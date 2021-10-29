 

Как "Доверие" вместе с Разумковым хоронят монобольшинство "Слуги народа"

Политика Сегодня, 14:0851
Как "Доверие" вместе с Разумковым хоронят монобольшинство "Слуги народа"

Фракция “Слуги народа” (СН), которая по бумагам остается монобольшинством - 242 депутата - снова столкнулась с нехваткой голосов за важные для власти законопроекты. Себя проявила неформальная группа экс-спикера Дмитрия Разумкова, создавшего межфракционное объединение (МФО) “Разумная политика”, куда вошел 21 “слуга народа”. Да и вообще во фракции СН выросло число желающих потрепать нервы Банковой.

Этот дефицит не получается, как раньше, закрыть за счет сателлитов - депутатских групп “За будущее” (ЗБ) и “Доверие”. Однако, в последнее время с одной из этих групп (а именно "Доверие") у Банковой начались некоторые трения.

По одной из версий, о таком раскладе дала понять ситуация с налоговым законопроектом №5600 и проектом №2143-3 о столице Киеве, на которые Офис президента (ОП) многое ставит. Их рассмотрение в очередной раз пришлось отложить якобы на следующую пленарную неделю, но, возможно, отсрочка продлится дольше.

В провластной части СН уверяют, что проблема с голосами временная и нужные законопроекты будут приняты.

Если этого не произойдет, власти придется задуматься над формированием новой коалиции, которую сейчас формально представляет монобольшинство СН. Либо постоянно собирая голоса из разных источников в каждом конкретном случае. Реализация и того, и другого сценария поставит "слуг" и Офис президента в зависимость от других групп влияния и размоет вертикаль власти, выстраиваемую Зеленским лично под себя.

О парламентских раскладах рассказывает "Страна".

Объектив не увидел коалицию 

Ход пленарного заседания в четверг, 18 ноября, заставил усомниться в наличии у власти подконтрольного твердого большинства в Верховной Раде. Знаковые для команды Зеленского налоговые изменения и новая редакция закона о столице Киеве были сняты с рассмотрения с обещанием вернуться к ним на следующей пленарной неделе. 

Относительно закона о столице, по словам народного депутата Виталия Безгина (СН), власть и оппозиция достигла компромисса, что монобольшинство отказывается от спецпроцедуры рассмотрения (когда отметается большая часть поправок, причем обычно это - те, что не нравятся власти), а оппозиционные фракции снимают все “несущественные поправки”. Так же решили обойтись и с проектом изменений в закон о местных госадминистрациях.

А законопроект №5600 первый замглавы фракции СН Андрей Мотовиловец предложил убрать из повестки дня, потому что его политсиле-де “нужно дополнительное время для консультаций”. Сняли законопроект с рассмотрения, кстати, уже в третий раз.

При этом в кулуарах обсуждают совсем другую подоплеку чехарды с законопроектами. Андрей Дзиндзя опубликовал фотографии переписки в чате заместителей глав фракции СН. Один из ее участников - первый вице-спикер Рады Александр Корниенко написал, что придется отказаться от спецпроцедуры по законопроектам о столице и местным госадминистрациям и перенести их рассмотрение - как и налоговых изменений. Замглавы фрации СН Евгения Кравчук спрашивает, что, дескать, “не вытягиваем без “Доверия”?

На что Корниенко отвечает: “Без Майбаха (неформальное прозвище депгруппы “За будущее” - Ред.). И часть “Доверия”, наверное, отвалится”, и отмечает, что “коалиция - тонкое дело”.

Интересно, что в комментарии “Стране” еще один участник переписки - первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Мотовиловец заявил, что такой переписки никогда не было, а в Интернете распространили “фейк”.

“Будут ли депгруппы поддерживать? Конечно! Мы ожидаем большую поддержку всех законов с их стороны. И фракция “Слуги народа”, конечно, проголосует”, - уверяет первый замглавы фракции СН “Страну”. 

