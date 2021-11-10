Разделение структур МВД нецелесообразным и невозможным считает Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский не поддерживают идею о радикальном разделении системы МВД.

Он считает нецелесообразным существование отдельно Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По его словам, между структурами МВД должна существовать консолидация.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", видео обнародовано в Youtube.

"В этой ситуации разделять пограничников, Нацгвардию, Нацполицию и ГСЧС на сегодня невозможно и нецелесообразно", - сказал он.

Министр также добавил, что в связи с этим такой вопрос не стоит на повестке дня.