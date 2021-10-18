Бороться со строительством "Северного потока-2", находящегося на стадии сертификации призвали в МИД Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости противостояния строительству газопровода "Северный поток-2", хотя сами строительные работы уже закончились.

Об этом она сказала в своей статье для Sunday Telegraph.

"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток-2", - говорится в ее статье.

Газопровод, по мнению Трасс, грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".