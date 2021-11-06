 

Почему началась война президента с Ахметовым и к чему она приведет

Политика Сегодня, 10:4796
Почему началась война президента с Ахметовым и к чему она приведет

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и крупнейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым в течение последних месяцев дошли до состояния практически открытой войны.

Знаковым в этом плане был вчерашний день, когда власть сделала сразу несколько выпадов против Ахметова.

Во-первых, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на СНБО заслушают информацию НАБУ о деле по схеме "Роттердам+".  

Во-вторых, Зеленский записал видео, полное угроз неким олигархам и их телеканалам. 

По заявлению президента, в стране раздувается проблема дефицита энергоресурсов, и это игра “некоторых олигархических структур”, на которую власть готова жестко ответить.

Имена и фамилии он не называл, но, о ком идет речь, было в общем и целом понятно.

Потому что именно телеканалы, принадлежащие Ахметову - "Украина" и "Украина 24" в последнее время резко критикуют Зеленского.

Почему началось противостояние Ахметова и Зеленского и чем оно закончится - в статье "Страны".

История отношений

Мы уже писали, что отношения ОП и группы Ахметова серьезно осложнились в этом году. 

Внешними проявлениями этого считаются планы Зеленского внести изменения в Налоговый кодекс, которые бы повышали налоги на добычу железной руды, главным добытчиком которой в Украине является компания "Метинвест" Ахметова (впрочем, заодно налоги повышаются и для многих других категорий украинцев, которых к олигархам отнести сложно - подробнее об этом здесь).

А также уже подписанный президентом "антиолигархический" законопроект.

В то же время источник в политических кругах, знакомый с развитием отношений Ахметова и Офиса президента, говорит, что это далеко не главные причины начала их противостояния. 

"По налогам всегда можно договориться. Да и в целом это далеко не смертельный удар по бизнесу. Антиолигархический закон - это пока что декларация. И серьезных последствий, кроме некоего морального ущерба, для Ахметова не будет. По крайней мере, при нынешней редакции закона. Главные причины другие. Прежде всего, это санкции СНБО. Для любого украинского бизнесмена, который ведет в стране более-менее крупный легальный бизнес, невозможно жить, работать и что-то планировать, понимая, что в любой момент могут собраться 20 человек и по приказу президента не глядя проголосовать за введение санкций, обрушив тем самым бизнес - заблокировав счета, отняв лицензии на добычу полезных ископаемых, закрыв телеканалы. Все понимают, что завтра они могут стать жертвами этого произвола. И потому недовольство и у Ахметова, и у других бизнесменов копилось уже много месяцев. Они понимали, что Зеленский идет по беспределу и со временем приступит и к отжиму бизнеса в масштабах куда больших, чем Семья Януковича. Спусковым крючком стало грубое ультимативное требование Офиса президента фактически передать Банковой в управление телеканалы. Ринат на это сказал "нет" и начал готовиться к борьбе, понимая, что столкновение неизбежно", - говорит источник.

Собственно, с сентября и начал ужесточаться тон медиа Ахметова в отношении Зеленского. Там стали часто появляться политики и просто лидеры мнений, которые критикуют Зеленского.

Например, доктор Комаровский именно в эфире этих телеканалов сделал свое знаменитое признание ошибочности поддержки Зеленского. Именно там появился первый раз в эфире после отставки Арсен Аваков и рассказал, что на СНБО санкции принимаются без каких-либо доказательств вины людей. 

Там же часто появляется и экс-спикер Дмитрий Разумков, всестороннюю поддержку которого приписывают Ринату Ахметову, что последний отрицает.

Но даже то, что Разумкову предоставляется медийная площадка, - уже серьезный вклад в его рейтинг (который, судя по опросам, довольно быстро растет) и вообще в его политический вес. Последнее тоже немаловажно, учитывая, что экс-спикер является сейчас центром притяжения для всех недовольных политикой Банковой депутатов фракции "Слуга народа".   

Как говорят источники в бизнес-кругах, позицию Ахметова разделяют многие крупные предприниматели.

"Все видят, что Зеленский беспредельщик, который закусил удила и считает, что через санкции СНБО может уничтожить каждого. Также понимаю, что если его не остановить сейчас, то он выстроит авторитарную систему правления, при которой выборы уже не будут играть никакой роли. И его уже не поменяешь, как это сделали с Порошенко. Да и телеканалы так или иначе отберут де-факто или де-юре. Кроме того, посмотрите на общую ситуацию в стране. Электростанции стоят без угля. По газу непонятно что. Колоссальные провалы в экономической политике. В таких условиях вообще невозможно вести никакой бизнес, так как страна стоит на пороге глобальных проблем в базовых отраслях. Поэтому многие смотрят на Ахметова и, не исключено, что со временем подхватят тот же тренд. По сути единственный, кто сейчас на стороне Зеленского, - это Коломойский. Хотя, если запахнет жареным, то это еще вопрос, на чьей стороне будет Беня", - говорит источник.

