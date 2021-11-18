 

Почему опросы впервые сулят Зеленскому проигрыш на выборах президента

Политика Вчера, 19:3893
Почему опросы впервые сулят Зеленскому проигрыш на выборах президента

Зеленский впервые может уступить первенство во втором туре президентских выборов. Таковы результаты опроса "Центра Разумкова", который проводился с 11 по 17 ноября. 

Его обходит бывший спикер Дмитрий Разумков. Который сейчас активно позиционирует себя как будущего кандидата в президенты. 

"Страна" разбиралась, почему Зе впервые потерял пальму первенства в социологических опросах и что будет с его рейтингом дальше. 

Отстал от спикера

Главная сенсация опроса - бывший спикер парламента Разумков опережает Зеленского во втором туре выборов президента, если бы они состоялись сейчас. 

Это первый раз, когда кто-то показал бы такой результат. 

Правда, ситуация эта пока, конечно, гипотетическая. Поскольку во второй тур сам Разумков бы пока не вышел. Туда бы по итогам первого тура прорвались нынешний президент (25,2%) и предыдущий - Петр Порошенко (17,5%). 

Сам же Дмитрий Разумков пока что на пятой позиции с 7,5% голосов. Что, впрочем, вполне нормально для политика, который только недавно стал рассматриваться всерьез как альтернатива Зеленскому. У самого нынешнего президента также был небольшой рейтинг вплоть до тех пор, пока он официально не объявил о походе на выборы.

Но вернемся ко второму туру. Порошенко там Зеленский обыгрывает, получая 54%. А вот если предположить, что оппонентом Зе во втором туре станет Разумков, то картина резко меняется.

За бывшего спикера готовы проголосовать 50,4%. За Зеленского, соответственно - 49,6%.

Почему опросы впервые сулят Зеленскому проигрыш на выборах президента

Понятно, что разрыв пока менее процента. Но это впервые среди всех социологических замеров, которые проходили в каденцию нынешнего президента. 

То есть тенденция очевидная - Зе в опросах уже начинает проигрывать отдельным своим оппонентам во втором туре. 

Почему Зеленский потерял "монополию второго тура"?

У снижения популярности президента есть несколько составляющих.

Первые три - это уже можно сказать константы. Они подтачивали рейтинг Зеленского не первый месяц и даже год. 

1. Отсутствие реальных экономических и социальных достижений. Продолжающийся рост цен и тарифов, грабительских "реформ", тотальная коррупция и кумовство. 

2. Слабое реагирование на кризисы - ковидный (провал с вакцинацией и закупкой кислорода) энергетический (угроза веерных отключений).

3. Возобновление боев на Донбассе, явный саботаж мирного процесса по лекалам Порошенко.

Но в последнее время усилились факторы, которые вызваны тем, что Банковая начала узурпировать власть.

Не собираясь исправлять первые три пункта, которые тянули рейтинг Зе вниз, было принято решение "закрутить гайки" и пройти таким образом на второй срок. Ничего по сути не меняя в стране. 

Именно отсюда - беспредельные санкции СНБО, который начал подменять собой суды и правительство, показательные расправы с несогласными и давление на бизнес теми же санкциями. А также закрытие через санкции СМИ, критиковавших власть. 

На этой почве, Зеленский рассорился с влиятельными людьми как в бизнесе, так и в политике. После организованной Зеленским отставки Разумкова, последний начал активно "топить" президента в эфирах самых рейтинговых телеканалов. И именно к нему начали отходить избиратели, которые до сих пор, даже после всех провалов, были еще готовы голосовать за Зе. Речь идет, в основном, об умеренных, центристских, избирателях, для которых нынешний президент был до недавних пор более приемлемым, чем его конкуренты

Но в лице Разумкова (которого, в принципе, также можно назвать центристом) эта категория украинцев увидела более вменяемую альтернативу Зеленскому. И именно за счет своей "центристскости" Разумков и обходит Зеленского, так как в выборе между ними во втором туре за экс-спикера (в отличие от того же Порошенко) готовы будут голосовать и на востоке, и на западе страны.

