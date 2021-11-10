Подозрение за то, что не опроверг в соцсети информацию о брате Ермака вручили Леросу

Нардепу Гео Леросу вручили еще одно подозрение за то, что он не опроверг информацию о брате Ермака, Денисе.

Копию документа опубликовал сам Лерос в Facebook.

"Только мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде! Внимание, за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке", - написал он.

Таким образом уже сегодня Лерос может оказаться под домашним арестом.

"Речь о видео, на котором Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями. За то, что я не опроверг этот факт, который все видели воочию, они меня тоже хотят посадить", - добавил Лерос.

"По Леросу пидозры идут одна смешнее другой. Вчера была за фак президенту, сегодня - за то, что не опроверг обвинения против брата Ермака.

Судя по всему у Зеленского началась истерика. Он хочет хоть на ком-то показать, что он не "Акела, который промахнулся", а Шерхан в расцвете сил. Но со стороны он все больше похож на шакала Табаки", - отреагировал на происходящее телеграм-канал "Политика Страны".

В свою очередь в Офисе генпрокурора официально подтвердили факт сообщения Геросу подозрения в невыполнении судебного решения. По данным правоохранителей, он умышленно не выполнил решение Киевского апелляционного суда, которым обязал нардепа на своей странице в в Facebook опровергнуть распространенную им недостоверную информацию относительно Дениса Ермака - брата главы Офиса президента.

"Подозреваемый отдавал себе отчет в обязательности выполнения решения, а также имел реальную возможность выполнить требования суда в полном объеме, однако не сделал этого", - заявили в Офисе генпрокурора.

"Страна" выяснила у юристов судебные перспективы уголовных производств, открытых против Гео Лероса. Поиз мнению, случаи вручения пидозры по статье за неисполнение судебного решения явление в Украине редкое. А до приговоров дела доходят еще реже.

Также юристы считают, что требовать за неисполнение решения суда по моральному ущербу меру пресечения в виде домашнего ареста - это вообще случай в украинской практике беспрецедентный.

Но на самом деле проблема неисполнения судебных решений в Украине стоит очень остро. Таких случаев тысячи. Но очень редко когда по ним реально расследуются уголовные дела и вручаются пидозры.

Поэтому можно предложить всем тем, кто пострадал от невыполнения судебных решений написать заявления в следственные органы с требованием открыть уголовное производство. И проследим – в скольких случаях дело дойдет хотя бы до пидозры. Подозреваем, что таких случаев будет крайне мало.

А потому происходящее с Леросом - это чистой воды избирательное правосудие, дабы удовлетворить жажду мести Зеленского.