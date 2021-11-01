 

Как украинец Данченко выдумал историю про вербовку Трампа Кремлем

Политика Сегодня, 13:4440
Как украинец Данченко выдумал историю про вербовку Трампа Кремлем

В США развенчаны обвинения в "сговоре" Трампа с Россией, которые, тем не менее, повлияли на исход прошлогодней президентской гонки. Под следствие попал один из авторов "Рашагейта" - им оказался уроженец Украины, 43-летний Игорь Данченко.   

В четверг суд восточного округа в штате Вирджиния арестовал Данченко за дачу ложных показаний об источниках информации для досье о "связях" Трампа с Россией и выпустил под залог в 100 тысяч долларов.

"Русских хакеров" придумала одноклассница Данченко

Данченко - живущий в США политолог и юрист. Он родился в Украине (сам о себе в соцсетях пишет, что "родился в СССР"), жил и учился в России (в Перми), где получил диплом юриста. 20 лет назад переехал в США, отучился на политолога в университетах Луизианы и Джорджтауна, а затем устроился на работу в Институт Брукингса, один из ключевых аналитических центров под крылом Демпартии в Вашингтоне (бывший президент института Строуб Тэлботт - друг Билла Клинтона по колледжу, который работал в госдепартаменте Клинтона).

В институте Данченко профессионально занимался аналитикой для разных проектов, связанных с Россией и соседними странами.

Теперь Данченко - в центре расследования спецпрокурора Джона Дарема, который выясняет, как во время президентской кампании 2016 года и после нее началось и развивалось расследование ФБР попыток России повлиять на исход выборов и предполагавшегося сговора окружения Трампа с Кремлем.

В январе 2017 года, незадолго до инаугурации Трампа, сайт Buzzfeed опубликовал "досье Стила" - скомпилированный британцем Кристофером Стилом доклад, в котором Трамп и его окружение обвинялись в сотрудничестве с российскими спецслужбами, у которых якобы имелся компромат на него.

Самый яркий эпизод из этого набора обвинений - история с московскими проститутками, с которыми якобы развлекался Трамп.

Как утверждается в "досье Стила" Трамп приглашал проституток в президентский номер в отеле "Ритц-Карлтон" в Москве, в котором ранее останавливался президент США Барак Обама и его супруга Мишель. И будущий президент США якобы заставлял проституток делать перед ним «золотой дождь» именно на той кровати, на которой Обама ночевал со своей женой (буквально так и было указано: "заставлял проституток мочиться перед ним на кровать, где ранее спал Обама"). При этом, как писали в "досье", в гостинице ФСБ установила скрытые камеры и все развлечения Трампа снимала на видео, а потом предъявила этот "компромат" и "подвесила" его таким образом на крючок.

Стил - бывший британский шпион, нанятый для проведения исследования через юридическую фирму от имени политических противников Трампа, включая кампанию его соперницы по выборам 2016 года Хиллари Клинтон.

Он действовал по поручению компании Fusion GPS, которую, в свою очередь, наняла юридическая фирма, представлявшая интересы Хиллари Клинтон. Большинство из утверждений из досье Стила и сегодня остаются недоказанными, а некоторые оказались ложными.

Данченко был одним из источников Стила, и в 2017 году сотрудники ФБР несколько раз допрашивали его, пытаясь выяснить, насколько можно верить докладу.

"Летом 2016 году по просьбе Стила Данченко стал часто навещать Россию, где, по собственному признанию, в разговорах с пьяными друзьями в московских барах "собирал" основные пункты "русского досье". А самую скабрезную подробность - о Трампе и проститутках в номере отеля, Данченко просто выдумал - потому что она звучала весело. У Данченко была и помощница по имени Ольга Галкина - тоже родом из Перми. Они учились в одной школе. Позже она переехала на Кипр, где её и взяли в оборот для составления "русского досье". Именно Галкина обвинила "русских хакеров" во взломе сервера Демпартии летом 2016 - якобы этим занималась кипрская фирма, откуда её уволили", - пишет Телеграмм-канал Малека Дудакова.

В прошлом году газета Wall Street Journal по итогам собственного расследования уже сообщала, что часть компромата на окружение Трампа Данченко, возможно, получил от своей землячки Ольги Галкиной, а та, как намекала газета, просто сочинила большую часть этой истории.

Согласно обвинительному заключению, Данченко в беседах с ФБР солгал об источниках своих сведений о контактах соратников Трампа с россиянами, сообщает BBC.

"Во-первых, утверждает спецпрокурор Дарем, Данченко отрицал знакомство с не названным в обвинении по имени руководителем американской PR-фирмы, очень близким к верхушке Демократической партии. хотя, по сведениям спецпрокурора, Данченко получил часть информации (или дезинформации) от него или через него, зная притом о его близости к Хиллари Клинтон. Во-вторых, Данченко заявил, что получил часть информации от человека, который говорил с ним инкогнито, но которого он опознал как председателя Российской-американской торговой палаты. Спецпрокурор уверен, что этого не было", - пишет BBC.

