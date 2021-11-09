В отставку подал Министр культуры Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко подал заявление об отставке.

Об этом ос сообщил на своей странице в соцсети. Там же он написал, что причиной его желания покинуть должность стало то, что Кабинет министров забрал Госкино из подчинения Минкульта

"Сегодня написал заявление об отставке. О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина - нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют - не мой концепт и ценности", - говорится в сообщении.

По данным "Страны" по сути, Госкино (с его огромными бюджетами) будет передано фактически в ручное управление Зеленскому и его ближайшему окружению.

"В данном случае примечательно также то, что Ткаченко решился на публичный скандал. По сути - громко хлопнул дверью. Ещё один показатель сильных процессов брожения, которые начинаются в Зе-команде", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Также Ткаченко говорит, что это не единственное решение "сверху", с которым он не может согласиться.

"Например, согласно управленческой реформе, в начале года правительством было принято решение о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от Премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов. Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось", - пишет Ткаченко.

По его словам, Госкино стало "последней каплей" для его отставки, но была и предпоследняя и не менее болезненная.

"Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы", - добавил министр.