 

Почему ЕСПЧ спустя шесть лет занялся иском Януковича

Политика Сегодня, 09:5682
Почему ЕСПЧ спустя шесть лет занялся иском Януковича

В ноябре Европейский суд по правам человека вывел на новый этап жалобу экс-президента Виктора Януковича. ЕСПЧ потребовал разъяснений у Киева по претензиям, указанным в иске, который был подан еще шесть лет назад. 

Это значит, что заявление бывшего президента прошло на новый уровень рассмотрения - до которого 90% жалоб обычно не доходят.

А это серьезно повышает шансы принятия решения не в пользу властей Украины. 

Разбирались, на что жалуется Янукович и какие последствия этот иск может возыметь. 

На что Янукович пожаловался в ЕСПЧ

Заявление от Виктора Януковича поступило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще 9 октября 2015 года. Его интересы представляет адвокат Том Бизли из лондонской юридической фирмы Joseph Hage Aaronson LLP.

Жалобе был присвоен номер 50744/15. На протяжении последних шести лет обращение экс-президента Украины было в очереди, после чего изучалось в Страсбурге. 

Но 2 ноября ЕСПЧ приступил ко второму этапу: направил заявление государству-ответчику, то есть Украине, с вопросами по этому делу, которые мы процитируем ниже. 

Из фабулы обращения следует, что Виктор Янукович обратился в суд в связи с "неоднократным нарушением его прав", гарантированных статьями 2 (Право на жизнь) и статьей 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую подписала и Украина.

Заявитель утверждает, в феврале 2014 года он был вынужден покинуть Украину в связи с угрозой своей жизни. 21 февраля были обстреляны автомобили президентской охраны, ехавшие в Харьков и Крым. Повредили три автомобиля и ранили одного из сотрудников. Янукович в это время находился в Харькове, куда прилетел на вертолете.

На следующий день, 22 февраля, заявитель вертолетом отправился в Донецк, а оттуда выехал в Крым. Под Мелитополем его охрана обнаружила засаду из примерно сотни вооруженных лиц. После чего из соображений безопасности Янукович выехал за пределы Украины (надо понимать, - в Ростов).

В заявлении записано, что Янукович, несмотря на многократные обращения адвокатов, не был признан органами прокуратуры и суда Украины потерпевшим в связи с покушениями на его жизнь.

Далее заявитель отмечает, что в период с 22 февраля по 10 октября 2014 года в отношении него в Украине было открыто восемь уголовных дел, которые по сей день остаются на этапе предварительного расследования. Какие-либо обвинения ему не были предъявлены.

Виктор Янукович утверждает, что отказ украинских властей от проведения эффективного расследования фактов покушения на его жизнь, сведения о которых были переданы в Генпрокуратуру Украины, свидетельствует о нарушении статьи 2 Конвенции.

Экс-президент добавляет: рассмотрение дел в отношении него в национальных судебных органах не является независимым, с учетом того, что разбирательства проводятся без его участия. А также не могут считаться справедливыми и объективными на фоне заявлений официальных должностных лиц Украины. Высказывания украинских властей, считает Виктор Янукович, свидетельствуют о несоблюдении презумпции невиновности, что нарушает Конвенцию. 

С учетом всего изложенного, суд в Страсбурге задает Украине четыре вопроса:

1. Обязана ли Украина провести официальное расследование утверждений заявителя о покушении на его жизнь в период с 21 по 22 февраля 2014 года? 

2. В случае, если такое расследование проводилось, отвечает ли оно требованиям Конвенции?

3. Что касается уголовных дел, возбужденных против заявителя - все они остаются на стадии досудебного расследования через шесть-семь лет после открытия. Имело ли место нарушение требования "разумного срока" расследования, который содержится в подписанной Украиной Конвенции? Какова дата начала каждого из уголовных дел, возбужденных против заявителя? И какова была дата окончания?
4. Учитывая, что дело против заявителя находится на стадии досудебного производства, являются ли жалобы заявителя справедливыми относительно независимости и беспристрастности судебной власти, а также нарушения презумпции невиновности? Соответствуют ли действия Украины Конвенции и не нарушают ли ее статьи?

Жалобы государству-ответчику означают переход на активный этап производства. Около 90% обращений ЕСПЧ отклоняет до этой фазы. И то, что иск Януковича ее преодолел - серьезный знак. 

Дело запущено. И теперь государство-ответчик обязано направить в ЕСПЧ ответ на вопросы - меморандум. Этот документ будет перенаправлен заявителю с предложением подготовить свой письменный отзыв и определить компенсацию, на которую он рассчитывает. 

На этом этапе стороны еще могут достигнуть мирового соглашения. Если нет, то будет назначено судебное заседание. ЕСПЧ может признать жалобу полностью или частично приемлемой, а также неприемлемой. Какое бы решение ни вынесли судьи, оно не подлежит обжалованию в каких-либо инстанциях и вступает в силу день принятия. В Украине оно будет также обязательным к исполнению.

В чем значение иска Януковича?

Итак, после шести лет подготовки, Евросуд по правам человека начал всерьез рассматривать жалобу свергнутого украинского президента. 

В ней Виктор Янукович проводит следующую мысль: раз украинская власть не расследует покушения на него, а вместо этого менее чем за год открыла против бывшего президента 8 уголовных дел, которые до сих пор не дошли до финала и не закрыты. Значит, его права в Украине нарушаются государством сознательно.

Как один из аргументов - уничижительная риторика госчиновников относительно Януковича. Что может служить доказательством предубежденности украинских властей. 