Его бравурность разделяют во фракции не все. Например, народный депутат Алексей Устенко (СН) допускает проблему с голосами за законопроект №5600 внутри своей фракции. “Предполагаю, с поддержкой этого проекта есть проблемы, потому что закон очень неоднозначный", — заявил Устенко “Стране”.

Один из лоббистов налоговых изменений глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (СН), как и коллега Мотовиловец, утверждает, что ЗБ и “Доверие” дадут голоса, но дискуссия о законопроекте в парламенте действительно идет напряженная. 

“Основная спорная норма — налогообложение руды. Коллег в зале не устраивает то, что в формуле налогообложения появилась логистика, что уменьшило налоговое давление на рудовиков ко второму чтению. Коллеги хотят поставить эту поправку в зале на подтверждение”, - заявил “Стране” Гетманцев, который входит в число сторонников поправки.

С законопроектом о столице тоже не все гладко. Народный депутат Александр Качура (СН) говорит, что по Раде ходят разнообразные слухи, связанные с этим голосованием.

“Я слышал, что депутатам предлагают назначить их друзей, знакомых на какие-то коммунальные предприятия в Киеве в обмен за неголосование”, - говорит народный депутат Качура (СН).

В свою очередь источник в руководстве одной из оппозиционных фракций говорит, что в ситуации с законопроектами, “слетевших” со спецпроцедуры, виноваты сами “слуги”, которые, во-первых, не дотянули организационно (забыли о таблице с поправками), а, во-вторых, нарушили договоренность с депгруппами насчет законопроекта №5289 об упрощении публичных закупок для местных общин, позволяя закупать ряд товаров на сумму до 200 тыс грн прямыми договорами, а не через систему “Прозорро”.

Однако СН дала только 137 голосов за проект, а принять за счет других фракций не получилось. “Доверие” проголосовало почти полным составом - 19 депутатов из 20-ти. ЗБ дала 12 голосов из 21-го.

“Это законопроект по сути одного “Доверия”, хотя в соавторах также другие мажоритарщики. “Слуги” их прокатили, “Доверие” обиделось. И все полетело к чертям”, - говорит источник в руководстве одной из фракций.

Маленький кнут и несладкий пряник

Вся эта история нам говорит, что монобольшинство осталось таковым только на бумаге. На деле пропрезидентская часть СН теперь не может принимать законы без депутатских групп. Корниенко в опубликованной переписке говорит как раз об этом.

От фракцию СН фактически откололась группа Разумкова, в которой, напомним, 21 человек - это “слуги народа”.

“Разумковские” голосуют по-своему, и это сразу повлияло на расклады. Другие фракции теперь обязательно спрашивают об их позиции перед голосованиями”, - говорит источник в руководстве одной из оппозиционных фракций. 

Реагируя на эти перемены, другие группы влияния во фракции СН, скорее всего, активнее начнут вести свою игру. 

“На этой неделе “слуги” вместе с “Доверием” и “За будущее” набирали 236 голосов. А 10 голосов сверху 226-ти - это не запас прочности. Такую ситуацию очень легко “шатнуть”. Сейчас группы внутри монобольшинства начнут торговаться - прежде всего, Коломойский. Есть группа Павлюка, которая не слилась пока, но они потенциально нестабильны, так как Павлюк - коммерческий и “запойный” парень. Если они все начнут рвать себе, а оппозиция - только подыгрывать, случится парламентский кризис. А это значит, что ОП не сможет протащить свои “шкурняки”, а без них не получится освоить “потоки”, из которых деньги идут на текущие расходы, в том числе на местных депутатов, что несет угрозу положению власти в регионах”, — заявил источник “Страны” внутри "Слуги народа".

Еще один депутат прогнозирует, что Коломойский и "За будущее" останутся с президентом, а вот по "Довире" есть вопросы.

