Что написано в докладе Безуглой по "вагнеровцам"

Вчера вышел первый официальный отчет следственной комиссии Рады по "вагнеровцам". Его зачитала глава комиссии - депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Комиссию организовали "слуги народа". Они поставили себе за цель максимально отмежевать Зеленского и Ермака от истории с провалом этой операции. И этот посыл в отчете - один из основных. Однако вышло не очень убедительно, так как в воздухе повис главный вопрос - кто отменил готовившуюся (и уже даже начавшуюся) спецоперацию по вагнеровцам. Комиссия этого якобы не смогла установить. Что, собственно, и подрывает доверие ко всем остальным ее выводам.

Второй посыл - это заочная перепалка с Порошенко, который обвинял Зеленского в "зраде" по этому вопросу. Авторы документа решили вернуть то же обвинение самому экс-президенту.

Они обвинили его в остановке этой операции еще до Зеленского. А затем добавили, что он виноват еще и за Иловайский котел, особый статус Донбасса и Минск-1.

Что осталось в этом отчете от реальной картины по тем же "вагнеровцам" - проанализировала "Страна".

Начинал Порошенко

Специальные разведывательные мероприятия по вагнеровцам проходили с 2018 по 2020 годы. Не только по ним, но и по частной военной компании "МАР".

За это время сотрудники Главного управления разведки провели более двух тысяч "собеседований". ЧВКшников отбирали якобы на работу по охране нефтяных вышек в Сирии и Ливане.

Из них как участников конфликта на Донбассе идентифицировали 396 человек. У них выманивали документы, но на тот момент еще не планировали как-то этот успех развивать.

Более того, в какой-то момент документирование свернули, сказав россиянам, что их вербовщик "погиб в Сирии". Здесь авторы отчета пытаются показать, что процесс остановили при Порошенко, который ранее говорил, что в 2018 году лично распорядился начать эту операцию.

И многие тезисы доклада будут дальше сконструированы так, чтобы заочно полемизировать с экс-президентом. Развивается, к примеру, тезис, что именно при Зе решили реанимировать эти наработки.

Безуглая пишет, что в начале июля 2020 года состоялось совещание представителей ГУР и СБУ, где было принято решение организовать "контролируемое перемещение" 33-х лиц из ранее составленных списков. С ними вывели на контакт нового "вербовщика", которые предложили поработать уже в Венесуэле.

Отдельно авторы отчета останавливаются на том, что иностранные спецслужбы в операции не помогали. Хотя следует напомнить, что в сентябрьском сюжете CNN утверждается обратное - о деле было в курсе как минимум Центральное разведывательное управление США.

Да и сама Марьяна Безуглая два месяца назад говорила почти то же самое. По ее словам, западные спецслужбы были в курсе происходящего. Но из финальной версии доклада этот момент решили, как видим, выбросить.

Четыре сценария Безуглой

Но вернемся к "вагнеровцам". Было, по версии депутатской комиссии, четыре сценария действий по ним:

1. Вывоз самолетом Москва-Стамбул и задержание в Турции путем "международного правового сотрудничества".

2. То же самое, но маршрутом Москва-Минск-Стамбул.

3. Москва-Минск, с задержанием в столице Беларуси (и потом требованием у белорусов экстрадиции). По факту, к слову, именно этот сценарий и реализовался (хотя и до сих пор непонятно - было ли это так изначально задумано, либо произошел незапланированный слив информации к белорусским спецслужбам).

4. Вариант номер два, но с посадкой в Киеве под предлогом того, что одному из пассажиров стало плохо или же есть угроза теракта. Где их бы и взяла СБУ.

На каком именно варианте остановились в итоге - в отчете не указано. Однако, если рассуждать логически, то заполучить россиян в Украину первыми тремя способами - по сути, дипломатическими - было нереально. Ни Минск, ни Анкара не готовы были бы настолько сильно испортить отношения с Москвой ради сомнительной радости сделать "подарок" Украине.

