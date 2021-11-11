Что власть будет делать с "олигархами" в этом и следующем году

Сегодня правительство утвердило план-график мер по борьбе с олигархами.

С одной стороны там прописаны нормы, которые дополняют уже принятый "антиолигархический" закон (мы детально разбирали его здесь).

С другой - целый пакет мер, усложняющих жизнь компаниям Рината Ахметова, который с недавних пор перешел в оппозицию президенту Зеленскому.

Это первая сформированная "ответка" бизнесмену после того, как его телеканалы начали резко критиковать Банковую за санкции, "вагнергейт" и многие другие провалы.

В этом контексте ключевая инициатива правительства сегодня - наделение новыми функциями Нацсовета по ТВ, который сможет лишать лицензий телеканалы и закрывать СМИ (сейчас он может это делать только по решению суда). То есть именно медийных ударов боятся в Офисе президента и готовятся их купировать.

Планы правительства могут ударить не только по Ахметову, но и по другим оппонентам власти. Да и вообще по любым представителям крупного бизнеса, которых чиновники захотят "подоить".

Разобрались, что принял Кабмин сегодня по "олигархам".

Какие планы у Кабмина по закону против олигархов

Правительство поставило себе дедлайны по доработке ряда норм, которые позволят антиолигархическому закону начать работать уже с весны. Ключевые даты следующие:

Декабрь 2021. До этого момента нужно будет утвердить порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ, которое "олигарх" может продать, чтобы снять с себя этот статус. Ответственные - Нацрада по ТВ, Минюст, Минфин, налоговая и Антимонопольный комитет.

Но по сути этим будет заниматься Нацсовет, о чем еще в начале ноября рассказывал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, совет будет и разрабатывать порядок проверки, и сам же проводить ее.

Учитывая, что возглавляет Нацраду по ТВ лояльная власти и Игорю Коломойскому Ольга Герасимьюк ("слуги" заново намерены выдвинуть ее на этот пост), то понятно, из какого политического лагеря выйдут носители "безупречной репутации", которым предложат продать "олигархические" СМИ.

Суля по тому, что вопрос о продаже медиа решают быстрее остальных - это и есть основной момент закона, принятого с подачи Зеленского.

Цель - как можно быстрее поставить под контроль Банковой крупнейшие телеканалы страны и переизбраться на второй срок. И ключевую роль в этом будет играть Нацсовет по телерадиовещанию (к его новым функциям мы еще вернемся ниже).

Апрель 2022. Разработка положения о реестре "олигархов" и порядок его ведения. Ответственный - СНБО. Кстати, в сентябре Совбез уже отчитался, что запустил систему мониторинга, которая будет определять, кто может попасть в этот реестр.

Также в апреле Минцифры должно будет сделать готовый к введению в эксплуатацию проект этого реестра.

После запуска реестра закон будет готов к работе. Минюст прогнозировал, что первое заседание СНБО, где впервые назовут "олигархов", пройдет уже в мае.

Другие нормы против "олигархов"

Помимо уточнений к аниолигархическому закону, Кабмин принял и другие планы по снижению влияния людей, "которые имеют значительный экономический и политический вес".

Лоббирование, АМКУ и суды. До конца следующего года нужно разработать и подать в Раду законопроект о лоббировании. Основные ответственные - НАПК и Минюст. В документе указано, что лоббистскую деятельность нужно будет регистрировать и отчитываться за нее перед государством.

Также планируется усиление Антимонопольного комитета. Он получает больше прав на проверки и раскрытие банковской тайны, для чего нужно будет также подготовить изменения в законодательство.

До декабря 2023 года планируется усовершенствовать работу Верховного и Конституционного судов. Как именно - не совсем понятно, поскольку в план вписаны общие слова вроде "усовершенствовать" или "улучшить" те или иные параметры судопроизводства.

Единственная конкретика - в Кабмине хотят изменить механизм отбора судей КСУ и обеспечить их "политическую непредвзятость". То есть усилить их подконтрольность Офису президента.

Энергетика. Целый пласт вопросов посвящен энергетике, которую в Украине контролирует побивший горшки с Офисом президента Ринат Ахметов.

До марта хотят подать законопроект о снижении рисков по энергообеспечению. В нем будет усилена ответственность владельцев мощностей за несвоевременный ремонт и несоблюдение норм по запасам топлива на электростанциях. Будут усилены проверки и штрафы.

Это сигнал Ахметову, что за его мощностями госнадзор будет усилен.

В тот же срок хотят подать законопроект о природном газе. Там будет прописано, кого следует от него отключать в первую очередь, если возникнет кризисная ситуация на рынке. Видимо, сюда заложен механизм шантажа владельцев промышленных предприятий, которые не будут лояльны Банковой. А также строптивых мэров.