"Сейчас в "Слуге народа" примерно 40 депутатов ушли в отказ по ключевым голосованиям. Это группа Разумкова, люди Богдана, Авакова и ряд других лиц. Итого у фракции сейчас от силы 200 с небольшим депутатов, которые могут голосовать по указанию Банковой и то там не все просто. По Павлюку, например, не все понятно. Но даже если есть 200 голосов, то нужны голоса и "Довиры", и "За будущее", чтоб проводить решения. Только одной из этих групп уже не хватит. Коломойский пока с Зеленским. А "Довира", чувствуя ухудшение позиций Офиса президента в Раде, начинает свою игру. Тем более, у нее есть свои претензии. Например, сняли близкого к ней губернатора Закарпатья. Не голосуют за законы, которые ей нужны. Ну и торги по бюджету никто не отменял. Возможно конкретно сейчас "Довиру" смогут ублажить какими-то пряниками и они голоса дадут. Но потенциально это слабое звено, которое в любой момент может переметнуться, например, к Ахметову, если там увидят, что власть начала шататься", - говорит депутат.

В таких условиях Офис президента, скорее всего, кнутом и пряником попытается восстановить дисциплину в своей фракции, а также не допустить откола депутатских групп. Если же это не получится, то Зеленскому придется столкнутся с принципиально новой ситуацией, когда он не контролирует парламент. А значит ему нужно будет договариваться с разными группами и фракциями в каждом конкретном случае за отдельную цену. А это полностью размоет всю вертикаль власти, которую выстраивал Зеленский, стремясь не допускать в нее представителей других политических сил. И еще более ухудшит его и без того проблемное политическое положение.

При этом в угрозы роспуска парламента из уст Зеленского никто не поверит, так как очевидно, что в новой Раде при нынешних рейтингах "слуги" монобольшинство гарантировано потеряют.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Какую партию и с кем строит Дмитрий Разумков
Какую партию и с кем строит Дмитрий Разумков
29-окт-2021, 12:47
Как ОП хочет купить победу своего кандидата на выборах в Херсонской области
Как ОП хочет купить победу своего кандидата на выборах в Херсонской области
26-окт-2021, 10:14
Что будет обсуждаться в Раде на этой неделе
Что будет обсуждаться в Раде на этой неделе
19-окт-2021, 12:59
Спикер минус. Как отправляли в отставку Дмитрия Разумкова и какое у него политическое будущее
Спикер минус. Как отправляли в отставку Дмитрия Разумкова и какое у него политическое будущее
7-окт-2021, 21:00
Сумеет ли Зеленский собрать голоса за отставку спикера Разумкова
Сумеет ли Зеленский собрать голоса за отставку спикера Разумкова
30-сен-2021, 20:20

Последние новости

15:31
События
Построить космодром в Новой Шотландии договорились Украина и Канада
15:29
События
Против обязательной вакцинации всего населения высказались политики в Германии
14:08
Политика
Как "Доверие" вместе с Разумковым хоронят монобольшинство "Слуги народа"
11:21
Политика
Почему болгарский президент Радев назвал Крым российским
11:20
События
Врачебное заключение, может ли Байден выполнять обязанности президента обнародовал Белый дом
11:18
События
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования
11:17
События
Что делать, если внезапно лишились семейного врача объяснили Украинцам
10:45
События
Оправданием 18-летнего стрелка, убившего участников движения BLM разгневан Байден
10:33
События
На перевод в военный госпиталь Гори согласился Саакашвили
10:31
События
Возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Китае подтвердил Джо Байден
10:27
События
Первые таблетки для лечения коронавируса одобрили в Евросоюзе
10:05
События
О новых правилах вызова "скорой помощи" и сроках ее приезда рассказали украинцам в МОЗ
10:03
События
Хозяина киевской квартиры убил и расчленил его квартирант. Резня на Печерске
08:34
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 ноября 2021
Вчера, 2021-11-19
22:35
События
Об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта" рассказали в МОЗ Украины
22:30
События
Прокуроры США расследуют привлечение компанией Meta детей в Instagram
20:14
События
Байден вышел из наркоза и вернулся к исполнению своих обязанностей
20:07
События
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы
19:59
События
Свою вину в ДТП с Infinity признал 16-летний мажор Николай Харьковский
19:37
События
Почему СБУ раскручивает новое дело против "АселорМиттал Кривой Рог"

