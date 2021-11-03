Зеленский срочно созвал СНБО. Итоги заседания

Сегодня, в Офисе президента Украины состоялось очередное экстренное заседание СНБО. Там в числе прочих будет рассматривался ситуация на границе с Беларусью.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, накануне заседания состоялись совещания в Главном управлении разведки Минобороны и в Офисе президента. Украинские власти обсудили напряженную ситуацию на границе с Беларусью из-за потока нелегальных мигрантов - и "возможных провокаций" уже на украинской границе.

Оычно заседания СНБО проходят по пятницам. Минувшее заседание СНБО состоялось 22 октября и было посвящено энергетике и коронавирусу.

Отметим, что нынешний Совбез проходит в новом составе. Из него вывели уволенных министров Любченко, Тарана и Уруского. А ввели министра промышленности Павла Рябикина, первого вице-премьера Юлию Свириденко и министра обороны Алексея Резникова.