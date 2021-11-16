Распоряжение перенести спецоперацию по "вагнеровцам" дал Ермак

В тексте расследования организации Bellingcat по делу "вагнеровцов", который был опубликован 17 ноября, пишут и о том, почему операция провалилась.

Эта часть выписана на основании показаний бывшего главы разведки Василия Бурбы, из которых выходит, что распоряжение об отмене операции отдал Ермак.

"За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за проект "Авеню" (Бурба из ГУР МОУ и Баранецкий из СБУ) прибыли в Офис президента. Об этом рассказал как сам Бурба, так и бывшие сотрудники разведки, которые говорили, что он позвонил им сразу после встречи. Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о перемирии на Донбассе. Оно должно было вступить в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться", - говорится в расследовании.

По итогу операцию отложили не на неделю, а на 5 дней. Но за это время уже прибывшие в Минск "вагнеровцы" были задержаны белорусским КГБ.

В тексте нет прямого обвинения в адрес Ермака или Зеленского о том, что это они слили информацию белорусам. Из расследования вытекает, что группа из нескольких десятков мужчин с явной боевой подготовкой сама по себе привлекла внимание белорусских спецслужб и Лукашенко, который перед выборами президента много говорил, что оппозицию поддерживают, в том числе и из России. И задержание группы из ЧВК в эту версию очень хорошо вписывалось.

Но, в любом случае, наверняка, тема "Ермак/Зеленский слили информацию и сорвали операцию" теперь получит новое дыхание.

Хотя, к слову, если они на самом деле ничего не "сливали", в этой истории они смотрятся крайне отвратно.

По сути Зеленский дал добро на акт воздушного пиратства (посадка обманом самолёта в Киеве), который был чреват очень тяжёлыми последствиями. Намного более тяжёлыми, чем в случае с Протасевичем. Ведь попытка захвата в самолёте десятков мужчин с боевым опытом могла привести к многочисленным жертвам среди мирных людей на борту.

И эту авантюру, как выходит из расследования, одобрил лично Зеленский. И приказа об отмене он не давал, а лишь (через Ермака) попросил перенести операцию, чтоб не срывать перемирие, которое он хотел использовать в предвыборных целях.

Напомним, что по обвинению в "воздушном пиратстве" против Лукашенко были введены жёсткие санкции после посадки самолёта с Протасевичем.

В том числе ввело их и украинское руководство, которое планировало сделать тоже самое с самолётом из Минска (только с потенциально куда более тяжёлыми последствиями).

И после выхода расследования Биллингкэт вся эта история и поведение в ней Зе-команды выглядит предельно цинично.