Добкину в пересчете голосов на выборах мэра Харькова отказал cуд

В Харькове коллегия Второго апелляционного административного суда отказала в пересчете голосов в 4 районах города кандидату в мэры Михаилу Добкину и Гражданской сети "ОПОРА".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова представителя Добкина адвоката Анатолия Родзинского в четверг, 11 ноября.

Таким образом, открывается дорога к объявлению победителем выборов мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным городского теризбиркома Терехов набрал 50,66% голосов, а Добкин - 28,29%.

Михаил Добкин заявил о массовых фальсификациях и подал иски в суд, но суды их отклонили, включая и апелляционную инстанцию.

На 16:00 на сегодня, 11 ноября, запланирована сессия Харьковского горсовета, где Терехова могут объявить новым мэром Харькова.