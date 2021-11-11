60% украинцев не хотят, чтобы Зеленскй шел на второй срок

Более 61% украинцев негативно относятся к перспективе второго президентского срока для нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Украинская социологическая группа в период с 3 по 10 ноября.

44,6% опрошенных оценивают такую перспективу однозначно негативно, еще 16,5% - скорее негативно. Лишь 11,1% опрошенных оценили поход Зеленского на второй срок однозначно позитивно и 12,5% - скорее позитивно. 11,6% заявили, что им все равно, 3,7% затруднялись с ответом на этот вопрос.

Согласно опросу, 64,7% украинцев негативно оценивают работу президента Владимира Зеленского и только 28,8% отзываются о ней позитивно.

Всего было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше.