 

Распоряжение перенести спецоперацию по "вагнеровцам" дал Ермак

Политика Вчера, 21:0458
Распоряжение перенести спецоперацию по "вагнеровцам" дал Ермак

В тексте расследования организации Bellingcat по делу "вагнеровцов", который был опубликован 17 ноября, пишут и о том, почему операция провалилась.

Эта часть выписана на основании показаний бывшего главы разведки Василия Бурбы, из которых выходит, что распоряжение об отмене операции отдал Ермак.

"За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за проект "Авеню" (Бурба из ГУР МОУ и Баранецкий из СБУ) прибыли в Офис президента. Об этом рассказал как сам Бурба, так и бывшие сотрудники разведки, которые говорили, что он позвонил им сразу после встречи. Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о перемирии на Донбассе. Оно должно было вступить в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться", - говорится в расследовании.

По итогу операцию отложили не на неделю, а на 5 дней. Но за это время уже прибывшие в Минск "вагнеровцы" были задержаны белорусским КГБ.

В тексте нет прямого обвинения в адрес Ермака или Зеленского о том, что это они слили информацию белорусам. Из расследования вытекает, что группа из нескольких десятков мужчин с явной боевой подготовкой сама по себе привлекла внимание белорусских спецслужб и Лукашенко, который перед выборами президента много говорил, что оппозицию поддерживают, в том числе и из России. И задержание группы из ЧВК в эту версию очень хорошо вписывалось.

Но, в любом случае, наверняка, тема "Ермак/Зеленский слили информацию и сорвали операцию" теперь получит новое дыхание.

Хотя, к слову, если они на самом деле ничего не "сливали", в этой истории они смотрятся крайне отвратно.

По сути Зеленский дал добро на акт воздушного пиратства (посадка обманом самолёта в Киеве), который был чреват очень тяжёлыми последствиями. Намного более тяжёлыми, чем в случае с Протасевичем. Ведь попытка захвата в самолёте десятков мужчин с боевым опытом могла привести к многочисленным жертвам среди мирных людей на борту.

И эту авантюру, как выходит из расследования, одобрил лично Зеленский. И приказа об отмене он не давал, а лишь (через Ермака) попросил перенести операцию, чтоб не срывать перемирие, которое он хотел использовать в предвыборных целях.

Напомним, что по обвинению в "воздушном пиратстве" против Лукашенко были введены жёсткие санкции после посадки самолёта с Протасевичем.

В том числе ввело их и украинское руководство, которое планировало сделать тоже самое с самолётом из Минска (только с потенциально куда более тяжёлыми последствиями).

И после выхода расследования Биллингкэт вся эта история и поведение в ней Зе-команды выглядит предельно цинично.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ермак, Вагнеровцы, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В ОП отреагировали на публикацию расследования Bellingcat по
В ОП отреагировали на публикацию расследования Bellingcat по "вагнеровцам"
Вчера, 21:10
Что написано в докладе Безуглой по
Что написано в докладе Безуглой по "вагнеровцам"
16-ноя-2021, 20:51
Зеленский заявил что по делу
Зеленский заявил что по делу "вагнеровцев" надо допросить Порошенко"
3-окт-2021, 15:51
Ермак заявил что Зеленский не обсуждал в Нью-Йорке привлечение миротворцев на Донбасс
Ермак заявил что Зеленский не обсуждал в Нью-Йорке привлечение миротворцев на Донбасс
28-сен-2021, 09:31
Встречу Нормандской четверки до того, как закончатся полномочия Меркель хочет провести Киев
Встречу Нормандской четверки до того, как закончатся полномочия Меркель хочет провести Киев
28-сен-2021, 09:30

Последние новости

Вчера, 2021-11-17
22:15
События
Кличко заявил что до апреля цены на проезд в Киеве не повысят
21:10
События
В ОП отреагировали на публикацию расследования Bellingcat по "вагнеровцам"
21:06
События
У Януковича отреагировали на передачу в суд дела об убийствах на Майдане
21:04
Политика
Распоряжение перенести спецоперацию по "вагнеровцам" дал Ермак
18:25
Политика
Почему Зеленский начал ходить "в народ", как Порошенко
18:14
События
Местные власти вернуть очное обучение в школах призвал Шмыгаль
17:30
События
Мигрантов в логистическом центре разместил Лукашенко, а ЕС дает им 700 тысяч евро помощи
17:27
События
Расследование дела о расстреле Майдана окончило ГБР. Януковичу и его топ-силовикам грозит пожизненное
14:54
События
Почему в Киеве резко дорожает проезд и как теперь сэкономить
14:31
События
Если СНБО объявит Ахметова олигархом то он пойдет в международный суд
14:11
События
Из-за отключения энергоблока БелАЭС прекратился импорт белорусской электроэнергии в Украину
11:58
События
Что на самом деле происходит с углем в украинской энергетике и ждать ли отключений света
11:52
Экономика
В Украине с пятницы вводят новые банкноты номиналом 20 и 200 гривен
11:49
События
В Институте истории написали "словарь российской пропаганды", где Великую отечественную назвали фейком
11:46
События
В Армении заявили, что в результате боев с Азербайджаном погиб один военный, потеряна связь с 24 солдатами
11:45
События
Ракета-носитель Vega с украинским двигателем вывела на орбиту французские разведывательные спутники
11:14
События
Другим компаниям производить свои таблетки от коронавируса разрешили в Pfizer
11:10
События
О готовности направить в Украину военных заявили в Швеции
10:45
События
Сегодня пик самого зрелищного звездопада осени. Когда его смотреть, как загадывать желания
10:42
События
ВОЗ заявила что 99% случаев коронавируса во всем мире приходится на штамм "Дельта"

