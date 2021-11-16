Законопроект о "Вовиной тысяче" поддержала Рада

В четверг, 18 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет для выплаты тысячи гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, которую пообещал президент Владимир Зеленский.

"За" изменения проголосовали 275 народных избранников.

Таким образом нардепы приняли изменения в первом чтении. Кроме того, сократили до одной недели подготовку ко второму чтению.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен.

Как позже объяснил пресс-секретарь президента, украинцы не смогут получить эти деньги на руки, но получать сертификаты и ваучеры на услуги.