Кто такой новый министр обороны Алексей Резников

Новый министр обороны Алексей Резников, которого назначили на должность 4 ноября, уже давно окопался в высших эшелонах власти. До этого он работал в команде Ющенко, затем был замом мэра Киева Виталия Кличко. В команду Зеленского попал благодаря знакомству с главой президентской администрации Андреем Ермаком.

"Страна" уже вкратце рассказывала, что официально известно о новых министрах Зеленского. Теперь более пристально изучим, какие "скелеты в шкафу" прячет новый министр обороны.

Британские офшоры вице-премьера

До назначения министром обороны Алексей Резников с 4 марта 2020 года занимал должность вице премьер - министра по вопросам оккупированных территорий. Будучи в статусе вице-премьера, Алексей Резников в мае 2020 года дважды задекларировал покупку долей в офшорной компании Life earth LLC с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО). За две доли по 33% уставного фонда этой компании чиновник заплатил по 133 тыс. грн:

Доли в уставном капитале британского офшора были куплены у двух людей - Андрея Мирошниченко и Владимира Ващенко. Они являются учредителями туристической компании "Весь свет".

Еще третью частью офшорной компании Life earth Алексей Резников владел с момента ее регистрации в 2011 году. За время владения долей в британском офшоре он побывал депутатом и секретарем Киевского городского совета, заместителем мера Виталия Кличко и даже стал вице-премьер-министром. Затем, будучи уже в статусе вице-премьера, он выкупил доли своих соучредителей и стал полноправным владельцем компании.

Офшор Life earth, владельцем которого в 2020 году стал Алексей Резников, в свою очередь, еще с сентября 2019 года владел 100 % акций офшора Flings Advisors с регистрацией тоже на БВО.

То есть, приобретя доли Life earth, Алексей Резников стал полным владельцем сразу двух офшоров - непосредственно компанией Life earth, и через нее - Flings Advisors. Этот факт он отразил в декларации за 2020 год:

Британские Виргинские острова (БВО) - заморская территория Великобритании, которая состоит из нескольких небольших островов на северо-востоке Карибского моря.

Это популярная офшорная юрисдикция. Преимущество компаний из БВО состоит в том, что власти не разглашают без решения суда имена владельцев и директоров компаний. А налоги на доход компаний и их владельцев на БВО отсутствуют. Достаточно заплатить пошлину при регистрации, а затем ежегодно платить от 350 до 1000 долларов США.

Население островов менее 31 тысяч человек. Однако там зарегистрировано более 400 тысяч активных компаний, это около 40 % офшорных компаний в мире. Они владеют активами по всему миру на сумму около 1,5 триллиона долларов.

Расследование Panama Papers показало, что каждая вторая компания, обнаруженная в файлах Mossack Fonseca - юридической фирмы, ставшей причиной скандала, - была зарегистрирована на БВО:

Проблема в том, что недавно мировыми СМИ была опубликована новая огромная утечка документов о владельцах офшорных компаний, получившая название Pandora Papers. Из-за нее вспыхнул скандал с офшорами Владимира Зеленского.

Журналисты раскопали, что до избрания президентом Зеленский вместе с соратниками из "Квартала" активно пользовался услугами офшорных компаний. Журналисты смогли частично подтвердить информацию о том, что офшорные фирмы окружения Зеленского получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Также через сеть связанных с Зеленским офшоров двое его соратников, Сергей Шефир и Андрей Яковлев, стали собственниками элитной недвижимости в Лондоне стоимостью в миллионы долларов.

Таким образом, новый министр обороны Алексей Резников в офшорных операциях пошел намного дальше своего шефа. Если Владимир Зеленский после избрания президентом формально отказался от своих офшоров, то Алексей Резников, наоборот, начал скупать офшоры, уже будучи вице-премьером.

Для каких целей новому министру нужны офшорные компании, остается догадываться. Отказываться от своих британских офшоров новый министр обороны, похоже, не собирается.

Миллион долларов для дочки

Внимание "Страны" привлекла еще одна финансовая операция нового министра. Речь идет о выдаче займа в размере 1 100 000 долларов Анастасии Штейнгауз. Это дочка Алексея Резникова от первого брака. Впервые этот заем был отражен в декларации за 2019 год:

Однако затем информация поменялась: в декларации за 2020 год Алексей Резников указал, что выдал заем не в 2019 году, а 6 марта 2020 года, через два дня после назначения вице-премьер-министром:

Это противоречие может означать, что заем выдавался дважды. Но тогда возникает вопрос об источнике происхождения средств. Ведь по состоянию на конец 2019 года у Алексея Резникова, согласно его же декларации, имелось на счетах в банках всего 435 тыс. долл и чуть меньше 250 тыс. грн. А зарплата в адвокатском объединении "Астерс" в 2020 году, до начала работы вице-премьером, составила неполные 10 млн грн. Этого никак не хватает для выдачи займа на сумму 1,1 млн долл, которую Резников якобы вручил своей дочери 6 марта 2020 года.