Адвокат Данченко дал понять, что его подзащитный не намерен признавать вину, хотя официально свою позицию он пока не заявил. Прокурор в зале суда сказал, что в случае обвинительного приговора россиянину грозит до пяти лет тюрьмы за каждый из пяти эпизодов дачи ложных показаний (всего 25 лет).

Вспоминает ГКЧП и рассуждает об AUKUS

Любопытно, что вплоть до заседания суда Данченко оставался активен в соцсетях, особенно в "Твиттере" (зарегистрировался год назад), где на русском и английском языках рассуждал на темы политики США и России.

Как украинец Данченко выдумал историю про вербовку Трампа Кремлем

А фотографией обложки на странице своего Facebook на днях выбрал архивное фото передовицы за 21 августа 1991 года советской газеты "Смена" с заголовком "Нобелевская премия мира - тому, кто арестует Янаева" (главу ГКЧП, - Ред.).  

Как украинец Данченко выдумал историю про вербовку Трампа Кремлем

До недавнего времени как политолог давал комментарии в СМИ, в том числе русскоязычным. Один из последних - о союзе AUKUS.

В LinkedIn, соцсети профессиональных контактов, он так описывает свои достижения: 

"Я получил известность благодаря двум моим проектам, которые стали достоянием общественности. Во-первых, пока мы с Клиффом Гэдди (экономический эксперт, специализирующийся на России, - Ред.) еще в Брукингсе изучали источники российской экономической политики и делового поведения, мы разоблачили плагиат Владимира Путина в его "докторской диссертации" (в Кремле отрицают якобы плагиат Путина, - Ред.). Во-вторых, я был назван "первоисточником" документа, известного как "Досье Стила". Да, я был первым человеком в России в 2016 году, который изучил связи Трампа и России, сообщив о массовых тревогах, многие из которых с тех пор были подтверждены комитетом по разведке Сената, возглавляемым республиканцами, и другими расследованиями последних лет. Сегодня я независимый аналитик данных и продолжаю заниматься любимым делом. Ищу новые возможности, которые объединяют мой разнообразный опыт в промышленности, академических кругах и аналитике".

"Крупнейший заговор в истории Америки"

"Данченко является серьезным участником, вероятно, крупнейшего политического заговора в современной истории Америки.
С помощью фейкового досье Трампа пытались изобразить как "русскую марионетку", и держали его на крючке на протяжении большей части четырехлетнего пребывания у власти. За арестом автора "русского досье" стоит внутрипартийная борьба разных групп влияния в Демократическом партии, направленная против клана Клинтонов", - сказал "Стране" американский журналист Престон Филлипс.

Как рассказал "Стране" журналист New York Post Эндрю Маккарти, Данченко был связан с Фионой Хилл, членом Совета национальной безопасности, а затем ключевым свидетелем против Трампа во время первой попытки его импичмента по "Украинагейту". Кстати, в недавнем интервью программе BBC HARDtalk Хилл заявила, что Трамп "восхищался Владимиром Путиным и хотел править Америкой так же, как тот правит Россией".

"Именно через Хилл Данченко познакомился со Стилом, который руководил лондонской разведывательной фирмой после ухода из британской разведывательной службы МИ-6. Данченко мог скрывать, что одним из его источников информации, которую он предоставил Стилу, был давний активист Демократической партии Чак Долан, который был близок к Клинтонам. В целом выясняется, что нарратив "сговора Трампа и России" был политической атакой в интересах предвыборной кампании Хиллари Клинтон", - говорит Маккарти.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Трамп, Россия, Данченко, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

О чем ведут тайный диалог США с Россией и как это повлияет на Украину?
О чем ведут тайный диалог США с Россией и как это повлияет на Украину?
1-ноя-2021, 20:35
Сын Трампа запустил в продажу новые футболки.
Сын Трампа запустил в продажу новые футболки. "Алек Болдуин убивает людей"
25-окт-2021, 17:57
Как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам
Как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам
18-окт-2021, 18:13
Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы
Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы
4-окт-2021, 20:00
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
3-окт-2021, 22:34

