Украинцев с днем начала Евромайдана поздравил Зеленский

В воскресенье, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в ходе которого поздравил людей с Днем Достоинства и Свободы - датой начала Евромайдана.

Кадры опубликованы на его странице в Telegram.

"На нашей планете обитает около пяти тысяч народов. Их портрет, архетип, ментальность – это запутанная паутина исторических событий для этнографов. Но есть одна вещь, которая, на мой взгляд, которая просто, но довольно точно изображает характер народа. Это его государственные праздники. То, что объединяет всех, поэтому является важным для всех. 21 ноября – именно такой день", - сказал он.

В то же время глава государства рассказал, что этот день является характеристикой всех украинцев.

"Ответ на вопрос: кто такие украинцы и что для них главное? Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает что для нас достоинство и свобода это – праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко", - добавил он

При этом, обратил внимание Зеленский, украинцы заплатили за свою свободу достаточно большую цену.

"Мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаза. Да. Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное – что это никому не удалось и никогда не удастся", - уточнил президент.