Анастасия Штейнгауз с мая 2019 года работает на должности управляющего директора телеканала ICTV. До этого она работала более 10 лет на разных должностях на этом же телеканале.

Интересно, что в августе 2020 года Резников женился на ведущей утреннего шоу на том же телеканале ICTV Юлии Зорий после трехлетнего романа. Новая жена министра по возрасту - ровесница его дочки:

Скандальный зять-застройщик

О муже дочери нового министра обороны почти ничего не известно. Однако "Страна" выяснила, что его зовут Дмитрий Штейнгауз, и он владелец девелоперской корпорации, которая ведет масштабную застройку в Броварах под Киевом.

Анастасия Штейнгауз вышла замуж в 2013 году. Об этом сам Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.

Ее супруг Дмитрий Штейнгауз на своей странице в Facebook сообщает, что является СЕО (генеральным директором) строительной компании 2С Construction Synergy. Последняя доступная публикация на его странице в соцсети относится к 2012 году:

Компания 2С Construction Synergy известна постройкой жилого комплекса "L-квартал" в Киеве. Это район Шулявки, на перекрестке ул. Василенко и бульвара В.Гавела (бывш. Лепсе). Комплекс состоит из четырех 25-этажных жилых домов и одного офисного здания:

Еще один, более масштабный (и скандальный) проект Дмитрия Штейнгауза - жилищный комплекс "Скандия" в Броварах под Киевом. Здесь под застройку выделен участок общей площадью более 80 гектаров.

Комплекс должен состоять из 65 домов с собственной инфраструктурой. Дома строятся поочередно. Первый дом комплекса был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Сейчас в эксплуатацию введены три дома.

Сведения о причастности Дмитрия Штейнгауза к данной застройке появились еще в 2016 году в интернет-издании "Трибуна-Бровары". Журналисты опубликовали репортаж с заседания земельной комиссии горсовета Броваров, где была озвучена информация, что Дмитрий Штейнгауз является одним из двух бенефициаров застройки. Застройка тогда велась через ООО "Просперитатис":

Выделение земли, разработка проекта и начало самой застройки сопровождались конфликтами и скандалами. В это время Алексей Резников, тесть бенефициара стройки, работал замом мэра Киева Виталия Кличко.

К примеру, на одном из форумов инвесторов имеется множество сообщений, что застройщик не выполняет свои обязательств и постоянно срывает сроки ввода в эксплуатацию построенных домов. В мае 2018 года один из покупателей квартир с ником "Злой инвестор" сообщил, что его договор со стороны застройщика подписал "какой-то Д.А.Штейнгауз":

В конце 2017 года Дмитрий Штейнгауз перестал быть бенефициаром ООО "Просперитатис". Бизнес по постройке ЖК "Скандия" был реструктурирован.

Примерно с того же времени головной компанией проекта стал инвестфонд "Фрея", где зять нового министра обороны стал главой наблюдательного совета и владельцем 100 % акций.

Затем инвестфонд "Фрея" стал владельцем 100 % ООО "КК "Аквасервис". Этому ООО, в свою очередь, на 100 % принадлежит нынешний основной застройщик ЖК "Скандия" - ООО "Гудфор-ливинг".

От имени последней фирмы сейчас ведутся продажи квартир. А ее учредитель ООО "КК "Аквасервис", согласно решению исполкома Броварского горсовета от 23 июня 2021 года, поставляет коммунальные услуги по водоснабжению и канализации в трех домах ЖК "Скандия", которые введены в эксплуатацию:

Таким образом, у Дмитрия Штейнгауза, зятя Алексея Резникова, бизнес по постройке многоквартирных домов в Броварах теперь дополнен бизнесом по обслуживанию уже построенных домов.

Рецидивист и наркоман

В последней декларации Алексея Резникова за 2020 год внезапно появилась квартира, которой новый министр обороны владеет с 2002 года, но раньше почему-то не в декларациях не указывал. Речь идет о квартире в Киеве площадью 72,9 кв м, где чиновник владеет одной третьей частью. Еще две третьи принадлежат Константину Юрьевичу Резникову. Судя по ФИО, это брат нового министра обороны:

Сведений о брате Алексея Резникова Константине в публичном пространстве нет. Однако "Страна" выяснила, что человек с такими ФИО - неоднократно судимый рецидивист.

