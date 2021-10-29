Как "Доверие" вместе с Разумковым хоронят монобольшинство "Слуги народа"

Фракция “Слуги народа” (СН), которая по бумагам остается монобольшинством - 242 депутата - снова столкнулась с нехваткой голосов за важные для власти законопроекты. Себя проявила неформальная группа экс-спикера Дмитрия Разумкова, создавшего межфракционное объединение (МФО) “Разумная политика”, куда вошел 21 “слуга народа”. Да и вообще во фракции СН выросло число желающих потрепать нервы Банковой.

Этот дефицит не получается, как раньше, закрыть за счет сателлитов - депутатских групп “За будущее” (ЗБ) и “Доверие”. Однако, в последнее время с одной из этих групп (а именно "Доверие") у Банковой начались некоторые трения.

По одной из версий, о таком раскладе дала понять ситуация с налоговым законопроектом №5600 и проектом №2143-3 о столице Киеве, на которые Офис президента (ОП) многое ставит. Их рассмотрение в очередной раз пришлось отложить якобы на следующую пленарную неделю, но, возможно, отсрочка продлится дольше.

В провластной части СН уверяют, что проблема с голосами временная и нужные законопроекты будут приняты.

Если этого не произойдет, власти придется задуматься над формированием новой коалиции, которую сейчас формально представляет монобольшинство СН. Либо постоянно собирая голоса из разных источников в каждом конкретном случае. Реализация и того, и другого сценария поставит "слуг" и Офис президента в зависимость от других групп влияния и размоет вертикаль власти, выстраиваемую Зеленским лично под себя.

О парламентских раскладах рассказывает "Страна".

Объектив не увидел коалицию

Ход пленарного заседания в четверг, 18 ноября, заставил усомниться в наличии у власти подконтрольного твердого большинства в Верховной Раде. Знаковые для команды Зеленского налоговые изменения и новая редакция закона о столице Киеве были сняты с рассмотрения с обещанием вернуться к ним на следующей пленарной неделе.

Относительно закона о столице, по словам народного депутата Виталия Безгина (СН), власть и оппозиция достигла компромисса, что монобольшинство отказывается от спецпроцедуры рассмотрения (когда отметается большая часть поправок, причем обычно это - те, что не нравятся власти), а оппозиционные фракции снимают все “несущественные поправки”. Так же решили обойтись и с проектом изменений в закон о местных госадминистрациях.

А законопроект №5600 первый замглавы фракции СН Андрей Мотовиловец предложил убрать из повестки дня, потому что его политсиле-де “нужно дополнительное время для консультаций”. Сняли законопроект с рассмотрения, кстати, уже в третий раз.

При этом в кулуарах обсуждают совсем другую подоплеку чехарды с законопроектами. Андрей Дзиндзя опубликовал фотографии переписки в чате заместителей глав фракции СН. Один из ее участников - первый вице-спикер Рады Александр Корниенко написал, что придется отказаться от спецпроцедуры по законопроектам о столице и местным госадминистрациям и перенести их рассмотрение - как и налоговых изменений. Замглавы фрации СН Евгения Кравчук спрашивает, что, дескать, “не вытягиваем без “Доверия”?

На что Корниенко отвечает: “Без Майбаха (неформальное прозвище депгруппы “За будущее” - Ред.). И часть “Доверия”, наверное, отвалится”, и отмечает, что “коалиция - тонкое дело”.

Интересно, что в комментарии “Стране” еще один участник переписки - первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Мотовиловец заявил, что такой переписки никогда не было, а в Интернете распространили “фейк”.

“Будут ли депгруппы поддерживать? Конечно! Мы ожидаем большую поддержку всех законов с их стороны. И фракция “Слуги народа”, конечно, проголосует”, - уверяет первый замглавы фракции СН “Страну”.

Его бравурность разделяют во фракции не все. Например, народный депутат Алексей Устенко (СН) допускает проблему с голосами за законопроект №5600 внутри своей фракции. “Предполагаю, с поддержкой этого проекта есть проблемы, потому что закон очень неоднозначный", — заявил Устенко “Стране”.

Один из лоббистов налоговых изменений глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (СН), как и коллега Мотовиловец, утверждает, что ЗБ и “Доверие” дадут голоса, но дискуссия о законопроекте в парламенте действительно идет напряженная.

“Основная спорная норма — налогообложение руды. Коллег в зале не устраивает то, что в формуле налогообложения появилась логистика, что уменьшило налоговое давление на рудовиков ко второму чтению. Коллеги хотят поставить эту поправку в зале на подтверждение”, - заявил “Стране” Гетманцев, который входит в число сторонников поправки.

