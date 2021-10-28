Грызлов обвинил украинскую делегацию в ТКГ в саботаже переговоров по Донбассу

Полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов обвинил Киев, что на переговорах тот "валяет дурака".

По словам Грызлова, украинская сторона отказывается обсуждать пути достижения мира.

Его цитирует РИА Новости.

Грызлов рассказал о том, как прошло заседание контактной группы 10 ноября. Как он сообщил, киевская делегация "продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра Минских соглашений с целью замены одной из его сторон".

Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня, сказал Грызлов.

"Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, валяют дурака. Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно", - добавил политик.



По мнению Грызлова, во время дискуссии украинская сторона упорно уклоняется от ответа на вопрос о причинах нагнетания ею напряженности в зоне конфликта. И это происходит на фоне "несмолкающих милитаристских заявлений украинских официальных лиц, атак вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Донбасса". Он также сказал, что о наращивании эскалации в регионе свидетельствуют "фактический выход Украины из дополнительных мер по усилению перемирия, использование беспилотников, занятие населенного пункта Старомарьевка, похищение представителя Луганска в СЦКК.

"Напрашивается единственный вывод: это попытка отвлечь внимание граждан Украины от энергетического кризиса и ухудшения социально-экономической ситуации, и ценой жизни украинцев по обе стороны линии соприкосновения удержаться у власти", - заявил Грызлов.