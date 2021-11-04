Из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз официально исключили Украину

Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого" списка стран, туристам из которых разрешено без карантина въезжать в страны ЕС.
Об этом сообщается сайте Европейского Совета.
"После обзора в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территорий, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", - сказано в сообщении.
В обновленный список "зеленых" стран ЕС, который действует с 9 ноября, входят:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Иордания
- Кувейт
- Намибия
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Южная Корея
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности
Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконга и Макао.
В категории субъектов и территориальных властей, которые не признаны государствами как минимум одним государством-членом, также значится Тайвань. Для его граждан ограничения на поездки должны быть постепенно отменены.
Как предусмотрено в рекомендации Совета, список пересматривают каждые две недели и в зависимости от обстоятельств. Кроме того, рекомендации Совета носят рекомендательный характер.