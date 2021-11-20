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Политика Сегодня, 20:1226
Николай Тищенко дал понять, что готов стать главой КГГА

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал "Стране" информацию экс-нардепа Борислава Березы о том, что Тищенко якобы вероятный кандидат Банковой на должность главы КГГА.

Сам Тищенко не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

"Вокруг моего имени всегда ходило много слухов и тут ничего такого удивительного нет. Я долгое время работал на телевидении. Отвечу просто. Давайте дождёмся голосования по закону о столице и вы все сами узнаете", — заявил Тищенко.

Также Тищенко ответил на вопрос, готов ли он к такой должности.

По его словам, опыта у него достаточно.

"Знания у меня есть, политическое направление я знаю. Мы идём вместе с президентом, строим страну для богатых, сильных, умных и красивых украинцев. Для нас главное, чтобы в Украине все жили одинаково, все жили богато", — утверждает нардеп.

Сообщения о планах по назначению Николая Тищенко главой КГГА поначалу многие восприняли как троллинг президента Владимира Зеленского, который запустил Береза. Или даже информвброс от Кличко, чтоб дискредитировать законопроект о столице.

Однако депутаты от "Слуги народа" рассказали "Стране", что такой план действительно есть.

"Это для всех шок, но Тищенко действительно могут назначить главой КГГА, если проголосуют за закон о столице, по которому разделяют должность главы КГГА и мэра. В этом законе, собственно, все и дело. Голосов под него нет. И Офис президента их собрать не может пока. И тут Тищенко вызвался взять на себя задачу сбора голосов в обмен на назначение главой КГГА. И если так произойдёт, то это, конечно, будет уникальный тандем по управлению городом - мэр Кличко и глава КГГА Тищенко. Юмористические шоу, включая "Квартал", конкуренции не выдержат", - говорит "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".

"Если Тищенко назначат главой КГГА это будет цирк похлеще, чем во времена "Лени Космоса, - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

В последнее время Тищенко занимал неофициальную должность куратора от Банковой на Закарпатье. Он попытался подмять под людей Зеленского основные денежные направления - начиная от контрабанды и заканчивая вырубкой лесов - и натолкнулся на эшелонированное сопротивление. Подробнее о сложившейся ситуации читайте здесь.

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Теги: news, новости, Украина, Тищенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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