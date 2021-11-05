Назначенного год назад главу Закарпатской ОГА Полоскова уволил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности. Обязанности губернатора региона временно возложили на заместителя главы ОГА Петра Добромильского.
Президентские указы №587/2021 и №588/2021 опубликованы на сайте главы государства.
"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в первом документе.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича", - говорится во втором.
Петр Добромильский был назначен заместителем главы Закарпатской ОГА в мае 2021 года.