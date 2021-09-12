 

Слова Авакова, что у членов СНБО нет времени изучить вопрос по санкциями перед голосованием подтвердил Данилов

Политика Сегодня, 19:070
Слова Авакова, что у членов СНБО нет времени изучить вопрос по санкциями перед голосованием подтвердил Данилов

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал слова экс-главы МВД Арсена Авакова о том, что решения о санкциях СНБО принимаются без подготовки и "за пять минут".

На брифинге в среду, 10 ноября, Данилов фактически подтвердил это заявление Авакова.

"По документам с грифом секретно - мы не можем выдавать их заранее, они выдаются сразу перед заседанием. И потом после заседание из изымают. Голосование есть персональным. Если человек не согласен с тем или иным решением - он может проголосовать как угодно. Голосование есть тайным, но люди сами могут сказать, как они голосовали. Например, как Разумков сказал, что не голосовал за санкции против Медведчука", - объяснил Данилов.

То есть секретарь СНБО подтвердил, что "секретные" папки раздаются сразу перед заседанием и у членов СНБО нет времени их изучить.

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Теги: news, новости, Украина, Санкции, СНБО, Данилов, Аваков, 7dniv, 7dnivinfo  
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