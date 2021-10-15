Орденом Дружбы главу МИД Венгрии Сийярто наградил Путин

Президент России Владимир Путин наградил главу МИД Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений.

Президентский указ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сиярто Петера - министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", - говорится в указе.

Петер Сийярто занимает должность министра иностранных дел и внеэкономических связей Венгрии с 2014 года.