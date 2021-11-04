Главу ключевого департамента СБУ за ошибку по актеру Томусяку уволил Зеленский

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты государственности Службы безопасности Украины Александра Куксу.

Как выяснилось, Куксу сделали главным виноватым в ошибочном включении актера Валентина Томусяка в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

В указе президента не называются причины увольнения Куксы. По данным же источников агентства, именно Кукса отвечал за формирование списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, в который по ошибке внесли Томусяка.

Кукса занимал свою должность недолго - с 16 января 2021 года. Прошлой зимой он занял на этой должности место уволенного Анатолия Дублика.