Первый срок Константин Резников получил за хранение наркотиков в 2008 году по ст.309 ч.1 УК Украины.

Затем Константин Резников дважды получал приговоры по ст.289 ч.2 УК Украниы за угон автомобиля. Первый приговор по этой статье был в 2011 году, второй в 2014 году, когда Константин Резников, разбив стекло, угнал со стоянки в Киеве автомобиль и пытался его продать. Данные факты приведены в приговоре Дарницкого райсуда Киева, по которому преступник был осужден на 6,5 лет:

Отсидел Константин Резников свой срок не полностью, выйдя на волю в декабре 2019 года. И уже в апреле 2020 года снова попался, теперь уже на вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения, за что суд его оштрафовал на 10 тыс грн.

Впрочем, на данный момент нет точных сведений, что осужденный Константин Резников и брат нового министра обороны это одно и тоже лицо.

От Ющенко - к Зеленскому через Кличко

На политическом небосклоне звезда Алексея Резникова взошла в 2004 году. Тогда он был адвокатом будущего президента Виктора Ющенко. После второго тура президентских выборов, на которых победителем был объявлен Виктор Янукович, Ющенко подал иск в Верховный суд, требуя пересчета голосов. Тогда был в разгаре первый "оранжевый" майдан, на котором протестующие требовали признать победу Виктора Ющенко на президентских выборах.

Судьи Верховного суда тогда приняли спорное с юридической точки зрения решение, отменив результаты второго тура выборов и назначив переголосование (так называемый "третий тур"), на котором победителем был объявлен Виктор Ющенко. Интересы Ющенко, в числе прочих адвокатов, тогда защищал Алексей Резников.

Затем Алексей Резников в 2008 году прошел в киевский горсовет, пройдя в депутаты по списку блока Николая Катеринчука, соратника Ющенко по "оранжевому" майдану. Тогда депутатская карьера Резникова не задалась: сразу после избрания почти вся фракция блока Катеринчука перебежала на сторону мэра Леонида Черновецкого. В знак протеста Алексей Резников перестал посещать заседания Киевсовета.

В конце "нулевых" СМИ обвиняли фирму Резникова Magisters в том, что она практически монополизировали юридическое обслуживание "Нафтогаза Украины" без положенных тендерных процедур. В 2009 году фирма вела газовое дело "Нафтогаза" против "РосУкрЭнерго", которое было проиграно. В итоге арбитражный суд в Стокгольме обязал "Нафтогаз" возвратить 11 млрд куб. м газа компании RosUkrEnergo.

На выборах в 2014 году Алексей Резников снова был избран в Киевский горсовет, где стал секретарем горсовета и заместителем мэра Виталия Кличко. На должности зама Кличко Резников пробыл до сентября 2018 года.

В 2019 году благодаря знакомству с главой Офиса президента Андреем Ермаком Резников влился в команду "Слуг народа". Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Позднее он стал первым заместителем главы украинской делегации. Будучи членом ТКГ, Резников заявлял, что Минские соглашения надо пересматривать.

4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Резникова вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. А чуть позднее его ввели в состав СНБО.

"Онкологическая опухоль Донбасса"

Каких-либо результатов в области реинтеграции неконтролируемых территорий Алексей Резников не добился. Наоборот, способствовал разжиганию розни своими резкими высказываниями.

Например, в ноябре 2020 года в эфире принадлежащему Петру Порошенко "5 каналу" Алексей Резников сравнил Донбасс с "онкологической опухолью" и назвал его "больными ментально территориями". Об этом сообщала "Страна".

В интервью Янине Соколовой Резников заявил буквально следующее: "Нам главное не взять его обратно, как онкологическую опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма".

Тогда пассаж о "ментально больных" территориях Донбасса прозвучал так, как будто власть в Украине не менялась, а президентом является Петр Порошенко. Напомним, что при предыдущем президенте заявления о "генетической" неправильности жителей юго-востока Украины звучали на уровне министров. К примеру, об этом говорил министр культуры Евгений Нищук.

Отметим, что эпитет, который применил Резников, относят обычно к психически больным людям. Видимо, таковыми чиновник считает жителей неподконтрольных территорий, которые собрался реинтегрировать.

Высказывание министра вызвало возмущенную реакцию в соцсетях. Позже в украинской делегации ТКГ заявили, что это высказывание является частной позицией Резникова.