У Зеленского, судя по всему, понимают масштаб угроз. По крайней мере, об этом свидетельствует наполненная мрачными прогнозами статья первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко об угрозах дестабилизации в стране.

Да и ускорение падение рейтинга президента говорит само за себя.

Судя по имеющейся информации, у президента отрабатывают сразу несколько направлений.

Первое - пытаются заручиться поддержкой Запада, чему был посвящен недавний визит большой украинской делегации во главе с Андреем Ермаком в Вашингтон. Но, судя по различным косвенным сигналам, однозначной поддержки американцы Зеленскому в грядущем противостоянии не высказали. Украинской власти это противостояние трудно представить как "войну с пророссийскими силами" (Аваков, Разумков и Порошенко к таковым точно не относятся). А что касается темы "борьбы с олигархами", то оценки в США для Зеленского далеки от позитивных, что показывает, например, недавняя статья в Atlantic Council.

Второе - возможность введения санкций СНБО против Ахметова с последующим закрытием его телеканалов и введением внешнего управления на ключевых предприятиях. Но это открытая война, к которой власти еще нужно подготовиться. Да и к тому же опасно ее начинать без прямой поддержки США, так как в противном случае американцы могут обвинить самого Зеленского в том, что он дестабилизирует ситуацию в стране.

Третье - начало вялотекущей войны против Ахметова в отместку за позицию его телеканалов. В том числе и через активизацию уголовных дел против него или же его бизнеса. 

И, судя по всему, особое место здесь занимает тема "Роттердам+". Поэтому стоит на ней остановиться подробнее.

Ушел антикоррупционер, остался Коломойский

В среду секретарь СНБО Данилов анонсировал на ближайшем заседании Совбеза отчет НАБУ о ситуации с уголовным производством о формуле “Роттердаме+”. 

Оно сейчас на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). По этому делу проходят ряд бывших должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и топ-менеджеров ДТЭК - топливно-энергетического подразделения холдинга Ахметова. Их обвиняют в сговоре с целью завышения цен на электричество (для чего якобы и применялась формула “Роттердам+”), что, по оценке Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), нанесло ущерб государству более 39 млрд грн. 

ДТЭК отрицает, что формула нанесла какой-либо ущерб для государства и указывает, что при ее действии уголь поставлялся на ТЭС по куда более дешевой цене, чем в последующем. Ну и, главное, что вообще поставлялся (в отличие от того, что происходит сейчас, кода электростанции сидят на голодном пайке).

Как писала “Страна”, дело Роттердам+ в последние годы разваливалось. Его закрыли даже прокуроры САП. Но это решение было оспорено в ВАКС. Первая инстанция дело возобновить отказалось. И теперь свое слово должна сказать апелляция ВАКС. Заседание запланировано на 15 ноября.

И вот буквально вчера бывший главный военный прокурор, народный депутат нескольких созывов Виктор Чумак, который всегда был видным членом тусовки антикоррупционеров, неожиданно отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по “Роттердаму+”.  

 

За что его заклеймил один из лидеров грантовской тусовки глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин.

Шабунин обвинил Чумака в том, что он подыграл Ахметову.

Сам экс-прокурор объяснил в комментариях под постом Шабунина, что отозвал свою жалобу, не желая участвовать в “соревновании двух олигархов”. Прессе он потом рассказал, что жалобу от его имени подала адвокат Агия Загребельская, хотя он согласия не давал. Он прогнозирует, что апелляция встанет на сторону судьи первой инстанции, так как по делу есть процессуальные нарушения, собственно из-за чего прокуроры закрывали производство и сейчас суд подтвердит их решение.

Говоря о схватке двух олигархов, Чумак, скорее всего, имел в виду то, что теперь (после отзыва им жалобы) единственным истцом по дело остаются Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые принадлежат Коломойскому - давнему конкуренту Ахметова, а сейчас, одному из главных столпов власти Зеленского.

Собственно, сам по себе этот факт также ослабляет позиции обвинения, так как действительно все теперь выглядит так, что один олигарх требует возбудить уголовное дело против другого за то, что тот ему продавал электроэнергию не по той цене, как хотелось бы. 

Нынешнее подключение властей к процессу понятно. У Зеленского попытаются реанимировать расследование дела "Роттердам+", чтоб получить рычаг давления на Ахметова, а также попытаться дискредитировать его через пиар-кампанию вокруг уголовного дела.

