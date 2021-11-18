Почему опросы впервые сулят Зеленскому проигрыш на выборах президента

Зеленский впервые может уступить первенство во втором туре президентских выборов. Таковы результаты опроса "Центра Разумкова", который проводился с 11 по 17 ноября.

Его обходит бывший спикер Дмитрий Разумков. Который сейчас активно позиционирует себя как будущего кандидата в президенты.

"Страна" разбиралась, почему Зе впервые потерял пальму первенства в социологических опросах и что будет с его рейтингом дальше.

Отстал от спикера

Главная сенсация опроса - бывший спикер парламента Разумков опережает Зеленского во втором туре выборов президента, если бы они состоялись сейчас.

Это первый раз, когда кто-то показал бы такой результат.

Правда, ситуация эта пока, конечно, гипотетическая. Поскольку во второй тур сам Разумков бы пока не вышел. Туда бы по итогам первого тура прорвались нынешний президент (25,2%) и предыдущий - Петр Порошенко (17,5%).

Сам же Дмитрий Разумков пока что на пятой позиции с 7,5% голосов. Что, впрочем, вполне нормально для политика, который только недавно стал рассматриваться всерьез как альтернатива Зеленскому. У самого нынешнего президента также был небольшой рейтинг вплоть до тех пор, пока он официально не объявил о походе на выборы.

Но вернемся ко второму туру. Порошенко там Зеленский обыгрывает, получая 54%. А вот если предположить, что оппонентом Зе во втором туре станет Разумков, то картина резко меняется.

За бывшего спикера готовы проголосовать 50,4%. За Зеленского, соответственно - 49,6%.

Понятно, что разрыв пока менее процента. Но это впервые среди всех социологических замеров, которые проходили в каденцию нынешнего президента.

То есть тенденция очевидная - Зе в опросах уже начинает проигрывать отдельным своим оппонентам во втором туре.

Почему Зеленский потерял "монополию второго тура"?

У снижения популярности президента есть несколько составляющих.

Первые три - это уже можно сказать константы. Они подтачивали рейтинг Зеленского не первый месяц и даже год.

1. Отсутствие реальных экономических и социальных достижений. Продолжающийся рост цен и тарифов, грабительских "реформ", тотальная коррупция и кумовство.

2. Слабое реагирование на кризисы - ковидный (провал с вакцинацией и закупкой кислорода) энергетический (угроза веерных отключений).

3. Возобновление боев на Донбассе, явный саботаж мирного процесса по лекалам Порошенко.

Но в последнее время усилились факторы, которые вызваны тем, что Банковая начала узурпировать власть.

Не собираясь исправлять первые три пункта, которые тянули рейтинг Зе вниз, было принято решение "закрутить гайки" и пройти таким образом на второй срок. Ничего по сути не меняя в стране.

Именно отсюда - беспредельные санкции СНБО, который начал подменять собой суды и правительство, показательные расправы с несогласными и давление на бизнес теми же санкциями. А также закрытие через санкции СМИ, критиковавших власть.

На этой почве, Зеленский рассорился с влиятельными людьми как в бизнесе, так и в политике. После организованной Зеленским отставки Разумкова, последний начал активно "топить" президента в эфирах самых рейтинговых телеканалов. И именно к нему начали отходить избиратели, которые до сих пор, даже после всех провалов, были еще готовы голосовать за Зе. Речь идет, в основном, об умеренных, центристских, избирателях, для которых нынешний президент был до недавних пор более приемлемым, чем его конкуренты

Но в лице Разумкова (которого, в принципе, также можно назвать центристом) эта категория украинцев увидела более вменяемую альтернативу Зеленскому. И именно за счет своей "центристскости" Разумков и обходит Зеленского, так как в выборе между ними во втором туре за экс-спикера (в отличие от того же Порошенко) готовы будут голосовать и на востоке, и на западе страны.

Рассорился Зеленский и с крупнейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Как уже писала "Страна", источники в его окружении сообщают, что последней каплей для Ахметова было фактически ультимативное требование Офиса президента передать в управление телеканалы. Ахметов отказался и его медиа объявили настоящий "крестовый поход" против Зе. Например, именно там на днях, в шоу Савика Шустера, дали второе дыхание теме "вагнеровцев", которая в перспективе чревата для Зеленского протестами и досрочным уходом из власти.

А если зимой начнутся веерные отключения света и проблемы с платежками и теплом - к весне мы сможем увидеть еще больше лиц, которые обходят Зе во втором туре.

И это будет иметь крайне серьезные последствия для нынешнего президента. Его власть сейчас не может опираться на госаппарат и силовые структуры в виду того, что они находятся в разваленном состоянии, а назначенные президентом туда кадры малопрофессиональные и не понимают как функционируют госструктуры.

Но до сих пор система власти как-то работала, потому что, по умолчанию, считалось, что у Зеленского высокие шансы переизбраться на второй срок. По крайней мере это фиксировали все опросы. А потому чиновники, бизнесмены и депутаты разношерстной фракции "Слуга народа" сохраняли лояльность Зеленскому с учетом перспективы, что он останется президентом еще на 5 лет после 2024 года.

Но последние данные соцопросов показывают, что эта единственная (помимо механизма санкций СНБО) "подпорка" власти Зе исчезает.

Если украинская элита и политикум будут видеть, что шансы Зеленского остаться на второй срок резко уменьшаются, то и мотивации и дальше выполнять все его беспредельные решения вроде санкций СНБО не будет.

И президент может быстро лишиться реального контроля над ситуацией в стране. И даже контроля над собственной фракцией в Раде, депутаты которой будут активно смотреть по сторонам в поисках новой политической "крыши".