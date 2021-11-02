В пятницу, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, который ранее подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом он сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

"Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!" - написал Зеленский.

"Ну теперь ждём заседаний СНБО, на которых будут "короновать" бизнесменов "олигархами"", - прокомментировал подписание закона Телеграм-канал "Политика Страны".