Рассорился Зеленский и с крупнейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Как уже писала "Страна", источники в его окружении сообщают, что последней каплей для Ахметова было фактически ультимативное требование Офиса президента передать в управление телеканалы. Ахметов отказался и его медиа объявили настоящий "крестовый поход" против Зе. Например, именно там на днях, в шоу Савика Шустера, дали второе дыхание теме "вагнеровцев", которая в перспективе чревата для Зеленского протестами и досрочным уходом из власти. 

А если зимой начнутся веерные отключения света и проблемы с платежками и теплом - к весне мы сможем увидеть еще больше лиц, которые обходят Зе во втором туре.

И это будет иметь крайне серьезные последствия для нынешнего президента. Его власть сейчас не может опираться на госаппарат и силовые структуры в виду того, что они находятся в разваленном состоянии, а назначенные президентом туда кадры малопрофессиональные и не понимают как функционируют госструктуры.

Но до сих пор система власти как-то работала, потому что, по умолчанию, считалось, что у Зеленского высокие шансы переизбраться на второй срок. По крайней мере это фиксировали все опросы. А потому чиновники, бизнесмены и депутаты разношерстной фракции "Слуга народа" сохраняли лояльность Зеленскому с учетом перспективы, что он останется президентом еще на 5 лет после 2024 года.

Но последние данные соцопросов показывают, что эта единственная (помимо механизма санкций СНБО) "подпорка" власти Зе исчезает.

Если украинская элита и политикум будут видеть, что шансы Зеленского остаться на второй срок резко уменьшаются, то и мотивации и дальше выполнять все его беспредельные решения вроде санкций СНБО не будет. 

И президент может быстро лишиться реального контроля над ситуацией в стране. И даже контроля над собственной фракцией в Раде, депутаты которой будут активно смотреть по сторонам в поисках новой политической "крыши".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Разумков, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

60% украинцев не хотят, чтобы Зеленскй шел на второй срок
60% украинцев не хотят, чтобы Зеленскй шел на второй срок
18-ноя-2021, 19:33
Почти до 20% упал рейтинг президента Зеленского
Почти до 20% упал рейтинг президента Зеленского
11-ноя-2021, 14:34
Почему Аваков раскритиковал санкции и обвинил Зе в узурпации власти
Почему Аваков раскритиковал санкции и обвинил Зе в узурпации власти
5-ноя-2021, 11:31
Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко
Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко
20-окт-2021, 19:30
Что говорят
Что говорят "слуги народа" после встречи с Зеленским в Трускавце
4-окт-2021, 09:28

Последние новости

Вчера, 2021-11-24
21:56
События
Чего ждать Украине от нового правительства Германии
21:55
Экономика
Почему доллар взял уровень 27,0 грн/$, а обменники достигли 27,30 грн/$
21:52
События
Украинский адвокат Саакашвили и Ясько сообщили о повреждениях внутренних органов и мозга у Саакашвили
21:49
События
На двухнедельный карантин в пятницу уходит Словакия
19:38
Политика
Почему опросы впервые сулят Зеленскому проигрыш на выборах президента
19:27
Политика
На телеканале "Украины 24" ответили на бойкот "слуг народа"
19:18
События
Дать отсрочку Молдове по оплате за газ до пятницы согласился в виде исключения "Газпром"
18:27
События
Метровый куст кизила Шольц подарил Ангеле Меркель
15:11
События
Как в Украине хотят обновить АЭС и почему уже к весне они могут дать сбой
14:54
События
Шольц сменит Меркель на посту канцлера
14:31
Политика
В Кремле согласились, что "в Украине может полыхнуть"
13:10
События
Статус национального университету "Одесская политехника" присвоил Зеленский
13:05
События
Шествие по центру Киева с перевернутыми флагами Украины начали антивакцинаторы
10:50
События
Без воды и света в среду остался Вышгород
10:28
События
Иск в суд на разработчика шпионской программы Pegasus подала Apple
10:24
События
На саммит в поддержку демократии США пригласили 110 стран
10:19
События
За развращение детей в Винницкой области задержали молодого учителя
10:13
События
В Украине смертность от коронавируса в два раза превышает официальные данные
10:11
События
НАН заявила что Украина уже прошла пик смертности от коронавируса
10:09
События
3,5 млн евро на отправку нелегальных мигрантов с границы Беларуси и Польши домой выделит Евросоюз

