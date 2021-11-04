СНБО на завтра срочно собирает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский собирает завтра, в среду, 10 ноября, заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Время начала - 13:30. Тематика встречи не раскрывается.

Об этом стало известно из сообщения СНБО во вторник вечером.

"Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13:30 в г. Киев заседания СНБО. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - заявили в аппарате.

Встреча состоится в помещении Офиса президента.

Отметим, что последний раз СНБО не в пятницу собиралось еще в апреле. С февраля-2021 пятницы стали традиционным днем для проведения заседания Совета, во время которых его члены раздают санкции, в том числе и неугодным СМИ.