Новости ТОП-7

Главврач Николаевской больницы: "Такое ощущение, что у власти задача уменьшить население в 5-6 раз"9848
Что думают украинцы о "Вовиной тысяче" за вакцинацию2006
В США нашли кассира, который вынес огромную сумму в июле 1969 года1689
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 ноября 20211665
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 ноября 20211390
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 ноября 20211037
Новый министр обороны Резников имеет звание сержанта запаса и служил в армии только два года882

Досуг

Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Сегодня натяжные потолки устанавливаются повсеместно. Их монтажом занимаются как специализированные компании, так и частные лица, которые решили провести ремонт самостоятельно.
Вчера, 22:1857
Как выбрать тепличную пленку?
Как выбрать тепличную пленку?
Пластиковые пленки применяются в теплицах, чтобы обеспечить лучшие условия, как для выращивания овощей, так и для увеличения срока службы материала, используемого в конструкции.
Вчера, 13:4396
Как найти подходящий памятник
Как найти подходящий памятник
В Харькове много красивых и уникальных памятников. Они напоминают об уникальной истории, а также служат памятником тем, кто ушел из жизни.
Вчера, 13:4096
Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?
Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?
Покупка чехла для мобильного телефона обычно является одним из первых шагов, которым следует любой пользователь при покупке мобильного телефона.
16-ноя-2021, 20:08153
Автомобильный аккумулятор: параметры выбора
Автомобильный аккумулятор: параметры выбора
Для крупного транспорта – грузовиков, автобусов, тракторов – необходима повышенная электрическая мощность, которую может дать, например, аккумулятор 190 ампер.
16-ноя-2021, 12:38172
Задачи контент-маркетинга: почему так важен для бизнеса?
Задачи контент-маркетинга: почему так важен для бизнеса?
В продвижении бизнеса онлайн не бывает мелочей. Уделяя внимание настройкам и техническим аспектам, следует помнить о содержимом сайта или страницы соцсети.
16-ноя-2021, 12:32154

События

Кличко заявил что до апреля цены на проезд в Киеве не повысят
Кличко заявил что до апреля цены на проезд в Киеве не повысят
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном транспорте до конца отопительного сезона пересматриваться не будут.
Вчера, 22:1558
В ОП отреагировали на публикацию расследования Bellingcat по "вагнеровцам"
В ОП отреагировали на публикацию расследования Bellingcat по "вагнеровцам"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал опубликованное сегодня расследование Bellingcat и The Insider о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.
Вчера, 21:1068
У Януковича отреагировали на передачу в суд дела об убийствах на Майдане
У Януковича отреагировали на передачу в суд дела об убийствах на Майдане
Защита Виктора Януковича отреагировала на новость об окончании досудебного расследования дела о расстреле Майдана в феврале 2014 года и передаче его в суд.
Вчера, 21:0665
Местные власти вернуть очное обучение в школах призвал Шмыгаль
Местные власти вернуть очное обучение в школах призвал Шмыгаль
Премьер Денис Шмыгаль призвал местные власти открыть школы и вернуть учеников за парты, поскольку большинство учителей в Украине вакцинированы от коронавируса.
Вчера, 18:1480
Мигрантов в логистическом центре разместил Лукашенко, а ЕС дает им 700 тысяч евро помощи
Мигрантов в логистическом центре разместил Лукашенко, а ЕС дает им 700 тысяч евро помощи
Немного прояснились обстоятельства, на фоне которых президент Беларуси Александр Лукашенко вызвался разместить мигрантов в логистическом центре Бремино.
Вчера, 17:3096
Расследование дела о расстреле Майдана окончило ГБР. Януковичу и его топ-силовикам грозит пожизненное
Расследование дела о расстреле Майдана окончило ГБР. Януковичу и его топ-силовикам грозит пожизненное
Детективы ГРБ поставили точку в досудебном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.
Вчера, 17:27102
7 Днів