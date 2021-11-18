В Кремле согласились, что "в Украине может полыхнуть"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ГУР Кирилла Буданова о применении "Джавелинов" на Донбассе.

Цитирует представителя Кремля РИА "Новости" в среду, 24 ноября.

"Нет, мы не располагаем информацией о том, где и как они были использованы. Но то, что они там есть - это очевидный факт", - сказал Песков.

Песков не дал прямого ответа на вопрос, будет ли использование "Джавелин" считаться пересечением "красных линий", о которых говорил президент Владимир Путин. "Послушайте, "Джавелин" он же против чего-то используется, да? Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной",— добавил Песков.

Вместе с тем, как пишет ТАСС, в Кремле считают заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Патрушева, что "в Украине может полыхнуть", - аргументированной точкой зрения.