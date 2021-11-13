 

Блинкен заявил что Миграционный кризис это попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной

Политика Сегодня, 08:5351
Блинкен заявил что Миграционный кризис это попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что миграционный кризис в Беларуси - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", - пишут в заявлении

Таким образом, Блинкен осудил использование Беларусью миграционного кризиса в своих интересах. 

"Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций - отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод", - заявил Прайс.
 "Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе", - подытожил Прайс.

Прайс также уточнил, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.

Эту новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны":

"Новая концепция от госсекретаря США Блинкена - Лукашенко кризисом с мигрантами отвлекает внимание от активности России около границ Украины.

Какая связь тут сказать трудно.

Пока кризис с мигрантами на белорусско-польской границе только одним образом влияет на Украину - украинская власть пытается переключить на него внимание общества, отрабатывая повестку о защите границ страны от "азиатских орд". А заодно и распилить деньги на строительстве новой "стены" по заветам Яценюка.

И вот уже на охрану границы отправляют сводные отряды курсантов военных училищ, а глава МВД Монастырский не исключает введение чрезвычайного положения в приграничных областях, если из Белоруссии пойдут мигранты", - говорится в публикации. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Блинкен, 7dniv, 7dnivinfo, Россия, Беларусь, мигранты, войска  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Монастырский заявил, что нельзя пускать в Украину мигрантов из Беларуси, и обвинил Минск в гибридной войне
Монастырский заявил, что нельзя пускать в Украину мигрантов из Беларуси, и обвинил Минск в гибридной войне
13-ноя-2021, 20:28
Экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе проведет Совбез ООН
Экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе проведет Совбез ООН
11-ноя-2021, 10:35
Пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Белоруссии
Пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Белоруссии
10-ноя-2021, 20:21
Новый советник главкома ВСУ Ярош заявил, что Киев должен помочь Польше в борьбе с Лукашенко
Новый советник главкома ВСУ Ярош заявил, что Киев должен помочь Польше в борьбе с Лукашенко
9-ноя-2021, 09:32
Премьер Польши о строительстве забора на границе
Премьер Польши о строительстве забора на границе
16-окт-2021, 19:47

Последние новости

09:29
События
Столтенберг заявил что в НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины в альянс
09:27
События
На должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк предлагает Корниенко
09:05
События
Вывезти своих граждан из Беларуси планирует Ирак
09:03
События
"Самый лучший день в моей жизни". Бритни Спирс о решении суда, снявшего опекунство отца над ней
08:53
Политика
Блинкен заявил что Миграционный кризис это попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной
08:52
События
В США нашли кассира, который вынес огромную сумму в июле 1969 года
08:51
События
В Киеве на Дружбы Народов столкнулись сразу девять машин
08:48
События
Чем отличаются симптомы обычного гриппа и коронавируса нового типа в МОЗ объяснили украинцам
08:42
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 ноября 2021
Вчера, 2021-11-14
23:05
События
Самого маленького охранника, который будет искать взрывчатку и оружие показали пограничники
20:33
События
Пограничные наряды задержали больше десятка нарушителей всего за сутки на западном участке границы Украины
19:09
События
Более 10 тысяч военных из-за критической ситуации с коронавирусом готовятся мобилизовать в Германии
19:08
События
Польская полиция заявила, что белорусские пограничники поят мигрантов водкой
19:07
События
На прямые переговоры с Беларусью по разрешению миграционного кризиса пошел Евросоюз
15:58
События
Как решают судьбу выборов на округе Антона Полякова
15:57
События
Перебросить в Украину до 600 спецназовцев из-за угрозы "вторжения РФ" готова Британия
15:52
События
Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала видеообращение
15:22
Политика
"Судьи говорят про справки СБУ - там же совсем ничего нет". Как власть саботирует суды по санкциям СНБО
13:28
События
Отказаться от участия в Дне памяти павших из-за проблем со здоровьем пришлось Королеве Елизавете
10:52
События
К Новому году в Украине подорожают яйца

