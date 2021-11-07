Путин пожаловался Меркель на провокации НАТО в Черном море и применение Bayraktar на Донбассе

Силы НАТО, по мнению Путина, занимаются дестабилизацией в Черном море и ведут провокационную активность.

Российский президент Владимир Путин снова побеседовал по телефону с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. В разговоре упоминалась тема Донбасса и присутствие НАТО в Черном море, сообщила пресс-служба Кремля.

Известно, что Путин пожаловался Меркель на деструктивную политику Украины на Донбассе и отметил, что Киев все больше прибегает к силовым методам. Глава Кремля подразумевал под этим использование ударных беспилотников украинской армией, что, по его словам, нарушает минские соглашения.

Также российский лидер заявил, что силы НАТО и США в Черном море занимаются дестабилизацией и провокационной активностью, что носит опасный характер.

Обсуждалась также и тема беженцев на границе с Польшей. Путин выразил надежду на восстановление контактов между странами ЕС и Беларусью для разрешения этой проблемы.