Однако в то, что это приведет к нужному властям результату пока сомнительно. Во-первых, вновь активизируется тема связки Зеленского и Коломойского. А во-вторых, проблематично и само дело.

"Уголовное производство было развалено САП и НАБУ еще на этапе расследования. Доказательная база для обвинения как таковая не собрана. Допущено огромное количество процессуальных нарушений. То, что сейчас происходит - это попытки оживить труп, который вряд ли к чему-то приведут", - говорит источник "Страны" в силовых структурах, знакомый с ходом расследования. 

К чему приведет война

Перспективы противостояния Банковой и Ахметова эксперты оценивают по разному.

По мнению политолога Анатолия Октисюка, к былому доверию и поддержке стороны уже не вернутся. “Думаю, конфронтация будет развиваться только по нарастающей. ОП попытается выставить бизнесы Ахметова крайними в энергетическом кризисе. Ахметов будет защищаться. Это война”, - полагает эксперт.

“Группа Ахметова в последние дни показала, что готова защищать свои ключевые интересы. Но, не исключаю, что стороны будут искать компромисс. Все-таки доля бизнес-империи Ахметова в ВВП - 20-25%. На него работают сотни тысяч людей - огромный протестный потенциал. Полноценная “война” с Ахметовым чревата серьезными проблемами в экономике. Все понимают, что придется договариваться, и бы сейчас готовят позиции, чтобы выбить лучшую сделку. Поэтому вспомнили о “Роттердаме+”. Мы увидим еще много резких заявлений, “уколов” в интервью и тому подобных вещей. Тем временем переговоры будут идти. Но даже если будут достигнуты договоренности, не думаю, что оппозиционные политики - тот же Разумков - исчезнут из эфира ахметовских телеканалов. Если оставить за скобками политику, они дают телерейтинги: их выступления резонируют с настроениями многих людей, их ищут в эфире. Это бизнес: ничего личного”, - говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.

Источник в политических кругах полагает, что компромисс между Зеленским и Ахметовым проблематичен.

"Насколько я понимаю ситуацию, самое минимальное условие, при котором какой-то компромисс возможен - это изменения закона о санкциях, чтоб их нельзя было применять к гражданам Украины. А также изменение закона об СНБО для сужения его полномочий. И, возможно, изменение состава правительства. Повторюсь - это самые минимальные условия. Так сказать, для начала разговора. Но в целом у бизнес-кругов есть понимание, что Зе - это беспредельщик, с которым ни о чем договариваться нельзя. Поэтому любые компромиссы возможны только после стратегических уступок со стороны президента, которые резко сужают его возможности влиять на ситуацию в стране. Точнее - его возможности переиграть ситуацию и нарушить договоренности. В любом другом случае договариваться бессмысленно. Чего стоят какие-то договоренности, которые можно уничтожить в один день решением СНБО", - говорит источник.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Ахметов, война, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Зачем экс-министр Аваков заговорил о перевыборах Рады и смене власти
Зачем экс-министр Аваков заговорил о перевыборах Рады и смене власти
6-ноя-2021, 17:02
Почему Аваков раскритиковал санкции и обвинил Зе в узурпации власти
Почему Аваков раскритиковал санкции и обвинил Зе в узурпации власти
5-ноя-2021, 11:31
Какую партию и с кем строит Дмитрий Разумков
Какую партию и с кем строит Дмитрий Разумков
29-окт-2021, 12:47
Почему Труханову выписали подозрение и кто возьмет власть в городе
Почему Труханову выписали подозрение и кто возьмет власть в городе
6-окт-2021, 23:37
Почему Михо бросил украинские реформы и переехал в грузинскую тюрьму
Почему Михо бросил украинские реформы и переехал в грузинскую тюрьму
2-окт-2021, 19:32