С законопроектом о столице тоже не все гладко. Народный депутат Александр Качура (СН) говорит, что по Раде ходят разнообразные слухи, связанные с этим голосованием.

“Я слышал, что депутатам предлагают назначить их друзей, знакомых на какие-то коммунальные предприятия в Киеве в обмен за неголосование”, - говорит народный депутат Качура (СН).

В свою очередь источник в руководстве одной из оппозиционных фракций говорит, что в ситуации с законопроектами, “слетевших” со спецпроцедуры, виноваты сами “слуги”, которые, во-первых, не дотянули организационно (забыли о таблице с поправками), а, во-вторых, нарушили договоренность с депгруппами насчет законопроекта №5289 об упрощении публичных закупок для местных общин, позволяя закупать ряд товаров на сумму до 200 тыс грн прямыми договорами, а не через систему “Прозорро”.

Однако СН дала только 137 голосов за проект, а принять за счет других фракций не получилось. “Доверие” проголосовало почти полным составом - 19 депутатов из 20-ти. ЗБ дала 12 голосов из 21-го.

“Это законопроект по сути одного “Доверия”, хотя в соавторах также другие мажоритарщики. “Слуги” их прокатили, “Доверие” обиделось. И все полетело к чертям”, - говорит источник в руководстве одной из фракций.

Маленький кнут и несладкий пряник

Вся эта история нам говорит, что монобольшинство осталось таковым только на бумаге. На деле пропрезидентская часть СН теперь не может принимать законы без депутатских групп. Корниенко в опубликованной переписке говорит как раз об этом.

От фракцию СН фактически откололась группа Разумкова, в которой, напомним, 21 человек - это “слуги народа”.

“Разумковские” голосуют по-своему, и это сразу повлияло на расклады. Другие фракции теперь обязательно спрашивают об их позиции перед голосованиями”, - говорит источник в руководстве одной из оппозиционных фракций.

Реагируя на эти перемены, другие группы влияния во фракции СН, скорее всего, активнее начнут вести свою игру.

“На этой неделе “слуги” вместе с “Доверием” и “За будущее” набирали 236 голосов. А 10 голосов сверху 226-ти - это не запас прочности. Такую ситуацию очень легко “шатнуть”. Сейчас группы внутри монобольшинства начнут торговаться - прежде всего, Коломойский. Есть группа Павлюка, которая не слилась пока, но они потенциально нестабильны, так как Павлюк - коммерческий и “запойный” парень. Если они все начнут рвать себе, а оппозиция - только подыгрывать, случится парламентский кризис. А это значит, что ОП не сможет протащить свои “шкурняки”, а без них не получится освоить “потоки”, из которых деньги идут на текущие расходы, в том числе на местных депутатов, что несет угрозу положению власти в регионах”, — заявил источник “Страны” внутри "Слуги народа".

Еще один депутат прогнозирует, что Коломойский и "За будущее" останутся с президентом, а вот по "Довире" есть вопросы.

"Сейчас в "Слуге народа" примерно 40 депутатов ушли в отказ по ключевым голосованиям. Это группа Разумкова, люди Богдана, Авакова и ряд других лиц. Итого у фракции сейчас от силы 200 с небольшим депутатов, которые могут голосовать по указанию Банковой и то там не все просто. По Павлюку, например, не все понятно. Но даже если есть 200 голосов, то нужны голоса и "Довиры", и "За будущее", чтоб проводить решения. Только одной из этих групп уже не хватит. Коломойский пока с Зеленским. А "Довира", чувствуя ухудшение позиций Офиса президента в Раде, начинает свою игру. Тем более, у нее есть свои претензии. Например, сняли близкого к ней губернатора Закарпатья. Не голосуют за законы, которые ей нужны. Ну и торги по бюджету никто не отменял. Возможно конкретно сейчас "Довиру" смогут ублажить какими-то пряниками и они голоса дадут. Но потенциально это слабое звено, которое в любой момент может переметнуться, например, к Ахметову, если там увидят, что власть начала шататься", - говорит депутат.

В таких условиях Офис президента, скорее всего, кнутом и пряником попытается восстановить дисциплину в своей фракции, а также не допустить откола депутатских групп. Если же это не получится, то Зеленскому придется столкнутся с принципиально новой ситуацией, когда он не контролирует парламент. А значит ему нужно будет договариваться с разными группами и фракциями в каждом конкретном случае за отдельную цену. А это полностью размоет всю вертикаль власти, которую выстраивал Зеленский, стремясь не допускать в нее представителей других политических сил. И еще более ухудшит его и без того проблемное политическое положение.

При этом в угрозы роспуска парламента из уст Зеленского никто не поверит, так как очевидно, что в новой Раде при нынешних рейтингах "слуги" монобольшинство гарантировано потеряют.