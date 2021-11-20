Кулеба заявил что Украина не планирует наступательных действий на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обвинения в концентрации сил и средств ВСУ на границе с Россией и Беларусью.

Так, Украина не планирует наступательную военные операцию на Донбассе. Киев привержен поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - сообщил он.

По его словам, Украина продолжает работать над тем, чтобы "оживить" нормандский формат, а украинская дипломатия направлена на укрепление обороноспособности Украины для противодействия РФ.

"Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками. Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать", - написал Кулеба.