Последние новости

10:47
Политика
Почему началась война президента с Ахметовым и к чему она приведет
10:46
Политика
Разделение структур МВД нецелесообразным и невозможным считает Монастырский
10:44
События
В Украине не хватает судей. Около трети должностей остаются вакантными
09:46
События
О создании БАДа против коронавируса заявили в Минобороны РФ
09:36
События
Отменить дистанционку и вернуть школьников со студентами за парты хочет Кабмин
09:34
События
Учения теробороны в ближайшее время проведет Украина на границе с Беларусью
09:32
События
70-килограммовую авиационную бомбу уничтожили пиротехники в Ровенской области
09:30
События
Шмыгаль уверяет, что веерных отключений не будет
09:27
События
Парализованную пенсионерку, чтобы завладеть ее квартирой выкрали аферисты в Киеве на Печерске
09:24
Политика
Гео Леросу вручают подозрение
08:18
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 ноября 2021
Вчера, 2021-11-11
21:10
События
Сколько Лукашенко зарабатывает на нелегальных мигрантах
21:08
События
Под Харьковом мужчина обстрелял коммунальщиков
21:07
Политика
Путин пожаловался Меркель на провокации НАТО в Черном море и применение Bayraktar на Донбассе
19:13
События
О завершении голодовки объявил Саакашвили
19:12
События
Почему глава Минкульта Ткаченко побил горшки с Зеленским
19:09
Политика
Рассмотреть петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину обязали Зеленского
16:46
Политика
Добкину в пересчете голосов на выборах мэра Харькова отказал cуд
16:43
События
О нехватке угля в "ДНР" заявил Пушилин
16:41
События
За буллинг девочки в инстаграме оштрафовали николаевского школьника

Новости ТОП-7

Почему бойцы уходят из ВСУ, а в подразделениях недокомплект в 70%6143
Что случилось с импортом белорусского электричества и почему украинцам уже отключают свет2061
Как школьников по всей Украине заставили писать диктант от Андруховича2010
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 20211469
Утверждать графики веерных отключений электроэнергии начали в Украине1447
Пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Белоруссии1160
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 20211023

Досуг

Лучшие роутеры для дома
Лучшие роутеры для дома
В современных реалиях качественный, скоростной интернет является одним из важнейших факторов для повседневного комфорта. Благодаря интернету мы не только смотрим фильмы, делаем покупки, но и можем работать дистанционно.
Вчера, 14:44183
Органические продукты: почему предпочтение стоит отдавать именно им
Органические продукты: почему предпочтение стоит отдавать именно им
Производство органических продуктов — сложный и длительный процесс. Именно поэтому товары имеют достаточно высокую стоимость. Но цена полностью оправдана: зато вы будете оставаться здоровыми, а приготовленные блюда — полезными и приятными по вкусу.
Вчера, 12:31153
Уколы молодости – делать или нет
Уколы молодости – делать или нет
Каждая женщина выбирает: стареть естественным путем или побороться за молодость и красоту. Конечно, в 70 лет выглядеть на 20 с помощью инъекций не получится, но что делать тем, кто в 30-летнем возрасте замечает явные возрастные изменения на лице?
10-ноя-2021, 18:08162
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
О самом точном методе диагностике коронавируса — в этой статье.
10-ноя-2021, 16:02174
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Профессиональное лечение наркомании представляет собой избавление от физиологической и психологической зависимости, проработку факторов риска и причин развития патологического состояния.
10-ноя-2021, 16:00174
Типы промышленных насосов
Типы промышленных насосов
В промышленной отрасли есть оборудование, которое очень важно для выполнения определенных типов задач. Промышленные насосы являются одним из видов оборудования, которое широко используется и играет ключевую роль многих секторов.
10-ноя-2021, 13:59169

События

В Украине не хватает судей. Около трети должностей остаются вакантными
В Украине не хватает судей. Около трети должностей остаются вакантными
По данным Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, в нашей стране остаются вакантными более двух тысяч должностей судей.
Сегодня, 10:4455
О создании БАДа против коронавируса заявили в Минобороны РФ
О создании БАДа против коронавируса заявили в Минобороны РФ
Ученые из Минобороны РФ разработали биологически активную добавку против коронавируса "КовБАД", которая, по их данным, уже на второй день применения снижает концентрацию вируса в носоглотке.
Сегодня, 09:4677
Отменить дистанционку и вернуть школьников со студентами за парты хочет Кабмин
Отменить дистанционку и вернуть школьников со студентами за парты хочет Кабмин
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль считает, что украинские школьники должны учиться очно, несмотря на пандемию коронавируса.
Сегодня, 09:36103
Учения теробороны в ближайшее время проведет Украина на границе с Беларусью
Учения теробороны в ближайшее время проведет Украина на границе с Беларусью
В течение ближайшего месяца Украина планирует провести учения территориальной обороны у границ с Беларусью.
Сегодня, 09:3477
70-килограммовую авиационную бомбу уничтожили пиротехники в Ровенской области
70-килограммовую авиационную бомбу уничтожили пиротехники в Ровенской области
В Ровенской области пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили 70-килограммовую авиационную бомбу.
Сегодня, 09:3274
Шмыгаль уверяет, что веерных отключений не будет
Шмыгаль уверяет, что веерных отключений не будет
В Украине не планируются веерные отключения электроэнергии. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Сегодня, 09:3082
7 Днів