И поведение Лукашенко это как раз и показало. Несмотря на то, что Бацька активно перед выборами разыгрывал антироссийскую карту, пытаясь задобрить Запад и минимизировать его сопротивление своему переизбранию, он все же не стал до выборов отдавать "вагнеровцев" Украине. А после выборов, когда он убедился, что надежды на нейтралитет Запада рухнули и единственное на что он может надеяться - это на поддержку России, то о выдаче задержанных в Киеве уже и речи не шло. Их с извинениями вернули в Россию.

Но, повторимся, пока нет четкого понимания - были ли задержаны "вагнеровцы" в Минске "планово" (то есть, в рамках взаимодействия с украинскими спецслужбами) или нет.

Зато Марьяна Безуглая фактически подтвердила, что был план посадить самолет в Киеве. Именно он и был основным и по версии сторонников теории о "зраде" Зеленского и Ермака (которые якобы слили информацию белорусам, чем сорвали спецоперацию).

Однако куда большая зрада была бы, если б этот план попытались бы реализовать на практике.

Потому что это означало бы подвергнуть опасности десятки ни в чем не повинных пассажиров и незаконно посадить самолет другой страны.

Это было бы куда более серьезно и опасно, чем то, что сделали белорусские власти, когда посадили самолет с экс-главредом "Нехты" Романом Протасевичем. Ведь неизвестно, сколько бы пассажиров погибло при штурме самолета с тремя десятками военных профессионалов.

Кто отменил операцию и была ли "отсрочка"?

Это главный вопрос всей этой эпопеи. Но на него депутатская комиссия как раз и не отвечает.

ВСК выяснила, что "активную часть" операции перенесли с 25 на 30 июля. Не уточняя, что это такое. Но догадаться несложно. В ночь на 25-е вагнеровцы прибыли в Минск и днем должны были вылетать в Стамбул. Но билеты им отменили, поселив сначала в отель, а потом в санаторий, где 29-го июля их задержали белорусы.

То есть вылет из Минска и является для Безуглой "активной частью" операции.

А дальше - либо посадка самолета в Украине (что подтверждалось CNN и другими журналистами), либо попытка задержания силами турецких правоохранителей (во что верится очень мало - этих лиц нет в розыске ни по линии Анкары, ни по части Интерпола, да и политически это Эрдогану было бы не нужно).

Но зафиксируем пока главное - был приказ о переносе операции, говорит Марьяна Безуглая и ее комиссия.

Впрочем, перенос это был или полная отмена - вопрос непростой, учитывая, что депутаты так и не разобрались, кто этот приказ вообще отдавал. "Не удалось точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке", - говорится в отчете.

Дальше авторы делают однозначные выводы, что этого не делали ни Зеленский, ни Ермак, ни министр обороны. Хотя логики тут нет: если приказавшие не установлены, откуда известно, что среди них нет Зеленского или Ермака?

По крайней мере, президент уж точно имел такие полномочия. А главное - мотив. 27 июля на Донбассе начиналось масштабное перемирие, которое должно было проложить Зеленскому путь к победе на грядущих местных выборах. Захват в Киеве трех десятков россиян за два дня до перемирия означал бы его срыв.

Ну, и, конечно, сложно представить, что депутаты установили наличие приказа, но не узнали, кто его отдавал. Это говорит скорее всего о том, что решение принималось в Офисе президента. А нигде больше оно и не могло приниматься - особенно для операций с таким уровнем последствий.

Кроме того, как уже сообщала "Страна", по неофициальной информации о том, что приказ об отмене спецоперации по вагнеровцам дал Зеленский прямо сказал в своих показаниях комиссии экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба.

Какова роль Беларуси в этой истории?

Также очень интересно, как у Безуглой объясняют дальнейшие события.

Казус, что россиян задержал КГБ Белоруссии, комиссия объясняет работой среди "вагнеровцев" белорусского агента, который после выдачи россиян домой отказался покидать Минск.

Правда, тогда непонятно, почему их "приняли" только через несколько дней после въезда в Беларусь. И зачем вообще это сделали? Агент мог бы сообщить, что группа не планирует оставаться в Минске и готовится вылететь в Стамбул - тем более, что это было правдой.

То есть, либо агента не было. Либо "вагнеровцев" специально бросили на территории Беларуси, где они вызвали закономерный интерес у местных спецслужб.

