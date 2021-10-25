Путин объявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса и сразу назвал препарат

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от COVID-19 "Спутником Лайт".

Об этом глава государства сообщил во время встречи с замдиректором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", - заявил Путин.

При это президент добавил, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", - рассказал он.