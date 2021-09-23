 

Что сказано в законе об олигархах, который подписал Зе и какие он будет иметь последствия

Политика Сегодня, 19:420
Что сказано в законе об олигархах, который подписал Зе и какие он будет иметь последствия

Сегодня Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, который он внес в Раду еще летом. 

Из-за этого документа сломалось много копий. В отставку отправили спикера Дмитрия Разумкова, критиковавшего закон. Нардеп Антон Поляков заявлял, что за голосование за этот законопроект депутатам раздавали деньги (после чего он умер при странных обстоятельствах). А голосование за него стало настоящей проверкой на прочность для правящей фракции, которая не смогла бы его принять без помощи депутатских групп, подконтрольных, по иронии судьбы, олигархам.

Закон дает право президенту руками СНБО решать, кто в стране олигарх, а кто нет. Как водится - без участия в этом процессе судебных органов или антимонопольных структур. 

То есть еще одно усиление власти Зеленского - которое, впрочем, никак не поможет реальной борьбе с олигархией. А только "пометит" этим статусом тех, кто не устраивает лично Банковую. При этом ни бизнес их, ни медиа-структуры де-юре отнимать не будут. Но их постараются сделать заложниками Офиса президента. 

В мире же против олигархов борются иначе - используются антимонопольные инструменты и прогрессивное налогообложение (больше доходы - выше процент налога). Ничего этого у Зе не вводят. То есть реальной борьбы со сверхдохами и монопольным положением Офис президента не ведет, а пытается сделать олигархов "ручными". 

Разобрались, что из себя представляет подписанный Зеленским документ. 

Кто такой олигарх и как его определяют?

Разберем основные положения закона. 

Основной документа является определение, кто, собственно, такой олигарх. Критериев четыре, из них нужно подпасть хотя бы под три. Далее решение выносит СНБО, а вступает оно в силу после выхода указа президента. 

  1. Олигарх участвует в политической жизни - прямо или опосредованно. То ли имея должность во власти, то ли финансируя партии, митинги с политическими требованиями и так далее. 

  2. Имеет "значительное влияние" на СМИ, даже если не владеет ими официально.

  3. Владеет или "контролирует" (новый квазиюридический термин, изобретенный Офисом президента) юридическими лицами, которые занимают монопольное положение на каком-либо из товарных рынков.

  4. Стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов  - на сегодня это менее 80 миллионов долларов. 

Критерии, как видим, позволяют назначить "олигархом" практически любого бизнесмена или человека с деньгами. Делается это за счет того, что ему даже необязательно владеть СМИ, бизнесом или финансировать партию: если Совбез решит, что ты их "контролируешь" (либо финансируешь какую-то партию), то этого будет достаточно. 

Причем, как СНБО должен это решать, процедурно не выписано. Иными словами - как угодно и в закрытом режиме. Примерно, как принимаются санкции, о чем буквально вчера красочно рассказал Аваков. 

Да и последний критерий - по цене активов - позволяет назначить олигархом абсолютно любого участника украинской сотни Forbes. При этом также не описано никаких процедур высчитывания этих активов. То есть делать это будут на усмотрение Данилова и Зеленского. 

Далее "олигарх" попадает в специальный реестр, куда заносятся также "связанные лица" (аналогично - на кого укажут в СНБО). Выйти оттуда можно, только перестав соответствовать хотя бы двум критериям из четырех, но и это тоже решает исключительно СНБО (а может и не решить).

К слову, одной из главных норм закона видится часть о СМИ. Например, чтобы перестать соответствовать критерию №2, "олигарх" может продать свое медиа лицу "с безукоризненной деловой репутацией". То есть практически речь о том, чтобы заставить богатых людей продать свои телеканалы тем, кто связан с Офисом президента. 

Реестр олигархов будет открытым для всех. Единственное, что заносить в реестр Совбез будет обязан после того, как затребует пояснений у будущего "олигарха". Но не факт, что кто-то из них захочет участвовать в этом "цирке" и легитимизировать его.