Тут стоит уточнить, что в докладе не представлено никаких доказательств тому, что 30-го июля россиян собирались сажать на самолет и везти в Киев. Например, купленных или перебронированных авиабилетов. Хотя операцию, как утверждает Безуглая, всего лишь перенесли на пять дней, а не отменили. То есть билеты должны были купить в тот же день.

Но не только поэтому версия об "отсрочке" не выдерживает критики. Если бы операцию таки провели 30 июля - все равно бы это разрушило консенсус по перемирию с Россией, который на тот момент был реально нужен Банковой. То есть единственный реальный мотив, который можно приписать Офису президента, действует и в случае переноса.

То есть вырисовываются следующие две версии.

1. Операцию по захвату в Киеве отменили в последний момент, а вагнеровцев решили "скормить" Беларуси, чтобы вызвать ее на конфликт с Россией (и это могло быть уже заготовленным "планом Б").

2. Никакой "доставки" в Киев на тот момент уже и не планировалось. Ведь перемирие на Донбассе было подписано еще 22 июля, а в силу оно вступало 27-го. То есть уже на момент поездки россиян в Минск (24 июля) было известно, что через три дня прекращается огонь. А значит, планировать их захват не стали бы уже на том этапе.

А значит, это могла быть целенаправленная операция с целью содействия белорусскому Майдану - путем вбивания клина между Лукашенко и Путиным.

Вопрос - зачем тогда Киев признал токсичную для себя версию, что планировал жесткое задержание россиян на своей территории?

Не исключено, что мы имеем дело с легендой прикрытия - ведь признаваться в том, что наши спецслужбы готовили международную провокацию на территории сопредельного государства, никто, конечно, не станет.

Особенно, если в этой истории были замешаны западные спецслужбы, которых авторы доклада постарались максимально от этой истории "отмыть".

При этом скорее всего планы по захвату россиян в Киеве действительно имелись и активно готовились к воплощению. Но ввиду изменившейся политической обстановки - Банковой понадобилось перемирие "под выборы" - от первоначального плана решили отказаться.

Иловайск и Минск-1

Еще одна часть отчета, которая, по логике авторов, должна нанести удар по Порошенко - расследование о причинах Иловайской трагедии.

Столь масштабная тема заняла всего десять абзацев текста, половина из которых - на полторы-две строчки. Здесь мотивировочная часть полностью опущена, и сразу же оглашаются выводы.

Иловайское поражение, говорится в документе, стало фоном для встречи Порошенко и Путина в Минске и подписания первых Минских соглашений, которые, мол, воспринимаются в Украине "неоднозначно". Затем был принят "спорный" закон об особом статусе Донбасса.

Настолько "спорный", что "слуги" его уже дважды продлевали.

То есть здесь комиссия Безуглой пытается обвинить Порошенко в "зраде" по Минским соглашениям и особому статусу. "Зрадой" это, правда, является лишь для части украинского населения. Но как раз той самой, которая голосует за Порошенко. На что, видимо, и направлены тезисы доклада.

Там говорится, что во время иловайской операции были допущены следующие просчеты:

1. Отказ от введения военного положения.

2. Ошибки военного и политического руководства страны.

3. Отсутствие мер по деблокированию окруженной группировки и созданию коридора для вывода украинских войск.

Тут интересно, что по сути впервые на официальном уровне заявляется, что Порошенко и его генералы - главные ответственные за гибель сотен солдат ВСУ в Иловайске. Ранее главными виновными назывались россияне.

Но будет ли это иметь для него какие-то последствия?

В августе свои выводы по этой операции представил Офис генпрокурора. В них руководство ВСУ обвиняется в халатности по ряду моментов - но никакой связи с разгромом украинской группировки следствие здесь не усмотрело. И возложило всю вину на российские войска.

То есть подконтрольная Зеленскому структура, которая имеет полномочия направить дело в суд, никаких обвинений Порошенко, Муженко, Хомчаку и другим не выдвинула.

А вот временная следственная комиссия Рады, чьи выводы не имеют никаких юридических последствий, внезапно резко обрушилась на экс-президента и его соратников. Это говорит о том, что реально расследовать их роль в трагедии никто не собирается. А ограничатся лишь пиаром на тему "Порошенко сдал Иловайск".