Кроме того до сентября 2023 года Кабмин планирует физически отключить украинскую энергетику от российской и белорусской. Правда, речь о том, чтобы подключиться к системе ЕС не идет (только по двусторонним соглашениям с соседними странами).

Неизвестно, чего в этом больше - реальных планов или пиара, чтобы сбить нынешнюю "зраду" от покупок белорусского электричества. Но пока рано говорить о том, что эти намерения будут реализованы. Ситуация нынешней зимы показывает, что без энергетики Союзного государства Киеву сложно пройти холодный сезон.

Закон о медиа. Если отжать СМИ у крупных бизнесменов не получится через "антиолигархический" закон (те могут и не продать), власти планируют реанимировать скандальный закон о медиа. По нему дедлайном выставили декабрь 2022 года.

До этого времени Нацсовет и Минкульт будут "сопровождать" документ в парламенте. Итогом чего скорее всего видят принятие закона.

Кабмин привел основные пункты документа, которые важны с точки зрения антиолигархической стратегии:

он будет мешать олигархам влиять на общественное мнение

не допустит концентрации собственности в сфере медиа

Нацсовет получает полномочия по аннулированию лицензий и регистрации в сфере медиа.

Последняя норма - ключевая. В нынешней редакции законопроекта о медиа она отсутствует (Нацсовет может лишь обращаться в суд с требованием лишить телеканалы лицензии). То есть ее хотят за предстоящий год уже внести и проголосовать. Сделав таким образом Нацсовет универсальной "дубинкой" Зеленского против неугодных СМИ.

Финансы "олигархов". До декабря 2022 года Кабмин планирует внести в Раду законопроект, по которому люди, внесенные в реестр олигархов, должны стать объектами более пристального финансового мониторинга.

Также планируется в целом расширить список "рисковых" категорий, чьи финансовые операции будут под пристальным наблюдением. То есть под видом антиолигархической борьбы будут постепенно усиливать банковскую слежку за остальными украинцами.

"Олигархи" и партии. До сентября 2022 года в Раду хотят подать изменения в закон о партиях. Одно из главных нововведений - политсилам хотят запретить получать взносы от людей, которые не могут доказать происхождение средств.

Таким образом, видимо, хотят усложнить посреднические схемы, по которым спонсоры дают деньги на партии (самим же спонсорам это можно запретить по закону об олигархах).

Повысить цены на грузоперевозки. До декабря 2022 года Минифраструктуры должно повысить цены на перевозки "Укрзализныцей" до уровня безубыточности. То есть это удар по Ахметову, чьи компании - крупнейший клиент железнодорожного монополиста.

Из той же оперы - повышение цен на перевалку в порту "Южный", который специализируется на железной руде и угле - тоже продукция компаний Ахметова.

Создать авиакомпанию "независимую от олигархов". Эту задачу хотят решить до декабря. Вероятно речь идет о создании того самого "национального авиаперевозчика" (государственной авиакомпании), о котором власти говорят уже полгода.

Внешне эта мера выглядит направленной против Игоря Коломойского, которому принадлежит крупнейшая украинская авиакомпания МАУ. Но, на самом деле, это может быть схема в интересах Коломойского. В условиях пандемии и грядущего усиления конкуренции с европейскими лоукостерами (после вступления в силу договора об открытом небе) авиабизнес уже не является таким уж выгодным делом. И потому Коломойский, не исключено, будет совсем не против передать свою авиакомпании в руки государства за определенные компенсации.

Забрать у "олигархов" международную защиту. За 2022-2023 годы Украина планирует внести изменения в международные договоры и лишить украинских бизнесменов, чьи компании зарегистрированы за рубежом, права на защиту в судах за пределами Украины.

Такое право сейчас прописано в двусторонних договорах о защите инвестиций. Правда, здесь все зависит не только от украинской власти - а и от воли подписантов из-за рубежа.

Что означает решение Кабмина?

Как видим, многие из этих мер - долгоиграющие, да и не факт, что их смогут реализовать. Ко времени принятия необходимых законопроектов Зеленский в Раде может утратить еще больше подконтрольных депутатов.

То есть это не санкции, которые можно ввести здесь и сейчас. И даже, к примеру, решение о повышение грузовых тарифов, которое можно ввести хоть завтра на уровне правительства, откладывают на год.

Таким образом это решение Кабмина выглядит вполне однозначно как предупреждение Ахметову и предложение "договориться".

Но если вместо быстрых и жестких действий (вхоже санкций СНБО) Банковая прибегает лишь к угрозам (тем более, отсроченным во времени) - это говорит, что воевать с таким противником как Ахметов Офис президента пока в себе сил не чувствует и пытается склонить бизнесмена к переговорам.