Новости ТОП-7

В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг10663
Атомный авианосец "Шарль де Голль" рано утром налетел на парусную яхту которую вел шкипер из Польши1740
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 ноября 20211649
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 ноября 20211610
В Днепр с каждой машиной сбрасывается бетон и железо1389
Почему к границе Беларуси с Польшей стягивают войска разных стран489
Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала видеообращение386

Досуг

Цифровые аккордеоны: вершина эволюции или сомнительная альтернатива акустике
Цифровые аккордеоны: вершина эволюции или сомнительная альтернатива акустике
Цифровые аккордеоны появились на рынке музыкальных инструментов чуть более полутора десятилетий назад - на одной из международных выставок их презентовала компания Roland, ведущий на тот момент производитель и поставщик цифровых инноваций для музыкантов.
12-ноя-2021, 20:41271
Лучшие роутеры для дома
Лучшие роутеры для дома
В современных реалиях качественный, скоростной интернет является одним из важнейших факторов для повседневного комфорта. Благодаря интернету мы не только смотрим фильмы, делаем покупки, но и можем работать дистанционно.
11-ноя-2021, 14:44519
Органические продукты: почему предпочтение стоит отдавать именно им
Органические продукты: почему предпочтение стоит отдавать именно им
Производство органических продуктов — сложный и длительный процесс. Именно поэтому товары имеют достаточно высокую стоимость. Но цена полностью оправдана: зато вы будете оставаться здоровыми, а приготовленные блюда — полезными и приятными по вкусу.
11-ноя-2021, 12:31351
Уколы молодости – делать или нет
Уколы молодости – делать или нет
Каждая женщина выбирает: стареть естественным путем или побороться за молодость и красоту. Конечно, в 70 лет выглядеть на 20 с помощью инъекций не получится, но что делать тем, кто в 30-летнем возрасте замечает явные возрастные изменения на лице?
10-ноя-2021, 18:08271
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
О самом точном методе диагностике коронавируса — в этой статье.
10-ноя-2021, 16:02318
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Профессиональное лечение наркомании представляет собой избавление от физиологической и психологической зависимости, проработку факторов риска и причин развития патологического состояния.
10-ноя-2021, 16:00336

События

Столтенберг заявил что в НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины в альянс
Столтенберг заявил что в НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины в альянс
Страны НАТО пока не пришли к консенсусу по поводу членства Украины в альянсе.
Сегодня, 09:2947
На должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк предлагает Корниенко
На должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк предлагает Корниенко
Александра Корниенко, который сложил с себя полномочия главы партии "Слуга народа", как и писала "Страна", предлагает назначить на свое место Елену Шуляк.
Сегодня, 09:2743
Вывезти своих граждан из Беларуси планирует Ирак
Вывезти своих граждан из Беларуси планирует Ирак
Ирак планирует вывезти из Беларуси своих граждан, которые застряли на границе с Польшей из-за миграционного кризиса.
Сегодня, 09:0549
"Самый лучший день в моей жизни". Бритни Спирс о решении суда, снявшего опекунство отца над ней
"Самый лучший день в моей жизни". Бритни Спирс о решении суда, снявшего опекунство отца над ней
Американская певица Бритни Спирс, которую недавно полностью освободили от опекунства отца, назвала решение суда лучшим днем в жизни.
Сегодня, 09:0349
В США нашли кассира, который вынес огромную сумму в июле 1969 года
В США нашли кассира, который вынес огромную сумму в июле 1969 года
В Соединенных Штатах идентифицировали мужчину, который совершил одно из самых известных ограблений банка в истории Америки.
Сегодня, 08:5255
В Киеве на Дружбы Народов столкнулись сразу девять машин
В Киеве на Дружбы Народов столкнулись сразу девять машин
В Киеве произошло масштабное ДТП.
Сегодня, 08:5155
7 Днів