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Политика Сегодня, 17:02114
Зачем экс-министр Аваков заговорил о перевыборах Рады и смене власти

Экс-глава министерства внутренних дел Арсен Аваков дал большое программное интервью в передаче “Народ против” с Наташей Влащенко” на телеканале “Украина 24”. В нем он очертил претензии к команды власти, в которую еще недавно входил, конкретно к президенту Владимиру Зеленскому и его окружению, а также свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику страны и желаемое место для себя в системе политических координат.

Интервью ознаменовало возвращение Авакова в публичную политику, от которой он на время отошел после отставки в июле. Чего теперь ждать от экс-министра, разбиралась “Страна”.

В поисках баланса

Мы уже разобрали детально интервью экс-главы МВД. Если коротко, экс-министр заявил, что его уволили потому, что он - “слишком сильный и слишком независимый министр”, и после его ухода из МВД стали “вычищать” опытные кадры. 

Исполнительную и законодательную ветви власти через монобольшинство прибрал к рукам Офис президента (ОП), где Зеленского окружили подхалимы. А поддержка власти снижается, и “это накладывает определенную нелегитимность на некоторые резкие действия”. 

Но ОП продолжает действовать, как ни в чем не бывало. СНБО “на хайпе” превратился в орган по штампованию санкций, которые могут приниматься без какой-либо доказательной базы, вопреки законодательству, например - против граждан Украины и против неугодных власти людей. Правда, сам Аваков, будучи министром, на этот счет помалкивал, да и сейчас его позиция двойственная: например, санкции против украинского гражданина - народного депутата Виктора Медведчука (ОПЗЖ) он, пусть и с оговорками, но поддерживает. 

В отношении неподконтрольных Киеву районов Донбасса Аваков остался на тех же позициях, что и в годы работы министром: от Минских соглашений взять то, что якобы выгодно Украине. В частности - принять новую редакцию закона об амнистии участникам событий на Донбассе, которая не будет распространяться на участников вооруженных формирований (или “закон о коллаборантах”). Параллельно армия должна готовиться к наступлению, если подвернется удобный случай.

“Вдруг Путин помер, а мы не готовы, вдруг в России начинает происходить какой-то событийный ряд, который позволит нам максимально бескровно, давлением забрать свои территории. Вот эти вещи должны быть проговорены, положены в папку с грифом “Совсекретно”... Пусть военные, полиция делают свою работу, а политики пытаются договориться по-хорошему”, - заявил экс-глава МВД.

Разбирая внешнюю политику Киева, он сделал акцент на развитии отношений со странами Восточной Европы вплоть до оформления некоего блока. Они-де “обречены на то, чтобы создать совместную систему коллективной безопасности для защиты - как от изменений климата, так и от путинского диктата и газового террора”.    

Во внутренней же политике Аваков для себя выбирает центризм и выделяет политиков, которые принадлежат, по его словам, к тому же течению с уклоном влево или вправо. К левым центристам он относит “очень перспективного” экс-спикера Дмитрия Разумкова, о негласном альянсе с которым давно говорят и которому Аваков неожиданно пожелал здоровья.

Правоцентристы - экс-премьеры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, в правительствах которых Аваков работал, а с первым еще был в одной партии “Народный фронт”. Еще он выделил лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко, которая находится “над всем” и в политсилу которой он также некогда входил, а еще радикала Олега Ляшко, который просто “есть”, как и лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко. “Наверняка, появятся другие люди”. 

И со всеми ними Аваков готов работать. “Если все эти разные и умные люди объединятся в альянс или мезальянс, который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И я никуда не денусь, я этим буду заниматься. Баланс - это самое важное”, - сказал он.

“Раньше Авакова называли серым кардиналом украинской политики. Теперь он заявляет, что выходит из тени и будет оппонировать власти с национал-демократических, правоцентристских позиций. Его заявление можно трактовать как публичное приглашение указанных лиц к диалогу, который, впрочем, так или иначе уже ведется закулисно”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Страну пора "перезагружать" 

Какой должен быть итог этой борьбы, Аваков ясно дает понять - к смене властной команды или минимум к перезагрузке парламента. Но он против майданов: они несут огромные потери для страны. “Я очень хочу, чтобы мы выходили из этого тупика, как написано в Конституции… Есть механизм выборов, есть механизм досрочных выборов. Есть механизм роспуска парламента, если он “не спроможний”. И ими надо пользоваться. Если уровень поддержки монобольшинства будет низкий, невозможно будет игнорировать волеизъявление людей”, - настаивает Аваков.

Себя он видим, судя по всему, координатором этого оппозиционного крыла, хотя на вопрос о роли “политического продюсера” он ответил шуткой-намеком: продюсеров в политике и так хватает, но они “скоро освободятся”, вернувшись к чистому “продюсингу”. “Мы будем заниматься политическим управлением”, - сказал Аваков.

“Он выступит объединителем, связующим звеном между различными политиками, бизнес-кругами, дипломатическим корпусом, эдакой опорой для большого политического альянса против Зеленского. Для всех этих групп он разослал месседжи: “Я патриот, государственник, сторонник балансов в политике, мультикультуры, проевропеец”. И, похоже, таким себя он и видит”, - говорит “Стране” политолог Вадим Карасев, участвовавший в беседе с Аваковым.  

Бороться за формальное лидерство Аваков, скорее всего, не будет из-за высокого антирейтинга, считает политолог Руслан Бортник. Но публичности теперь особо избегать не станет. 

“Времена изменились: публичностью он будет защищаться от возможных контратак власти, которая, вероятно, постарается ударить по его политическим и экономическим интересам”, - спрогнозировал эксперт “Стране”.

К слову, по информации издания, на Банковой уже прорабатывают варианты “ответки” экс-министру - от заведения уголовных дел с последующим арестом до введения санкций все того же СНБО. Правда, есть ли методы против человека, который долгое время был одним из столпов правоохранительной системы - тот еще вопрос. Как показывает пример с уголовными делами против Виктора Медведука судебная система не особо готова выполнять хотелки Зеленского по отправке в тюрьму его политических оппонентов.

“Если цель Авакова - перезагрузка Рады и создание оппозиционного правительства, то интересно, какое место он отводит себе в этой конструкции. Вряд ли он согласится вернуться в “свое” министерство - это для него пройденный этап. Другое дело - если “силовой” вице-премьер, возглавляющий МВД. А, может, стоит говорить о премьерских амбициях”, - рассуждает политолог Карасев.

Влиятельный соратник Авакова по “Народному фронту”, впрочем, считает, что тот не любит быть на переднем плане. Поэтому, мол, ошибаются те, кто приписывают ему желание стать президентом или премьер-министром в статусе фактически первого лица. “Это все не про него”, - убеждает собеседник “Страну”.

Источники в среде крупного бизнесе обращает внимание, что Аваков появился на телеканале Рината Ахметова. 

"Поэтому в данном событии сразу два важных меседжа - что Ахметов уже открыто выступает против Зеленского и что Аваков присоединился к этому процессу. Аваков, скорее всего, станет одним координатором разных сил, которые заинтересованы как минимум не допустить дальнейшего усиления влияния президента, показавшего свою полную беспредельность и неадекватность на теме внесудебной расправы через санкции СНБО. А как максимум - перезагрузка власти и превращение Украины в парламентскую республику", - говорит источник.  

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Теги: news, новости, Украина, Аваков, 7dniv, 7dnivinfo  
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