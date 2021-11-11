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Политика Сегодня, 18:2571
Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

В среду, 17 ноября, Владимира Зеленского заметили среди посетителей киевского паба в компании главы Офиса президента Андрея Ермака и замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

Посетители стали выкладывать в сеть фото президента, который за бокалом пива демократично болел за сборную Украины по футболу.

Это не первый такой "выход в народ" Зеленского после избрания. И такую тактику часто использовал на излете своего президентства еще Петр Порошенко, "случайно" появляясь в ресторанах и супермаркетах.

Разбирались, как отреагировали украинцы на "президента за соседним столиком" и что эта пиар-акция означает. 

Пиво, футбол и Ермак

Владимира Зеленского и его спутников заметили в киевском пабе "Pepper's Club" недалеко от станции метро "Арсенальная". В это время шла трансляция матча за выход в плей-офф на чемпионат мира по футболу-2022. Сборная Украины играла против команды Боснии и Герцеговины.

Фотографии с президентом гости заведения стали публиковать в Instagram. "Мой соседний стлик. Болеем вместе за сборную Украины", - опубликовала сторис Лина Дешвар.

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

Некоторые комментарии были чересчур комплиментарными. Все напоминало стиль поведения порохоботов, которые описывали "случайную" встречу с экс-президентом. 

"Кто-то знает почему, увидев президента Украины Зеленского, я ощутила счастье? Чувствуешь: это великий человек. То же я почувствовала, когда Порошенко бросил мне в шапку 15 грн во Львове на Площади Рынок. Это великие, масштабные люди. Возможно, они делают что-то очень вредное для Украины, но это Личности, чья психика может выдержать очень много... Я была в шоке, когда я увидела, как в 0,5 м от меня идет Зеленский с компанией. Я повисла и не могла поверить своим глазам, они сели за нами", - написала певица Молли Куртова.

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

Но более интересной оказалось соседство Зеленского с киевской активисткой Линой Дешвар. Она тоже запостила сторис о том, что ее столик оказался рядом с президентским.

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

Правда, из других ее сторис выяснилось, что Лина - давняя Зе-активистка. И случайно оказаться в пабе с президентом не могла. То есть этот поход в народ - чистая постановка.

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

"С президентом смотрели футбол", - написал еще один посетитель паба.

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

То есть Зе не только пиво пил, но и позировал для совместных фото с посетителями паба. 

После матча Владимир Зеленский на своей странице в Telegram поздравил футболистов с победой.

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

"Режим "наш пацан" снова включили на полную"

Поход президента в паб на пиво обсуждают в сети.

"Вот для кого это делается? Не понимаю в упор, кого такие показательные походы в народ могут зацепить…" - написала ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

В связи с последними событиями я бы на месте Зеленского из общественных стаканов пиво не пил", - написал телеведущий Макс Назаров.

"Режим "наш пацан" снова включили на полную. Видеообращения, "Вовина тысяча". Теперь вот пивко под футбол. Ну и конечно Ермак рядом. Чтоб по-пацански все", - написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Посмотрел на Инстаграм девушки, которая "случайно" встретила в пабе Зеленского, когда он болел за сборную, и "даже" сделала с ним селфи. Это уже урина не в глаза, а внутривенная инъекция" - написал Олег Карпюк.

Президент на кассе

Это не первый выход президентов в народ. Владимира Зеленского раньше уже фотографировали в супермаркете "Le Silpo" на столичной Бессарабке, когда он покупал продукты. В корзине президента было три бутылки вина.

В комментариях тогда пользователи написали, что Зеленский был в сопровождении охранников, которые очень нервничали. Большинство посетителей не узнали Зеленского, поскольку он был в маске. Лишь один человек попросил сделать селфи. Не понятно, зачем президенту было лично приходить в супермаркет за покупками.

До Зеленского в супермаркете уже фотографировался Порошенко.

"Случайное" фото президента и первой леди, которые позировали на фоне батонов с чужими детьми, обнародовал в сети блогер Мирослав Олешко. Он не первый раз фотографировал семью президента в непринужденной обстановке.

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

На фото рядом не было ни тележек, ни корзинок, поэтому что покупал Порошенко в "Форе" - осталось загадкой.

До этого он стал героем еще одного фото, демонстрирующего простую жизнь украинских президентов. На ней Петр Порошенко в салоне самолета British Airways на глазах других пассажиров укладывает сумку на верхнюю полку. 

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

Снимок тогда опубликовала сотрудница центра по изучению иностранных языков Екатерина Козориз. Она написала, что фото сделали ее друзья, которые летели из Лондона в Киев. При этом ничего не замечающего Порошенко сфотографировали с довольно близкого расстояния, буквально на расстоянии вытянутой руки.

Еще одно подобное фото в разгар предвыборной президентской кампании опубликовала певица София Федына, которая позже стала депутатом партии Порошенко в Раде.

"Президент остановился выпить капучино на заправке на трассе между Радеховом и Львовом. После третьей попытки кофе таки сделали", - написала тогда Федина в Facebook.

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко

Иными словами, на фоне падения рейтинга у Зеленского, помимо "Вовиной тысячи", решили хайповать уже на всем, включая "неожиданные" появления в публичных местах. 

Правда Порошенко, который использовал эту тактику, она, как мы помним, не помогла. 

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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