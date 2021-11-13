На телеканале "Украины 24" ответили на бойкот "слуг народа"

Ведущий телеканала "Украина 24" Василий Голованов в комментарии "Стране" отреагировал на бойкот, который "Слуги народа" объявили каналам "Украина" и "Украина 24".

"Назло маме отморожу уши. Решение не ходить на эфиры каналов "Украина 24" и "Украина" ударит в первую очередь по рейтингам самих "Слуг" и всей зеленой команды. Такое ощущение, что к этому решению подтолкнул советник-железнодорожник (речь идет о Сергее Лещенко - Ред.), который обижался, что его на эфиры не зовут. Вот и решил, чтобы ему обидно не было - пусть теперь никто не ходит. Как не все йогурты одинаково полезны, так и не все помощники советуют как лучше. Это решение приведет к падению рейтингов власти, но кто же среди советников способен это спрогнозировать?", - заявил Голованов.

В набсовете медиагруппы "Украина" также отреагировали на заявление "Слуг" о бойкоте каналов медиагруппы.

"Заявление части депутатов фракции "Слуга народа" по каналам "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября. Отказ власти представлять свою позицию в эфире - автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В этом случае - это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников", - заявил член Набсовета Дмитрий Белянский.

При этом он добавил, что канал не откажется от публикации информации, представляющей общественный интерес.

"Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat по спецоперации с "вагнеровцами", ни темы оффшоров президента Украины, ни других резонансных расследований. Власть имеет право комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована", - добавил Белянский.