И если дело дойдет до изучения мотивов украинских властей преследовать своего политического оппонента - то на суде могут всплыть интересные детали предыдущих событий - которые послужили причиной бегства Януковича из страны. 

В иске как раз дается их краткий срез.

"В конце ноября 2013 года антиправительственные демонстрации начались в Киеве, а затем распространились на другие города Украины, как сообщается, в ответ на решение Кабинета Министров приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации Украина-Европейский Союз.

К концу февраля 2014 года демонстрации переросли в серьезные столкновения между протестующими и правоохранительными органами. Более семидесяти протестующих были застрелены, около 1000 протестующих получили ранения. Кроме того, не менее тринадцати полицейских были убиты и около 1000 получили ранения (здесь идет ссылка на отчет Международной консультативной группы при Совете Европы за 2015 год - Ред.).

...Протесты, обычно называемые "Евромайданом", в конечном итоге привели к украинской революции 2014 года (также известной как Революция достоинства), которая завершилась отъездом заявителя из Украины, за которым последовал ряд изменений в политической системе Украины, включая формирование нового временного правительства, восстановление прежней Конституции и импровизированные президентские выборы", - говорится в заявлении экс-президента. 

Иными словами, по этому иску впервые на европейской площадке могут поднять все альтернативные версии по расстрелам на Майдане и кто за несет за них ответственность. В Украине расследования по этому поводу не завершены и тянутся уже долгие годы.

Приговоры суда получили только отдельные правоохранители. А за убийства милиционеров не понес ответственность вообще никто. Более того - открытые ранее дела были закрыты, а следствие прекращено по амнистии. 

"Страна" уже публиковала документы следствия о том, как бойню на Майдане 20 февраля - за день до отъезда Януковича - начала группа львовян под руководством Зиновия Парасюка, отца бывшего народного депутата. Один из ее членов - Иван Бубенчик - еще в 2016 году признавал, что вел прицельный огонь по милиции.

Позже следствие установило, что 20 февраля именно "группа Парасюка" первой открыла огонь на поражение по "Беркуту" и внутренним войскам. После чего началась бойня, в которой погибли десятки людей. Однако этим документам не дали хода и даже предъявленные потом подозрения (например, Бубенчику) были аннулированы прямым вмешательством генпрокурора Луценко. 

Еще один эпизод - это история с "грузинскими снайперами", которую украинское следствие также начисто игнорирует (речь идет о признаниях граждан Грузии в том, что они по заданию вождений Майдана вели огонь 20 февраля по майдановским активистам, убийства которых теперь следствие "вешает" на "беркутовцев").

Фильмы с откровениями снайперов показывали в США, в Италии и в Израиле.

Сейчас все это не расследуется, как и дело об угрозах Януковичу. То есть видна однобокость и заангажированность украинских правоохранителей. Что может сыграть в плюс иску Януковича, в котором говорится о том же, только в отношении экс-президента. 

Также много вопрос у правозащитников и к приговору Януковичу по первому делу - о госизмене.

Наблюдатели Международного общества прав человека (МОПЧ) зафиксировали в ходе процесса над Януковичем 46 эпизодов, нарушающих международные нормы, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и противоречащих практике Европейского суда по правам человека. Все они ставят под сомнение справедливость судебного процесса.

Среди грубых нарушений прав человека, выявленных в ходе мониторинга процесса по "делу Януковича", эксперты МОПЧ отметили следующие:

- отказ суда от применения обязательных норм Европейской Конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, ратифицированных Украиной;

- привлечение судом государственных адвокатов, несмотря на протесты Виктора Януковича и наличие у него максимально разрешенного количества адвокатов по договору;

- отказ суда от заслушивания показаний большинства свидетелей защиты, в том числе тех, кого защита считает основными свидетелями;
отказ от приобщения экспертных заключений независимых международных экспертов из США, Великобритании, Швейцарии, Украины и других доказательств защиты;

- давление, угрозы и даже физическое воздействие на адвокатов экс-президента со стороны представителей власти;
отказ суда дать возможность адвокатам закончить своё выступление в дебатах;

- нежелание суда ожидать выписки Виктора Януковича из госпиталя для предоставления ему возможности выступить с последним словом.

Также, по заявлению адвокатов, приговор Януковичу по делу о госизмене в Оболонском райсуде практически писался под диктовку из Администрации президента Петра Порошенко. И еще до его оглашения "Страна" опубликовала проект. 

Вторая тема, затронутая в заявлении в ЕСПЧ - отстранения Януковича от власти в 2014 году, которое он считает неконституционным. Если адвокатам удастся убедить суд в нарушениях при низложении президента, то это не только докажет заангажированность украинского правосудия. Но и шире - поставит под вопрос легитимность власти "временного правительства" как минимум до президентских выборов мая 2014 года. А то и вообще легитимность любой украинской власти после февраля 2014 года.

То есть, если ЕСПЧ учтет эти аргументы истца - это чревато большим скандалом для украинской власти, которая поддерживает майданный дискурс. И может стать поводом для новых исков - например, от семей "беркутовцев", которые погибли на Майдане. Не говоря уже о бывших чиновниках времен Януковича, против которых Киев развернул такую же уголовную кампанию.  

Да и сам Янукович сможет в этом случае надеяться на положительный вердикт ЕСПЧ в деле, по которому ему вынесли обвинительный приговор и заочно признали виновным в госизмене. 

Кроме того, в исключительных случаях решение ЕСПЧ может привести к пересмотру судебного решения Большой палатой Верховного суда Украины. Очевидно, что случай Виктора Януковича вполне может быть отнесен к исключительным.

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Теги: news, новости, Украина, Янукович, ЕСПЧ, 7dniv, 7dnivinfo  
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