Последние новости

13:44
Политика
Как украинец Данченко выдумал историю про вербовку Трампа Кремлем
13:41
События
Почему заблокировано рассмотрение исков о незаконности санкций СНБО рассказал глава Верховного суда
13:39
Политика
Юрий Бойко: ОП-ЗЖ категорически против усиления налогового давления на людей
11:46
События
Ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине назвал Ляшко
11:39
Политика
Закон об олигархах подписал Стефанчук
11:38
События
Toyota представила самый маленький и самый доступный автомобиль
11:34
События
В США протестировали универсальный снаряд для танка Abrams
11:31
Политика
Почему Аваков раскритиковал санкции и обвинил Зе в узурпации власти
11:29
События
Своего заместителя Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста уволил Кличко
11:21
События
Причину остановки поставок угля Украине назвали в Казахстане
11:19
События
Закон об усилении ответственности за препятствование работе журналистов 9 месяцев не подписывает Зеленский
11:17
События
В чем обвиняют жену Семена Семенченко
09:40
События
Сбой в работе общественного транспорта произошел в Киеве утром в пятницу
09:38
События
До $10 млн за информацию о российских хакерах, атаковавших Colonial Pipeline готов заплатить госдеп США
09:36
События
Мать в Тернопольской области оставила новорожденного ребенка в сумке на заброшенном молокозаводе
09:34
События
В Польше полицейские избили украинца
09:32
События
Ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения Covid-19 нашли ученые
09:30
События
Помощник сопровождавший Байдена в Глазго заразился коронавирусом
09:27
События
В Великобритании роботизированная рука насмерть задавила инженера по ее техническому обслуживанию
09:25
События
В четвертый раз перенесли запуск Crew Dragon-3 на Международную космическую станцию

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 ноября 20212411
Аваков сравнил Зеленского с его предшественником978
700 млн кубометров газа на 22 миллиарда гривен проиграл "Нафтогаз" "Укрнафте" Коломойского569
Ляшко - об акции противников вакцинации в Киеве545
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 ноября 2021507
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев444
На Землю обрушилась одна из мощнейших за последние годы магнитная буря, которая продлится три дня414

Досуг

Тракторний садовий обприскувач – багатозадачна причіпна сільськогосподарська техніка нового покоління
Тракторний садовий обприскувач – багатозадачна причіпна сільськогосподарська техніка нового покоління
Захист сільськогосподарських культур від хвороб, бур'янів та шкідників – одна з головних умов отримання врожаю. Обробка насаджень агрохімічними засобами за допомогою тракторного обприскувача гарантує не тільки швидкість та щільність розпилювання розчинів,
Вчера, 17:48144
Майндфулнесс: розы для сердца и разума
Майндфулнесс: розы для сердца и разума
Осознавая собственные чувства, тело и окружение, мы формируем привычку быть в настоящем моменте. Один из популярных способов стать внимательным к себе — медитация.
Вчера, 15:29122
Как выбрать обручальные кольца
Как выбрать обручальные кольца
Церемония бракосочетания традиционно связана с обручальными кольцами, которыми обмениваются молодожены. Их выбор всегда происходит в особой атмосфере, в которую погружаются люди, планирующие соединить свои судьбы.
3-ноя-2021, 22:22175
3 эффективных совета по использованию цепной бензопилы
3 эффективных совета по использованию цепной бензопилы
Зная основы обслуживания цепной бензопилы, можно не только эффективно использовать инструмент, но и существенно продлить срок его службы.
3-ноя-2021, 19:22418
ТОП-3 дезодоранта на Цитрус-Фарм, справляющиеся с потом наилучшим образом
ТОП-3 дезодоранта на Цитрус-Фарм, справляющиеся с потом наилучшим образом
Выделение пота – это вполне естественный процесс, который можно без особых усилий держать под контролем. Каким образом? Разумеется, - с помощью качественного дезодоранта.
3-ноя-2021, 11:51215
ГБО для авто: переключатели вида топлива
ГБО для авто: переключатели вида топлива
В комплект газобаллонного оборудования любого поколения в обязательном порядке входит переключатель, посредством которого выполняется переключение с одного вида топлива на другой. Как и другие элементы газовых систем, эти устройства совершенствовались от поколения к поколению.
2-ноя-2021, 15:18283

События

Почему заблокировано рассмотрение исков о незаконности санкций СНБО рассказал глава Верховного суда
Почему заблокировано рассмотрение исков о незаконности санкций СНБО рассказал глава Верховного суда
В Верховный суд поступают иски об обжаловании санкций СНБО, один из которых подал главред "Страны" Игорь Гужва, однако их рассмотрение блокируются госорганами, которые не сертифицируют для суда оборудование, необходимое для рассмотрения дел под грифом "секретно".
Сегодня, 13:4142
Ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине назвал Ляшко
Ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине назвал Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине.
Сегодня, 11:4698
Toyota представила самый маленький и самый доступный автомобиль
Toyota представила самый маленький и самый доступный автомобиль
Toyota Aygo нового поколения обрела внедорожные черты. Хэтчбек подрос до 3,7 м в длину.
Сегодня, 11:3861
В США протестировали универсальный снаряд для танка Abrams
В США протестировали универсальный снаряд для танка Abrams
Новый снаряд призван заменить сразу 4 других, используемых в армии США.
Сегодня, 11:3480
Своего заместителя Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста уволил Кличко
Своего заместителя Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста уволил Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева.
Сегодня, 11:2968
Причину остановки поставок угля Украине назвали в Казахстане
Причину остановки поставок угля Украине назвали в Казахстане
В Казахстане заявили, что остановка поставок угля в Украину через РФ связана с загруженностью инфраструктуры с российской стороны. 
Сегодня, 11:2168
7 Днів