Новости ТОП-7

В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг11797
Главврач Николаевской больницы: "Такое ощущение, что у власти задача уменьшить население в 5-6 раз"10222
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования9662
Как в Украине действует криминальный бизнес по грабежу вагонов1931
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 ноября 20211445
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 ноября 20211091
Среди заразившихся ковидом в Украине 10% вакцинированных, среди госпитализированных - 13%986

Досуг

Лучший выбор: говядина в каждой продуктовой корзине
Лучший выбор: говядина в каждой продуктовой корзине
Говядина по праву считается полезным и вкусным видом мяса. Она насыщена витаминами, имеет приятную текстуру и при правильной готовке может стать истинным деликатесом.
Вчера, 21:1362
Как правильно выбирать мицеллярную воду
Как правильно выбирать мицеллярную воду
Любая представительница прекрасного пола знает, что нельзя игнорировать процедуры по очищению в повседневном процессе ухода за дермой. Даже если вы редко краситесь и пользуетесь только несколькими продуктами, нужно не забывать о важности избавления дермы от загрязнений.
Вчера, 21:1268
Интересные факты о дезодорантах от известных производителей
Интересные факты о дезодорантах от известных производителей
Разнообразие средств для ухода за телом достигает пикового значения. Изучить предложенный ассортимент достаточно сложно, ведь в продаже практически каждый день появляется ранее неизвестное наименование.
Вчера, 20:3468
Перетяжка салона авто: где узнать цены на услугу?
Перетяжка салона авто: где узнать цены на услугу?
Когда человека интересует товар или услуга, ему интересны и их стоимость. В наше время практически каждый из нас имеет свои финансовые рамки и допустимую сумму денег, что их он может ежемесячно потратить на те или иные нужды.
Вчера, 16:4776
Калории: как рассчитать суточную норму для разных категорий людей
Калории: как рассчитать суточную норму для разных категорий людей
Что важно знать о суточных калориях для разных категорий людей.
Вчера, 15:4987
Умные часы — красивый и функциональный современный гаджет
Умные часы — красивый и функциональный современный гаджет
Smart-часы уже давно стали синонимом таких слов, как надежность, качество, респектабельность. Скомбинировать лучшие характеристики в одном изделии смогли производители умных часов.
Вчера, 11:5598

События

Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Следующим канцлером Германии ожидаемо станет социал-демократ, 63-летний министр финансов Олаф Шольц.
Вчера, 21:5676
Украинский адвокат Саакашвили и Ясько сообщили о повреждениях внутренних органов и мозга у Саакашвили
Украинский адвокат Саакашвили и Ясько сообщили о повреждениях внутренних органов и мозга у Саакашвили
Украинский адвокат Евгений Грушовец 24 ноября посетил в военном госпитале Гори экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси 1 октября.
Вчера, 21:5279
На двухнедельный карантин в пятницу уходит Словакия
На двухнедельный карантин в пятницу уходит Словакия
Кабинет министров Словакии принял решение ввести в стране общенациональный карантин.
Вчера, 21:4986
Дать отсрочку Молдове по оплате за газ до пятницы согласился в виде исключения "Газпром"
Дать отсрочку Молдове по оплате за газ до пятницы согласился в виде исключения "Газпром"
Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа из-за несвоевременной оплаты.
Вчера, 19:1887
Метровый куст кизила Шольц подарил Ангеле Меркель
Метровый куст кизила Шольц подарил Ангеле Меркель
На последнем заседании действующего Кабинета министров Германии будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц подарил своей предшественнице Ангеле Меркель куст кизила высотой в метр.
Вчера, 18:2783
Как в Украине хотят обновить АЭС и почему уже к весне они могут дать сбой
Как в Украине хотят обновить АЭС и почему уже к весне они могут дать сбой
В разгар масштабного энергетического кризиса украинский "Энергоатом" подписал соглашение с американской Westinghouse о достройке двух атомных энергоблоков по тысяче мегаватт каждый на Хмельницкой АЭС.
Вчера, 15:11104
7 Днів