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Политика Сегодня, 19:0976
Рассмотреть петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину обязали Зеленского

В начале ноября текущего года одесский радикал Сергей Стерненко призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить въезд на территорию страны для россиян или ввести визовый режим.

Его петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть Глава государства.

Соответствующая электронная петиция зарегистрирована на сайте президента.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - сказано в петиции.

Рассмотреть петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину обязали Зеленского

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