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 20211572
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 ноября 20211300
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 ноября 20211221
Как Зеленский дал добро на захват самолета с вагнеровцами и почему все сорвалось1018
Украинские медики о "Вовиной тысяче"1011
У Януковича отреагировали на передачу в суд дела об убийствах на Майдане622
В каком виде ушло в суд дело об убийствах на Майдане425

Досуг

Тестомес – отменный результат без усилий
Тестомес – отменный результат без усилий
Процесс приготовления теста – один из самых трудозатратных и физически сложных. В условиях, когда необходимо приготовить большое количество выпечки или хлебобулочных изделий, важно приобрести современное профессиональное оборудование.
Сегодня, 12:4960
Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества
Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества
Фаркоп – это незаменимое средство для любителей туризма и владельцев загородных дачных участков. Современные модели устройств отличаются размером, особенностями конструкции, способом крепления.
Вчера, 20:26139
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Обычный матрас не может обеспечить позвоночнику естественное положение и необходимую поддержку. Из-за этого возникают боли в спине, недосыпы, отечность, нарушается кровообращение. Но всего этого можно избежать благодаря ортопедическому матрасу.
Вчера, 20:23149
Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?
Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?
Торговля на фондовом рынке выглядит привлекательно и увлекательно. Несложно подобрать различные финансовые инструменты и инвестиционные стратегии, которые наилучшим образом соответствуют устремлениям.
Вчера, 19:55141
Удобная ванная комната с сантехникой Q-Tap
Удобная ванная комната с сантехникой Q-Tap
Чтобы создать практичный санузел, придется потрудиться. И если ремонтные работы можно доверить опытным мастерам, то выбор оборудования для санитарного пространства зачастую остается за хозяевами жилья.
Вчера, 17:11166
Лазерна корекція зору
Лазерна корекція зору
азерна корекція зору Lasik є однією з найефективніших, найбезпечніших, а тому затребуваних методик відновлення зору. Високотехнологічна операція дозволяє лише за 10-15 хвилин виправити навіть найсерйозніші порушення рефракції: короткозорість (до – 12 D), далекозорість (до +6 D), астигматизм
Вчера, 08:11104

События

Построить космодром в Новой Шотландии договорились Украина и Канада
Построить космодром в Новой Шотландии договорились Украина и Канада
Космическое агентство Украины подписало договор с Канадой о совместном строительстве космодрома в канадской провинции Новая Шотландия.
Сегодня, 15:313
Против обязательной вакцинации всего населения высказались политики в Германии
Против обязательной вакцинации всего населения высказались политики в Германии
После того, как Австрия объявила об обязательной вакцинации всего населения политики из партий, которые ведут коалиционные переговоры в Германии, выступили против такой идеи.
Сегодня, 15:2911
Врачебное заключение, может ли Байден выполнять обязанности президента обнародовал Белый дом
Врачебное заключение, может ли Байден выполнять обязанности президента обнародовал Белый дом
Здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему выполнять свои обязанности в полной мере.
Сегодня, 11:20119
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования
Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о физическом состоянии главы Белого дома, который 19 ноября проходил диагностику под наркозом.
Сегодня, 11:1892
Что делать, если внезапно лишились семейного врача объяснили Украинцам
Что делать, если внезапно лишились семейного врача объяснили Украинцам
Медицинский онлайн-сервис Helsi рассказал, что делать пациентам, чей семейный врач уволился без предупреждения.
Сегодня, 11:17128
Оправданием 18-летнего стрелка, убившего участников движения BLM разгневан Байден
Оправданием 18-летнего стрелка, убившего участников движения BLM разгневан Байден
Президент США Джо Байден прокомментировал оправдательный вердикт в отношении 18-летнего Кайла Риттенхауса, который в 2020 году застрелил двух человек и ранил в руку одного во время антирасистских протестов в городе Кеноша.
Сегодня, 10:45100
7 Днів