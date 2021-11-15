 

Евросоюз пока не готов давать Украине перспективу вступления

Политика Вчера, 21:3968
Евросоюз пока не готов давать Украине перспективу вступления

Пока в Европейском Союзе нет согласия относительно предоставления Украине европейской перспективы. 

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказала руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

Еврочиновницу попросили прокомментировать призыв президента Владимира Зеленского после саммита Украина-ЕС предоставить европейскую перспективу Украине.

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. На данный момент (и мы довольно открыто говорим об этом) Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса на этот счет нет", - призналась Матернова

Также она дала понять, что пока в отношениях Европы и Киева вопрос вступления Украины в ЕС нужно вынести "за скобки" и развивать другие направления сотрудничества.

"В то же время, пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и прочее мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной", - заверила она.

 

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