) еще в Брукингсе изучали источники российской экономической политики и делового поведения, мы разоблачили плагиат Владимира Путина в его "докторской диссертации" (в Кремле отрицают якобы плагиат Путина, - Ред.). Во-вторых, я был назван "первоисточником" документа, известного как "Досье Стила". Да, я был первым человеком в России в 2016 году, который изучил связи Трампа и России, сообщив о массовых тревогах, многие из которых с тех пор были подтверждены комитетом по разведке Сената, возглавляемым республиканцами, и другими расследованиями последних лет. Сегодня я независимый аналитик данных и продолжаю заниматься любимым делом. Ищу новые возможности, которые объединяют мой разнообразный опыт в промышленности, академических кругах и аналитике".

"Крупнейший заговор в истории Америки"

"Данченко является серьезным участником, вероятно, крупнейшего политического заговора в современной истории Америки.

С помощью фейкового досье Трампа пытались изобразить как "русскую марионетку", и держали его на крючке на протяжении большей части четырехлетнего пребывания у власти. За арестом автора "русского досье" стоит внутрипартийная борьба разных групп влияния в Демократическом партии, направленная против клана Клинтонов", - сказал "Стране" американский журналист Престон Филлипс.

Как рассказал "Стране" журналист New York Post Эндрю Маккарти, Данченко был связан с Фионой Хилл, членом Совета национальной безопасности, а затем ключевым свидетелем против Трампа во время первой попытки его импичмента по "Украинагейту". Кстати, в недавнем интервью программе BBC HARDtalk Хилл заявила, что Трамп "восхищался Владимиром Путиным и хотел править Америкой так же, как тот правит Россией".

"Именно через Хилл Данченко познакомился со Стилом, который руководил лондонской разведывательной фирмой после ухода из британской разведывательной службы МИ-6. Данченко мог скрывать, что одним из его источников информации, которую он предоставил Стилу, был давний активист Демократической партии Чак Долан, который был близок к Клинтонам. В целом выясняется, что нарратив "сговора Трампа и России" был политической атакой в интересах предвыборной кампании Хиллари Клинтон", - говорит Маккарти.