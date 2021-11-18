Как бывший глава разведки "закопал" Зеленского и нашел у него крота

Вчера на ток-шоу Савика Шустера нанесли серьезный медийный удар по Офису президента. На программу пришел бывший начальник ГУР Василий Бурба и впервые открыто дал пояснения по истории с "вагнеровцами".

Именно этот человек разрабатывал и вел - с одобрения Порошенко и потом Зеленского - всю операцию.

Его заявления сводятся к двум главным тезисам: перенос сроков операции по выманиванию россиян санкционировал Зеленский через Ермака. И в Офисе президента работает некий "крот", который проинформировал о спецоперации то ли Россию, то ли Беларусь, из-за чего она и сорвалась. Причем, исходя из заявлений Бурбы, это далеко не единственный такой "слив" за последнее время.

Правдивы ли заявления Бурбы - вопрос отдельный. Главное, что прозвучали они максимально громко, были подержаны другими гостями студии, которые в формулировках не стеснялись и на всю страну обвиняли Зеленского и Ермака в "зраде".

Таким образом довольно нейтральный в отношении Банковой репортаж Bellingcat получил неожиданно жесткое продолжение в Украине - особенно с откровениями Бурбы.

"Страна" проанализировала заявления бывшего разведчика и контекст, в котором они прозвучали.

Зачем Бурба приказ Ермака исполнил

Начальник ГУР, уволенный Зеленским после истории с "вагнеровцами", стоя у микрофона рассказал, что 23 июля 2020 года явился в Офис президента на доклад по финальной части операции. Его сопровождал замглавы СБУ Руслан Баранецкий.

Но их пригласили не к президенту, а в кабинет главы ОП Андрея Ермака. Где тот передал устное распоряжение Зеленского перенести операцию.

Причины переноса Бурба озвучивать Шустеру отказался, ссылаясь на гостайну. Но ранее в интервью "Биллингкет" он заявлял, что у Зеленского не хотели срывать заключенное перемирие на Донбассе.

"По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться", - цитировал "Биллингкет" бывшего разведчика.

На закономерный вопрос телеведущего - а почему Бурба решил выполнить распоряжение Ермака, которому не подчинялся - последовал ответ, что глава Офиса президента входил в круг лиц, которые были определены Зеленским для заслушивания докладов разведки.

Он разъяснил, что на встречах разведчиков и Зеленского таким образом имели право присутствовать Ермак, один из его замов и глава комитета по разведке. Но понятно, что Ермак не имел права самолично отдавать приказы Бурбе (пусть и от имени президента).

Хотя, с учетом политического веса главы Офиса президента понятно, что у Бурбы вряд ли могли возникнуть сомнения в том, что Ермак передает приказ именно Зеленского.

А был ли "крот"?

Бывший разведчик говорит, что был против переноса операции.

Видимо, поэтому экс-гуровец у Шустера даже внес предположение, что в Офисе президента засел "крот", который все испортил. Говоря о причинах провала, Бурба перечислил три наиболее вероятных:

"Первое - "крот", который работает на Россию, вторая - наша плохая подготовка, третья причина - хорошая работа контрразведки Беларуси", - заявил он.

История с "кротом" была после этого подхвачена очень многими и вызвала большой резонанс. Поскольку впервые человек, руководивший операцией по "вагнеровцам", заявил, что в окружении президента есть "предатель" (ранее это заявляли только у Порошенко).

Правда, не совсем понятно, почему этот "крот" (если им был кто-то из участников постоянных совещаний у президента по этой спецоперации) не рассказал России сразу о готовящейся операции. И тогда бы она провалилась бы на ранних стадиях. По крайней мере в Минск "ваннеровцы" бы точно не поехали.

Да и по первой реакции России после задержания "вагнеровцев" в Минске было понятно, что для нее это полная неожиданность.

Поэтому "крот" если и был, то "слил" информацию белорусам, а не россиянам.

Медийный удар по Офису

Впрочем, все эти нюансы на шоу Савика Шустера отошли на второй план в сравнении с серьезной эмоциональной накачкой.

Спикеры, помимо крота, делали упор еще на три момента.

Во-первых, на заявление Бурбы, что "крот" сливал информацию не только по операциям по "вагнеровцам", но и другим действиям украинской разведки. Во-вторых, Бурба сказал, что все участники подготовки спецоперации уже уволены и с них снято прикрытие. А значит они могут стать жертвами действий противника. В-третьих, многие обвиняли Зеленского во лжи, так как еще недавно он напрочь отрицал сам факт подготовки такой операции.

После Бурбы выступил Дмитрий Гордон, который произнес спич в стиле речи в 1916 году в Госдуме лидера кадетов Павла Милюкова "глупость или измена".

И сам дает ответ – измена.

Гордон абсолютно уверен, что в окружении Зеленского есть предатели. И перенос спецоперации по приказу Зе – это предательство.

И то, что Зеленский никак не реагирует на все заявления о "кротах" в своем окружении – это тоже уже не тянет на глупость, а похоже на измену.

Остальные высказывались примерно в том же духе, включая самого ведущего.

Савик Шустер накануне еще и провел артподготовку: публично пригласил на передачу Зеленского и Ермака. Понятно, что там бы их ждал полный разгром, поэтому никто бы не явился. Но сам факт отказа прийти в студию стал ударом по имиджу власти.

В ОП разразились ответным комментарием о том, что на "олигархические каналы" и "на ковер к олигарху" не пойдут. Что звучало уже откровенно смешно: раньше и Зеленский, и Ермак часто появлялись на канале Ахметова.

По итогу же результаты опроса в эфире у Шустера показали, что большинство (более 60%) считают поведение власти в истории с "вагнеровцами" предательством.

В целом же вчерашний эфир у Шустера показал, что тему "вагнеровцев" против Зеленского будут раскачивать весьма серьезно. И далее это может стать главным поводом для мобилизации националистов против Банковой - как ядра возможных протестов. Да и не только их.

И уже нет сомнений, что они получат очень серьезную медийную поддержку.

Основные "нарративы", которые уже сейчас будут использоваться - Офис президента скрывал и факт операции, и свою роль в ее срыве. А значит наиболее вероятная версия в глазах общественности - это "крот", о котором говорил Бурба.

К осуждению и критике уже присоединились многие известные украинцы, которые в контрах с Банковой - например, мэр Киева Виталий Кличко. То есть эта тема сможет объединить против Зеленского практически весь майдановский лагерь.

Более того, не исключено, что подключится и Запад. Автор расследования "Биллингкета" Христо Грозев уже заявил российской "Новой газете", что эта тема будет продолжаться. А то, что у Зеленского пытались "отпетлять" от правды по Вагнергейту - это "политическое преступление".

Но это будут информационные посылы, которые раскручивает условная "партия войны".

У остальных же к Офису президента есть и другие вопросы.

Бурба по сути подтвердил, что Зеленский санкционировал операцию с захватом иностранного пассажирского самолета. Где, учитывая военную подготовку "вагнеровцев", могли начаться эксцессы - штурм, сопротивление и гибель ни в чем не повинных пассажиров. И приказ этот Зеленский не отменял. А лишь попросил перенести операцию на несколько дней.

Это само по себе тянет на серьезное преступление - тем более, что за аналогичный шаг с самолетом Протасевича Украина ввела санкции против Беларуси.

И это на сегодня главный вопрос к истории с "Вагнергейтом".