Тем не менее процедура такова: за 10 дней до заседания Совбеза "олигарху" направляется письменное уведомление, которое также публикуется на сайте СНБО. И за пять дней до заседания будущий "олигарх" может успеть дать письменные пояснения.

А по его личному ходатайству и с согласия СНБО совет может заслушать и устные пояснения "олигарха". Но если человек никак не обозначится, Совбез все равно соберется и без него примет решение. 

Что запрещено олигархам?

Собственно, ограничения три. 

1. Вносить взносы в партийные кассы, финансировать любую агитацию или политическую деятельность, оказывать любые услуги партиям и политикам.

2. Участвовать в "Большой приватизации". 

3. "Олигарх" должен подавать декларацию о доходах. Этот момент сначала убирали, а потом вернули в текст законопроекта, который 4 ноября подписал спикер Стефанчук. 

Потенциально болезненной может быть вторая норма. Первая же легко обходится через "черный нал" или криптовалютные донаты. Тем не менее - налицо явное поражение в правах. 

По первой же норме есть вопрос - смогут ли, например, СМИ, связанные с олигархами, показывать официальную политическую рекламу на выборах. Пока этот момент неясен. 

Но главное неудобство закона - тавро "олигарха", которое начнут на бизнесменов навешивать в Офисе президента. Особенно, если это потом будет выливаться в проблемы с хранением денег в банках. 

То есть основное - это социальная стигматизация тех, кто оказался неугоден Офису президента.

Причем это наиболее опасно не для тех, кого и так все считают олигархами и которых в этот список наверняка внесут (Ахметов, Коломойский, Пинчук и прочие). А для двух других категорий.

Во-первых, для политиков, так как это станет способом их дискредитации среди избирателей. 

Во-вторых, для совершенно далеких от политики предпринимателей с не очень крупным бизнесом, для которых клеймо "олигарха" будет означать проблемы с деловыми партнерами и банками. Но их в список все равно могут включить по заказу конкурентов, либо угрожать включить, вымогая деньги за невключение. 

 

Какие ограничения вводятся для чиновников?

Чиновники и народные депутаты обязаны будут подавать декларацию о любых контактах с "олигархом" или его связанным лицом - даже если общение шло через мессенджеры. Заполнять ее нужно на сайте СНБО. 

При этом "олигарх" обязан предупредить перед началом общения, что он находится в реестре Совбеза. Правда, если он этого не сделает, то чиновника это от ответственности не освобождает.  

Сроки подачи декларации - не позже следующего дня после встречи. Нужно указать дату и место разговора и кратко его тему. 

Если же декларация не подана, то чиновники и депутаты могут понести дисциплинарную и политическую ответственность. То есть их в теории могут уволить - но такого обязательства в законе прямо не прописано. 

Впрочем, эта норма выглядит также малоэффективной. Например, у Зеленского за связи с олигархами отвечает Сергей Шефир, который официально даже не работает в Офисе президента, хотя и числится его помощником. 

То есть с введением деклараций реальные связи между политическим классом и бизнесом никуда не исчезнут. Хотя сходить с олигархами на футбол теперь станет сложнее. Но для интересов простых украинцев это мало что значит - разве что власть сможет попиариться на этом факте. 

Что по итогу получится?

Пиар - это одна из трех главных целей этого закона. 

Вторая цель - коррупция (вымогательство денег с бизнесменов за не включение в список).

Третья цель - "приручение" олигархов, стремление сделать крупный бизнес и его медиа максимально лояльными и управляемыми Офисом президента. Но будет ли реализована эта цель - большой вопрос. Сам по себе закон не требует от олигархов продавать медиа или часть своего бизнеса. А неофициальные намеки и угрозы могут и не подействовать. По крайней мере сейчас мы видим на многих крупных телеканалах резкое усиление критики Зеленского. Их владельцы таким образом показывают власти, что избранный ею подход с давлением  они не принимают.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, законопроект, олигархи, 7dniv, 7dnivinfo  
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