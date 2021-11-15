Уволить омбудсмена Денисову предлагает "Слуга народа"

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления относительно увольнения омбудсмена Людмилы Денисовой и создания временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможных фактов нарушения присяги с ее стороны.

Соответствующий документ появился на сайте парламента.

Автором проекта постановления является нардеп "Слуги народа" Максим Дырдин, себя он также предлагает в качестве главы ВСК.

В пояснительной записке говорится, что парламентские фракции получили шесть заявлений от гражданина Качуры Д. об отстранении Денисовой на основании судебных решений, в которых признается ее противоправный отказ в рассмотрении журналистских обращений от этого гражданина.

Суд постановил, что Денисова не всесторонне рассмотрела электронные обращения от Качуры Д.

В пояснительной записке сказано, что основными задачами ВСК определяются: